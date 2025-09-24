TSMC'nin 2nm üretim süreci %50 daha pahalı olabilir!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TSMC’nin 2nm üretim süreci, Nvidia ve Apple gibi şirketler için oldukça maliyetli olabilir çünkü yeni nesil için beklenen fiyat artışının oldukça yüksek olacağı konuşuluyor.

%50'ye kadar artış bekleniyor

ChinaTimes’ın haberine göre TSMC’nin N2 ve türevlerinde ciddi bir fiyat artışı gündemde ve bu artışın %50’ye kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Ancak bu bilginin kesin olmadığını, sürecin kitlesel üretim aşamasına gelene kadar sürekli değiştiğini unutmamak gerekiyor. Raporda, yarı iletken enflasyonunun arttığı ve TSMC’nin 2nm’ye geçişi sağlamak için bu fiyat artışının neredeyse kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Önümüzdeki yıl akıllı telefon çipleri 2nm dönemine girecek. Ancak sektör kaynakları, TSMC’nin ileri üretim teknolojileri için çok büyük sermaye harcamaları yaptığını, verim oranlarının da halihazırda belirlenen standarda ulaştığını bildiriyor. Bu yüzden şu aşamada indirim veya pazarlık imkanı bulunmuyor.

MediaTek, ABD’de çip üretimini değerlendiriyor 14 sa. önce eklendi

Talep mobilden HPC’ye kaydı

TSMC’nin 2nm sürecinde asıl dikkat çekici nokta, talebin mobil ürünlerden yüksek performanslı hesaplama (HPC) ürünlerine kayması. Nvidia ve AMD gibi şirketlerin bu teknolojiyi ilk benimseyenler arasında olacağı söyleniyor. Normalde en yeni üretim teknolojileri önce mobil işlemcilerde kullanılırdı, fakat bu kez HPC ürünleri çok daha erken sahneye çıkacak gibi görünüyor. TSMC’nin 15 adet 2nm müşterisinin 10’unun HPC odaklı olduğu belirtiliyor. TSMC’nin fiyat artışına gitme sebeplerinden biri de bu olabilir. Çünkü HPC müşterilerinin yüksek sermaye harcamaları için daha fazla esneklikleri var.

TSMC’nin 2nm sürecini kullanacak ürünler arasında Nvidia'nın Rubin Ultra serisi ve AMD’nin Instinct MI450 yapay zeka hızlandırıcıları bulunuyor. Tüketici tarafında ise RTX “Rubin” ekran kartları ve AMD’nin Zen 6 işlemcilerinin de N2 süreciyle üretileceği söyleniyor. Bu da benimseme oranının yüksek olacağına işaret ediyor.

Eğer gerçekten %50’lik bir fiyat artışı olursa, tüketiciye yönelik ürünlerde de paralel bir zam görmek kaçınılmaz olacak. Bu da yeni nesil CPU ve GPU’ların çok daha pahalıya satılması anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC'nin 2nm üretim süreci %50 daha pahalı olabilir!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: