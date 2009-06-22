AMD tabanlı mini-sistemler, Atom platformunu kullanan nettop'lara meydan okuyor

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Yüksek satış rakamlarının telaffuz edildiği netbook pazarı için henüz herhangi bir somut girişimde bulunmayan ancak önümüzdeki yıl için bazı planları olduğu belirtilen AMD'nin nettop pazarına yönelikse bazı çalışmaları yok değil. Her ne kadar nettop olarak tanımlanıyor olmasa da AMD cephesinde kompakt tasarımlı ve düşük güç tüketimli sistemler de hazırlanıyor. Kurumsal müşteriler için hazırlanan ancak medya bilgisayarı olarak kullanılan Intel Atom tabanlı nettop'lara da rakip olabilecek iki yeni sistem gün ışığına çıktı.

Başta bankalar olmak üzere çok çalışanlı ofisler ve kamu alanları için hazırlanan kompakt tasarımlı PC'lerden haberimize konu olan iki yeni modele de AMD'nin Sempron 210U işlemcisi güç veriyor. Isıl güç tasarımı 15 Watt olarak belirlenen işlemci, 1.5GHz'de çalışıyor ve DDR2-667MHz bellek desteği sunuyor. Ayrıca sistemler tercihe bağlı olarak, ısıl güç tasarıı 8 Watt olan ve 1GHz'de çalışan Sempron 200U işlemcisiyle de konfigüre edebiliyorlar. Tabii her iki sistemin de iddialı olduğu noktada entegre grafik performansları.

AMD'nin gömülü sistemler için hazırladığı M690E/SB600 yonga setini kullanan sistemlerde entegre grafik işlem birimi olarak Radeon HD 1200 kullanılıyor. Düşük güç tüketimine sahip olan çözümün özellikle video performansıyla iddialı olduğu ve Intel'in GMA serisine göre performans açısından daha başarılı olduğu söyleniyor. 6 kanal ses desteği sunan ve Gigabit ethernet gibi özelliklerle donatılan sistemlerde görüntü aktarımı için standart bağlantılara ek olarak HDMI portuna yer verilebileceği de ifade ediliyor.

Her ne kadar doğrudan nettop pazarında olmasa bile AMD cephesinde de hem kurumsal müşteriler hem de son kullanıcılar için düşük güç tüketimli özel sistem çözümleri bulunuyor.

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