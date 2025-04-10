Trump'tan TSMC'ye tehdit: ABD'de fabrika kurmazsan %100 vergi ödersin!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni gümrük vergileri ile başta otomotiv ve teknoloji sektörü olmak üzere tüm ticaret dünyasının dengesini bozan Donald Trump, yarı iletken sektörünün dev oyuncusu TSMC'yi (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) açık açık tehdit etti. ABD Başkanı, yaptığı açıklamada Tayvan merkezli şirketin Amerika topraklarında fabrika kurmayı reddetmesi halinde %100'e varan vergiyle karşılaşacağını söyledi.

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Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, Joe Biden yönetiminin, Arizona'daki fabrika yatırımı için TSMC'ye verdiği 6.6 milyar dolarlık hibe paketini de eleştirdi. Trump'a göre TSMC gibi büyük teknoloji şirketleri, bu tür yatırımları kamu desteğine ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla gerçekleştirebilecek güce sahip.

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ABD'ye yönelik büyük yatırım planı

Kendi döneminde TSMC'ye herhangi bir mali destek vermediğini vurgulayan Trump, onlara sadece "Eğer ABD'de fabrika kurmazsanız, sizi büyük bir vergi bekliyor dedim" ifadelerini kullandı. TSMC cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak şirket Mart ayının başlarında ABD'ye 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Bu yatırım önümüzdeki yıllarda kurulacak beş yeni üretim tesisini de kapsıyor.

Öte yandan, TSMC'nin başka bir sıkıntısı daha var. ABD yaptırımları altındaki Huawei'nin yapay zeka işlemcisinde TSMC'ye ait bir çipin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle, Tayvanlı şirketin 1 milyar doları aşan bir cezayla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Sonuç olarak Trump'ın sert tehdidine maruz kalan TSMC'nin uluslararası ticari ilişkileri açısından karmaşık bir sürece girdiği söylenebilir.

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