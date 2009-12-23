AMD: Verimlilik sorunu dengelendi, GPU üretimi hız kazanıyor

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5800 serisi ile yaklaşık üç ay önce endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, tahminlerin aksine Nvidia yerine TSMC ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Hem AMD hem de Nvidia adına hacimli GPU üretimi yapan TSMC firmasının 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemleri yaşaması, ATi Radeon HD 5800 serisinin satışları için büyük bir tehlike unsuru oluşturmuştu.

DirectX 11 desteğine sahip yegane çözüm olmalarının yanında hem tek GPU hem de çift GPU segmentlerinde en hızlı ekran kartı unvanına sahip olan modeller için AMD oluşan yüksek talebi karşılamakta sıkıntı yaşamıştı. Firma yaptığı açıklamasında 800.000'den fazla GPU sattığını açıklasa da kartların yükselme eğilimindeki fiyatları, talebin karşılanamadığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendirilmişti.

2010 yılında 28nm fabrikasyon süreciyle üretime hazır hale gelmeyi planlayan TSMC, açıklamasında %40'lara kadar düşen verimlilik sorunlarının sene sonu veya yeni yılın ilk günleriyle birlikte aşılacağını duyurmuştu. Anlaşılan TSMC sözünde durmuş gibi görünüyor zira AMD yaptığı yeni bir açıklamasında verimlilik problemlerinin dengelendiği belirtirken, GPU üretiminin artacağına işaret etti.

Verimlilik problemlerindeki sıkıntının aşılmasıyla birlikte yeni yılda ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatların düşmesi beklenebilir. Zira hem HD 5870 hem de 5850 modelleri, AMD tarafından açıklanan lansman fiyatlarının yaklaşık 20$ ve 50$ üzerinde seyrediyorlar. Tabii bu noktada fiyatlara yükselten tek parametrenin verimlilik sorunu olmadığını, Nvidia'nın DX11 ekran kartı çıkaramamasının da etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var.