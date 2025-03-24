Hyundai, ABD'ye 20 milyar dolarlık dev yatırım planını açıklayacak

Söz konusu yatırım kapsamında Louisiana’da 5 milyar dolarlık bir çelik fabrikası da yer alacak. AçıklamanınABD Başkanı Donald Trump, Hyundai Başkanı Euisun Chung ve Louisiana Valisi Jeff Landry tarafından yapılması bekleniyor.
Bu duyurunun Trump'ın 2 Nisan’da yürürlüğe girebilecek karşılıklı tarifeler getirme tehdidinde bulunmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekici. Bu olası tarifeler, ABD ile büyük ticaret fazlası veren Güney Kore gibi ülkeleri hedef alabilir.
Bu ayın başlarında Hyundai Steel, ABD'nin güneydoğusunda bir çelik fabrikası kurmayı değerlendirdiğini, ancak henüz kesin bir karar verilmediğini açıklamıştı. Şirket ayrıca, ABD’nin çelik ithalatına yönelik tarifeleri artırmasının Kore çelik endüstrisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtmişti.
Trump, ABD’li çelik ve alüminyum üreticilerini korumak için daha önce küresel çelik ithalatına %25 oranında vergi getirmişti. Ayrıca, somun ve cıvatalardan buldozer bıçaklarına ve soda kutularına kadar yüzlerce ürünü kapsayan ek vergiler de uygulamaya konmuştu.
Bu gelişmelerin yanı sıra, Hyundai Motor bu ay içinde Georgia’daki yeni otomobil fabrikasının açılış törenini gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin ABD’deki mevcut tesisleri arasında Alabama’daki otomobil fabrikası ve Georgia’daki Kia fabrikası yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!