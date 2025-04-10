Donald Trump: Kimsenin bilmediği silahlarımız var, düşünülenden çok daha güçlüyüz

Şu anda Çin ile bir ticaret savaşına girmiş olan Donald Trump, son dönemde hemen hemen her konuda Amerika ile denklik sağlamış gibi görünen Çin'e, aslında kendilerinden çok daha geride oldukları mesajını verdi. Basın mensupları ile bir araya gelen Trump, "kimsenin bilmediği, ne olduğunu bile anlamayacakları silahlarımız var" diyerek Çin'e gözdağı verdi.
Donald Trump: ABD İnsanların Düşündüğünden Çok Daha Güçlü
Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlüyüz. Bu ülke çok güçlü. İnsanların düşündüğünden çok çok daha güçlü. Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var. Dünyadaki en güçlü silahlara sahibiz. O kadar güçlü ki kimse buna yakın bile değil."
Donald Trump'ın bu açıklamasının komploları daha da alevlendireceğine şüphe yok. Zira kamuoyuna açık teknolojilere baktığımızda ABD'nin öyle açık ara önde olduğu bir alana rastlamıyoruz. Dünyanın en büyük nükleer gücü 6 binden fazla nükleer başlığa sahip olan Rusya. Kıtalararası balistik füzelere baktığımızda yine Rusya ile ABD arasında kayda değer bir fark olmadığını görüyoruz. Diğer yandan savaş uçaklarına baktığımızda Çin'in 6. nesil savaş uçağı ile ilk testlere başladığını görüyoruz. Burada da Donald Trump'ın söylediği gibi ezici bir üstünlükten söz etmek mümkün değil. Hâl böyle olunca Donald Trump'ın tam olarak neye atıfta bulunduğu sorusu kafaları karıştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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