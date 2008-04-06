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AMD'nin ilk çeyrek performansı beklendiği gibi değil, 1600 çalışan ile yollar ayrılıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ile birlikte endüstrinin en büyük iki işlemci üreticisinden biri olan AMD için işlerin yolunda gittiğini söyleyebilmek en azından şimdilik zor. Beş çeyrek dönemdir kayıp ve zarar açıklayan firma (ATi'nin satın alınması ve yeniden yapılanma sürecinin etkisi büyük) yeni yılın ilk çeyrek döneminde de beklediğinden uzak bir tablo ile karşılacak gibi görünüyor. 2008'e oldukça umutlu giren AMD, Radeon HD 3400 ve 3600 serisi yeni ekran kartlarının yanı sıra çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 modelini, 780G yonga setini ve Hybrid Crossfire teknolojisi ile birlikte geçtiğimiz günlerde B3 revizyonlu yeni Phenom işlemcilerini de duyurmuştu. Her ne kadar kullanıma sunulan ürünlerin yapacağı katkının özellikle firmanın ikinci çeyrek performansı başta olmak üzere yılın gelecek diğer dönemlerini etkileyeceği belirtilse bile mevcut mali durumu da göz önüne alan firma da ortaya çıkan tablo sonucu ilk büyük operasyon gerçekleşecek ve bazı çalışanlar ile yollar ayrılacak gibi görünüyor.

AMD'nin ilk çeyrek performansı beklendiği gibi değil, 1600 çalışan ile yollar ayrılıyor
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Geçtiğimiz günlerde AMD ile ilgili olarak iş gücünün %5'ine karşılık gelen yaklaşık 800 çalışanının işine son vereceği dedikoduları ortaya çıkmış, fakat firma resmi olarak bu iddiaları yalanlamıştı. Information Week'in yayınladığı yeni bir habere göreyse AMD, %5'in de ötesinde toplam işi gücünün %10'una karşılık gelen yaklaşık 1600 çalışanının işine son verecek gibi görünüyor. Henüz hangi departmanların ve ofislerin bu durumdan etkileneceği açıklanmış olmasa da firmanın Eylül ayının sonuna kadar yeniden yapılanma ve finansal pozisyonunu güçlendirme adına 16.000 çalışandan oluşan global iş gücünün %10'u ile yollarını ayıracağı bildirilmekte. 2008 yılının ilk çeyrek dönemine ait (Ocak-Şubat-Mart ayları) finansal sonuçları 17 Nisan'da açıklaması beklenen AMD'nin 29 Mart'ta sona eren ilk çeyrek ile ilgili tahmini gelir beklentisi yaklaşık 1.5 milyar dolar civarında. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %22'lik artışı işaret ederken geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre ise %15'lik kayıp yaşanacağı ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile karşılaştırıldığında olması beklenen %15'lik kayıpta özellikle firmanın rekabet içerisinde olduğu hemen her pazarda öngörülenden düşük satış rakamlarının etkili olduğu ifade edilirken bu oranın AMD'nin beklediğinden de daha fazla olduğu belirtiliyor. Dönemsel parametrelerden ötürü kayıp bekleyen firmanın beklentilerinin ötesinde çıkacağı öngörülen bu durumun firma hissedarlarının yüzünü güldürmeyeceği de görünen bir gerçek. Geride bıraktığımız 2007 yılının genelinde yaklaşık 6 milyar dolar gelir, 3.3 milyar dolar da kayıp açıklayan firma yine geçtiğimiz yılın son üç ayında 1.77 milyar dolar gelir ve 1.72 milyar dolarlık kayıp açıklamıştı. Tabi bu noktada hatırlatılması gereken önemli detayların başında firmanın son dönemlerde yaşadığı kaybın önemli bir kısmının opeasyonel zarardan öte ATi'nin satın alınması sonucu binen mali yükün ve yeniden yapılanma sürecinin sancıları olduğu.

AMD'nin ilk çeyrek performansı beklendiği gibi değil, 1600 çalışan ile yollar ayrılıyor
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Yaşanan kayıplar sonucu AMD'nin fabrikalarını elden çıkarabileceği de iddia edilmişti.

Firmalar için çalışanlarının işine son vermek hoş bir durum olmasa da AMD için finansal yapıyı ve mali tabloları düzeltebilmek ve geleceğe yönelik daha güçlü hamleler gerçekleştirebilmek için bunun kaçınılmaz olduğu açıklanan hemen her kayıp-dönem sonunda sektör içerisindeki farklı kesimlerce dile getiriliyordu. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere firma yeni yıla pek çok yeni ürün ve çözüm ile girdi. B3 revizyonlu yeni işlemcilerinin 2. çeyrek ile yaygınlaşacak olması ATi cephesinde çalışmaları devam eden R7xx serisi ve yılın ikinci yarısında geçilmesi beklenen 45nm üretim teknolojisi ile firmanın pozisyonunu güçlendirebileceği belirtilirken yetkililer de kullanıma sunulan yeni donanımlar sayesinde AMD'nin yılın ikinci yarısı ile birlikte karlılık anlamında yeniden tırmanışa geçeceğinden emin. Şimdi gözler firmanın Q1-2008 yani yılın ilk çeyreğini rakamlara dökeceği 17 Nisan'a çevrilmiş durumda.

Kaynaklar;
Information Week - Dailytech


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Semihoctober 11 yıl
Intel alsın Amd'yi
aynı koç grubunun Beko-Arçelik olayı yaptığı gibi (çok mu saçma bir ornek oldu ne
) ama çoğu insan bir beko bilgisayarı ile arçelilk bilgisayarın aynı olduğunu bilmiyor[>:]
Dediğim gibi bugün Intel Amd'yi alsa Amd daha iyimiş diye millet Amd almaya devam eder.


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whiteshark 11 yıl
intel in yaptığı reklamlar ve katıldığı birçok kampanya ve daha fazlası olayı bitirio..amd bu konuda bence çookk geri kalıo....reklam çok önemlidir...örneğin türkiyede her okulda mutlaka bilgisayar oluucak adlı bi kampanya da intel başı çekiodu...amd de ben böle bişey görmedim...herşey reklam,pazarlama....

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max975 11 yıl
iş performansa gelince yeterince iyi olmazsa işler biraz kötü gider!!!
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Kumandan 11 yıl
Tüm samimiyetimle söylemem gerekirse üzücü bir haber, rekabet etmek için rakibin zayıfladığını görmek hamle yapmak için Intelin atağa geçmesi demek, tuzlu fiyatlara hazırlıklı olmak lazım. Amd strateji hatası yapıyor bence, sırf yaptım demek için ürünler çıkarıyor ama ya yazılım kanadında yada üretim hatası olarak ortaya çıkan hatalarla zarara giriyor. 3 ayda çıkaracağına 6 ayda çıkar 1 senede çıkar, ama adam gibi birşeyler çıkar. İlla rakibe her an cevap vermek gibi bir lüksün yok, hasta kurt aslanla başetmeye çalışır gibi bir tablo yani.

Ayrı bir konu daha var;
Bu işten ayrılanlarada sanırım epey bir tazminat ödeme durumu sözkonusu olacak, Ortalama olarak 1600 kişiden herbirine 3.000 $ ödeyecek olsa 4.800.000 $ gibi bir rakam söz konusu...
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