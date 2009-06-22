AMD tabanlı mini-sistemler, Atom platformunu kullanan nettop'lara meydan okuyor

Yüksek satış rakamlarının telaffuz edildiği netbook pazarı için henüz herhangi bir somut girişimde bulunmayan ancak önümüzdeki yıl için bazı planları olduğu belirtilen AMD'nin nettop pazarına yönelikse bazı çalışmaları yok değil. Her ne kadar nettop olarak tanımlanıyor olmasa da AMD cephesinde kompakt tasarımlı ve düşük güç tüketimli sistemler de hazırlanıyor. Kurumsal müşteriler için hazırlanan ancak medya bilgisayarı olarak kullanılan Intel Atom tabanlı nettop'lara da rakip olabilecek iki yeni sistem gün ışığına çıktı.
Başta bankalar olmak üzere çok çalışanlı ofisler ve kamu alanları için hazırlanan kompakt tasarımlı PC'lerden haberimize konu olan iki yeni modele de AMD'nin Sempron 210U işlemcisi güç veriyor. Isıl güç tasarımı 15 Watt olarak belirlenen işlemci, 1.5GHz'de çalışıyor ve DDR2-667MHz bellek desteği sunuyor. Ayrıca sistemler tercihe bağlı olarak, ısıl güç tasarıı 8 Watt olan ve 1GHz'de çalışan Sempron 200U işlemcisiyle de konfigüre edebiliyorlar. Tabii her iki sistemin de iddialı olduğu noktada entegre grafik performansları.
AMD'nin gömülü sistemler için hazırladığı M690E/SB600 yonga setini kullanan sistemlerde entegre grafik işlem birimi olarak Radeon HD 1200 kullanılıyor. Düşük güç tüketimine sahip olan çözümün özellikle video performansıyla iddialı olduğu ve Intel'in GMA serisine göre performans açısından daha başarılı olduğu söyleniyor. 6 kanal ses desteği sunan ve Gigabit ethernet gibi özelliklerle donatılan sistemlerde görüntü aktarımı için standart bağlantılara ek olarak HDMI portuna yer verilebileceği de ifade ediliyor.
Her ne kadar doğrudan nettop pazarında olmasa bile AMD cephesinde de hem kurumsal müşteriler hem de son kullanıcılar için düşük güç tüketimli özel sistem çözümleri bulunuyor.
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AMD'nin mini sistemlerde Intel'i geçmesimi, sanırım o kadar uzun yaşamayız hiçbirimiz...
ne laptop ne de nettop da bir cacık yapabildi...masaüstünde zaten kaptırmıs durumda ...
Haklisin ama benim demek istedigim aslinda Atom islemcilerden once AMD'nin de bu tip sistemlerinin olmasiydi... esasen Atom ayni tipteki islemcilerden ilki gibi gozukuyor ve gosteriliyor. performansi konusunda bisey diyemem.. ama bu Geode islemcileri kullanan cok sayida banka ve hastane gordum. Bu insanlar gayet memnun ve gordugum kadariyla da kotu degil... e nitekim bu tip islemcileri alirken, saniyede kac gflop islem yapacagina degil, islerini gorup gormeyecegine ve ekonomik olarak anlamli olup olmadigina bakmaktalar.
Demek istedigim AMD bu konudaki ilk girisimini yaptiginda ortada ATOM yoktu. ve hala daha HP'den Geode islemcili sistemlerin tedarik edilmesi zor degil...
Herkes senin gibi düşünseydi biz şu anda Pentium mmx kullanırdık. Sen PDA'da film izle, millet ise küçücük aletini alıp FULL HD TV'de HD film izleyecek.
"Geode" islemcili bilgisayarlari Google'dan aratip resimlere bir baksan.