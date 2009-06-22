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AMD tabanlı mini-sistemler, Atom platformunu kullanan nettop'lara meydan okuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı mini-sistemler, Atom platformunu kullanan nettop'lara meydan okuyor
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Yüksek satış rakamlarının telaffuz edildiği netbook pazarı için henüz herhangi bir somut girişimde bulunmayan ancak önümüzdeki yıl için bazı planları olduğu belirtilen AMD'nin nettop pazarına yönelikse bazı çalışmaları yok değil. Her ne kadar nettop olarak tanımlanıyor olmasa da AMD cephesinde kompakt tasarımlı ve düşük güç tüketimli sistemler de hazırlanıyor. Kurumsal müşteriler için hazırlanan ancak medya bilgisayarı olarak kullanılan Intel Atom tabanlı nettop'lara da rakip olabilecek iki yeni sistem gün ışığına çıktı.

Başta bankalar olmak üzere çok çalışanlı ofisler ve kamu alanları için hazırlanan kompakt tasarımlı PC'lerden haberimize konu olan iki yeni modele de AMD'nin Sempron 210U işlemcisi güç veriyor. Isıl güç tasarımı 15 Watt olarak belirlenen işlemci, 1.5GHz'de çalışıyor ve DDR2-667MHz bellek desteği sunuyor. Ayrıca sistemler tercihe bağlı olarak, ısıl güç tasarıı 8 Watt olan ve 1GHz'de çalışan Sempron 200U işlemcisiyle de konfigüre edebiliyorlar. Tabii her iki sistemin de iddialı olduğu noktada entegre grafik performansları.

AMD'nin gömülü sistemler için hazırladığı M690E/SB600 yonga setini kullanan sistemlerde entegre grafik işlem birimi olarak Radeon HD 1200 kullanılıyor. Düşük güç tüketimine sahip olan çözümün özellikle video performansıyla iddialı olduğu ve Intel'in GMA serisine göre performans açısından daha başarılı olduğu söyleniyor. 6 kanal ses desteği sunan ve Gigabit ethernet gibi özelliklerle donatılan sistemlerde görüntü aktarımı için standart bağlantılara ek olarak HDMI portuna yer verilebileceği de ifade ediliyor.

Her ne kadar doğrudan nettop pazarında olmasa bile AMD cephesinde de hem kurumsal müşteriler hem de son kullanıcılar için düşük güç tüketimli özel sistem çözümleri bulunuyor.

AMD tabanlı mini-sistemler, Atom platformunu kullanan nettop'lara meydan okuyor
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Batuist 10 yıl
kurumsal müşterilerin oldukça fazla olan PC sayısının çektiği elektrik enerjisinden yapacağı tasarrufu ve bu cihazların maddi olarak ekonomik olması şu anki satış rakamlarını katlayacağı tahminindeyim.. yani intel daha hiçbirşeyin kaymağını yemiş değil.. hatta kaymağı hala ortada duruyor.. kurumsal müşteriler hala çok yüksek bir müşteri potansiyelini oluşturuyor.. Tek sorun AMD'nin bu yarışa ne zaman katılacağı...
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Chembond 10 yıl
AMDnin bu mini sistemler konusunda Intel'i yakalaması yaklaşık 2 sene alacak gibi duruyor. Ellerinde doğru düzgün bişey olmayınca reklam yapma gereğide duymuyorlar şimdilik sanırım...


AMD'nin mini sistemlerde Intel'i geçmesimi, sanırım o kadar uzun yaşamayız hiçbirimiz...
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lTriviuml 10 yıl
Fanatikler basar artık burayı fakat intel herşeyde öncülük ediyor amd cok geç kaldı! Amd 4ever demesi cok kolay fakat 2 senedir intel rüzgarı esiyor piyasalarda.. Uzucu amd nin bu kadar geriden takip etmesi...
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sendemail 10 yıl
amd de fenalık getırdı artık ,
ne laptop ne de nettop da bir cacık yapabildi...masaüstünde zaten kaptırmıs durumda ...
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sadtneverdie 10 yıl
"towarscke" banka ve hastanelere 386 da versen mutlu olurlar. amd işlemcılerının reklamını yapmadıktan sonra ben neden gıdıp google a araştırıyım. bunca senedir internet kullanan biri hayatının ayrısını amd yı savunmaya adamış bırınden bu işlemcıyı duyuyorsa burada bir reklamcılık hatası var demektir. daha doğrusu bir reklam yok demektir. bazen merak edıyorum mad savunmaktan sıkılmıyor musun? yada neden amd neden via değil :) amd battık diye acıklama yapsa onu bile savunacaksın emin ol bu durum dışardan çok sıkıcı görünüyor. kim amd ye laf etse karşısında seni buluyor.
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yc#1 10 yıl
AMD'nin Geode serisi işlemcileri düşük güç tüketimiyle gömülü sistemler için uygun lakin performanı Atom ile baş etmekten uzak. Bir ara ortaya çıkan Athlon 64 2000 gibi düşük voltajlı tek çekirdekli işlemcilerin piyasada yaygınlaşması ve 780G ile kombine edilerek tatminkar ürünler ortaya konması gerekiyor.
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Towarscke 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

