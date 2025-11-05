2008 krizinin kâhini yine sahnede: AI balonu endişesi teknoloji hisselerini vurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ünlü yatırımcı Michael Burry, bu kez de “yapay zeka balonu” özelinde gündeme geldi. “The Big Short” filmine ilham veren yatırımcı Burry’nin Nvidia ve Palantir gibi AI odaklı hisselere karşı toplam 1,1 milyar dolarlık kısa pozisyon aldığı ortaya çıktı. Bu gelişme, piyasalarda AI hisselerine yönelik şüpheleri artırdı.

Hisseler düşüşte

Scion’un pozisyonları, 30 Eylül itibarıyla geçerli olan resmi dosyalarda yer aldı. Bu da Burry’nin son haftalarda AI bağlantılı devlerin değer kaybına oynadığını gösteriyor. Ünlü yatırımcının geçmişi, bu hamleye ayrı bir ağırlık kazandırıyor. Burry, 2008’de ABD’deki mortgage krizini öngörüp bundan büyük kazanç elde etmişti.

Son aylarda yapay zeka sektöründe şişen değerlemeler, piyasalarda olası bir “balon patlaması” endişesini güçlendirdi. Nvidia, AMD, Palantir ve OpenAI gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım ve ortaklıklara imza atması ancak bu yatırımların nasıl geri dönüş sağlayacağına dair net bir yol haritasının olmaması yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Bu kapsamda Asya piyasaları Çarşamba günü en sert kaybı yaşayan bölgelerden biri oldu. ABD’de başlayan satış dalgası, Japonya borsasında yüzde 3’ü aşan düşüşe yol açtı. Özellikle SoftBank hisselerinin yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesi dikkatleri çekti.

Yıl boyunca Nvidia ve AMD gibi şirketlere yönelen yatırımcı ilgisi, teknoloji endekslerini tarihi zirvelere taşımıştı. Ancak son günlerde kâr satışları ve değerleme endişeleri baskın hale geldi. Örneğin Amazon hissesi, OpenAI ile yapılan 38 milyar dolarlık ortaklık anlaşmasına rağmen Çarşamba günü yüzde 1,84 gerilerken, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olan Nvidia hisseleri yüzde 4’e yakın düşüş yaşadı.

Asya genelinde düşüş yalnızca Japonya ile sınırlı kalmadı. Güney Kore’de Samsung hisseleri yüzde 4’ün üzerinde, ülkenin Kospi endeksi ise yüzde 2,85 geriledi. Nvidia için çip üreten TSMC de yüzde 3’e yakın düşüş yaşadı.

Döngüsellik sonsuza kadar süremez

Tam Boyutta Gör Burry ve diğer bazı uzmanların AI yatırımları özelinde dikkat çektiği noktalardan birisi de döngüsel ekonomik ilişkiler oldu. Daha önceki bir haberimizde bu konuyu “AI dünyasında neler oluyor?” diyerek oldukça detaylı bir şekilde ele almıştık.

AI dünyasında açıklanan ütopik yatırımlar ve anlaşmaları incelediğimizde paranın sürekli bu sektördeki şirketler arasında dolaştığını görüyoruz. Nvidia’nın merkezde yer aldığı bu finansal mühendislik yapısı sektörde körlemesine büyüme etkisi oluşturuyor. Uzmanlar bunun sürdürülemez olduğunu ve değerlerimi şişirdiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka balonu endişesi teknoloji hisselerini vurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: