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AMD: Verimlilik sorunu dengelendi, GPU üretimi hız kazanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Verimlilik sorunu dengelendi, GPU üretimi hız kazanıyor
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile yaklaşık üç ay önce endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, tahminlerin aksine Nvidia yerine TSMC ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Hem AMD hem de Nvidia adına hacimli GPU üretimi yapan TSMC firmasının 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemleri yaşaması, ATi Radeon HD 5800 serisinin satışları için büyük bir tehlike unsuru oluşturmuştu.

DirectX 11 desteğine sahip yegane çözüm olmalarının yanında hem tek GPU hem de çift GPU segmentlerinde en hızlı ekran kartı unvanına sahip olan modeller için AMD oluşan yüksek talebi karşılamakta sıkıntı yaşamıştı. Firma yaptığı açıklamasında 800.000'den fazla GPU sattığını açıklasa da kartların yükselme eğilimindeki fiyatları, talebin karşılanamadığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendirilmişti.

2010 yılında 28nm fabrikasyon süreciyle üretime hazır hale gelmeyi planlayan TSMC, açıklamasında %40'lara kadar düşen verimlilik sorunlarının sene sonu veya yeni yılın ilk günleriyle birlikte aşılacağını duyurmuştu. Anlaşılan TSMC sözünde durmuş gibi görünüyor zira AMD yaptığı yeni bir açıklamasında verimlilik problemlerinin dengelendiği belirtirken, GPU üretiminin artacağına işaret etti.

Verimlilik problemlerindeki sıkıntının aşılmasıyla birlikte yeni yılda ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatların düşmesi beklenebilir. Zira hem HD 5870 hem de 5850 modelleri, AMD tarafından açıklanan lansman fiyatlarının yaklaşık 20$ ve 50$ üzerinde seyrediyorlar. Tabii bu noktada fiyatlara yükselten tek parametrenin verimlilik sorunu olmadığını, Nvidia'nın DX11 ekran kartı çıkaramamasının da etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var.


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Computeus 9 yıl
ATI TMSC'ye ödemeyi GPU başına mı yoksa WAFER başına mı yapıyor?
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annihilator 9 yıl

Computeus

ATI TMSC'ye ödemeyi GPU başına mı yoksa WAFER başına mı yapıyor?


wafer başına yapıyor.
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Batuist 9 yıl
bu iyi bir haber.. ati gerekten çok iyi çalışıyor ve biraz para kazanması hem onlar için hemde geri dönüşü daha iyi teknolojiler olarak bize yansıyacaktır.. aynı temennileri nvidia içinde diliyorum..
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StreamRolleR 9 yıl

süper yola devam
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N-0NE 9 yıl
En yakın zamanda fiyatların düşmesini bekliyoruz....
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BroK€NSaf€ty 9 yıl
Ati ve nvidia mimarisi birleşse ne süper olur ne manyak kart çıkar ortaya :)
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Ac1DBuRN 9 yıl
O sirketleri hangimiz yonetirsek yonetelim ayni politikayi izlerdik. Kimse bizi dusunmuyor filan demeyin bosuna. Polyanacilik bu
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redbloodedman 9 yıl
Nvidia yeni modelleri çıkarmadan fiyatlar düşmez. 5770ler 250 tl civarına düşsün alıcam bi tane :)
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***Leopard*** 9 yıl

redbloodedman

"İnşaallah ATI-NVIDIA "WAR NO" Barışçı. ATI 5XXX Serisi ve NVIDIA 3XX Serisi Performans hem beraberiz"



Üzerine baya yorumlar yapılmış bu cümleden ben bişey anlamadım :D Biri açıklarsa mutlu olurum:)



Nvidia yeni modelleri çıkarmadan fiyatlar düşmez. 5770ler 250 tl civarına düşsün alıcam bi tane :)


Ben de anlamadım....
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KANUNI61 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: yasar_lives
İnşaallah ATI-NVIDIA "WAR NO" Barışçı. ATI 5XXX Serisi ve NVIDIA 3XX Serisi Performans hem beraberiz
keske dostum ama 2 firmaninda tek amaci para, buna ulasmak icinde hem bizi hem birbirlerini yer yer dururlar.
ne bekliyordunuz para kazanmasınlarmı işleri teknoloji geliştirmek ve karşılığını almak hee cak kazanır az kazanır ayrı mesele
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KASIMOGLU 9 yıl
Mesut Çevik her zamanki gibi mükemmel bir videohazırlamışsın.Bu aralar hiç işlemci değerlendirmesi yapmıyorsunuz.zira birazda orta sınıf anakartları değerlendirirseniz ii olur.
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Mr NO 9 yıl

KASIMOGLU

Mesut Çevik her zamanki gibi mükemmel bir videohazırlamışsın.Bu aralar hiç işlemci değerlendirmesi yapmıyorsunuz.zira birazda orta sınıf anakartları değerlendirirseniz ii olur.


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TiesTorN 9 yıl

KASIMOGLU

Mesut Çevik her zamanki gibi mükemmel bir videohazırlamışsın.Bu aralar hiç işlemci değerlendirmesi yapmıyorsunuz.zira birazda orta sınıf anakartları değerlendirirseniz ii olur.

Hayal mahsulü müsün...
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yasar_lives 9 yıl
İnşaallah ATI-NVIDIA "WAR NO" Barışçı. ATI 5XXX Serisi ve NVIDIA 3XX Serisi Performans hem beraberiz
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leop 9 yıl

yasar_lives

İnşaallah ATI-NVIDIA "WAR NO" Barışçı. ATI 5XXX Serisi ve NVIDIA 3XX Serisi Performans hem beraberiz



keske dostum ama 2 firmaninda tek amaci para, buna ulasmak icinde hem bizi hem birbirlerini yer yer dururlar.
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ymetin 9 yıl

yasar_lives

İnşaallah ATI-NVIDIA "WAR NO" Barışçı. ATI 5XXX Serisi ve NVIDIA 3XX Serisi Performans hem beraberiz




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