AMD'nin Geode serisi işlemcileri düşük güç tüketimiyle gömülü sistemler için uygun lakin performanı Atom ile baş etmekten uzak. Bir ara ortaya çıkan Athlon 64 2000 gibi düşük voltajlı tek çekirdekli işlemcilerin piyasada yaygınlaşması ve 780G ile kombine edilerek tatminkar ürünler ortaya konması gerekiyor.


Haklisin ama benim demek istedigim aslinda Atom islemcilerden once AMD'nin de bu tip sistemlerinin olmasiydi... esasen Atom ayni tipteki islemcilerden ilki gibi gozukuyor ve gosteriliyor. performansi konusunda bisey diyemem.. ama bu Geode islemcileri kullanan cok sayida banka ve hastane gordum. Bu insanlar gayet memnun ve gordugum kadariyla da kotu degil... e nitekim bu tip islemcileri alirken, saniyede kac gflop islem yapacagina degil, islerini gorup gormeyecegine ve ekonomik olarak anlamli olup olmadigina bakmaktalar.

Demek istedigim AMD bu konudaki ilk girisimini yaptiginda ortada ATOM yoktu. ve hala daha HP'den Geode islemcili sistemlerin tedarik edilmesi zor degil...
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natmaca 10 yıl
yine guselim yurdum insanı o kadar uyuyoki :D yine zeki arkadaslarım konusmus amd hala cıkartcak die :D arastırma yok bisi yok kim ne derse onu takip eder durur bizim bu millet
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yekoo 10 yıl
Amd geç kalıyo he şeyde. arkaaşınd dediği gibi bi amd furyası gidiyo ama nedense biz göremiyoz hep üstün hep üstün ama gerek oyun gerekse benchmark testlerinde yerlerde sürünüyolar amd. ilk 5 her zaman intel oluyor f/p de artık intelde özellikle e5*** serisi ile baya bi f/p yakaladı intel
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prince_de_lyon 10 yıl
ya bence hic yapmasin ndaha iyi bakin apple bile yapmiyo ne gerek var bu denli biseye sirf col cocuk kadinlar icin medya araci gibi gorunuyolar sanki buyuk is goruyolar bunlrin yerine zaten PDA lar var 3.8 inc ekrana gelen PDA lar var yazik bunlara verilen paralara aciyorum
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Alx 10 yıl

Orjinalden alıntı: prince_de_lyon

ya bence hic yapmasin ndaha iyi bakin apple bile yapmiyo ne gerek var bu denli biseye sirf col cocuk kadinlar icin medya araci gibi gorunuyolar sanki buyuk is goruyolar bunlrin yerine zaten PDA lar var 3.8 inc ekrana gelen PDA lar var yazik bunlara verilen paralara aciyorum


Herkes senin gibi düşünseydi biz şu anda Pentium mmx kullanırdık. Sen PDA'da film izle, millet ise küçücük aletini alıp FULL HD TV'de HD film izleyecek.
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Netscout 10 yıl
Çıkacaksa çıksın artık
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sadtneverdie 10 yıl
söylentiler söylentiler amd hep intel den üstün olduğunu söyleyip duruyor. atom çıkalı neredeyse 1 sene olacak bütün piyasayı ele geçirdi amd hala çalışma yapıyor ortada bir ürün görülmüyor. bu kafayla amd zor...
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Towarscke 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

söylentiler söylentiler amd hep intel den üstün olduğunu söyleyip duruyor. atom çıkalı neredeyse 1 sene olacak bütün piyasayı ele geçirdi amd hala çalışma yapıyor ortada bir ürün görülmüyor. bu kafayla amd zor...


"Geode" islemcili bilgisayarlari Google'dan aratip resimlere bir baksan.
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