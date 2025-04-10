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    Trump'tan TSMC'ye tehdit: ABD'de fabrika kurmazsan %100 vergi ödersin!

    Gümrük tarifeleriyle ortalığı alt üst eden Donald Trump, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'yi tehdit ederek ABD'de fabrika kurmayı reddetmesi halinde %100'e varan vergilerle karşılaşacağını söyledi
    Trump'tan TSMC'ye tehdit: %100 vergi ödersin! Tam Boyutta Gör
    Yeni gümrük vergileri ile başta otomotiv ve teknoloji sektörü olmak üzere tüm ticaret dünyasının dengesini bozan Donald Trump, yarı iletken sektörünün dev oyuncusu TSMC'yi (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) açık açık tehdit etti. ABD Başkanı, yaptığı açıklamada Tayvan merkezli şirketin Amerika topraklarında fabrika kurmayı reddetmesi halinde %100'e varan vergiyle karşılaşacağını söyledi.

    Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, Joe Biden yönetiminin, Arizona'daki fabrika yatırımı için TSMC'ye verdiği 6.6 milyar dolarlık hibe paketini de eleştirdi. Trump'a göre TSMC gibi büyük teknoloji şirketleri, bu tür yatırımları kamu desteğine ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla gerçekleştirebilecek güce sahip.

    Trump'tan TSMC'ye tehdit: %100 vergi ödersin! Tam Boyutta Gör

    ABD'ye yönelik büyük yatırım planı

    Kendi döneminde TSMC'ye herhangi bir mali destek vermediğini vurgulayan Trump, onlara sadece "Eğer ABD'de fabrika kurmazsanız, sizi büyük bir vergi bekliyor dedim" ifadelerini kullandı. TSMC cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak şirket Mart ayının başlarında ABD'ye 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Bu yatırım önümüzdeki yıllarda kurulacak beş yeni üretim tesisini de kapsıyor.

    Öte yandan, TSMC'nin başka bir sıkıntısı daha var. ABD yaptırımları altındaki Huawei'nin yapay zeka işlemcisinde TSMC'ye ait bir çipin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle, Tayvanlı şirketin 1 milyar doları aşan bir cezayla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Sonuç olarak Trump'ın sert tehdidine maruz kalan TSMC'nin uluslararası ticari ilişkileri açısından karmaşık bir sürece girdiği söylenebilir.

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    M
    moffaka 12 saat önce

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