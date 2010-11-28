Android 2.3 ve Nvidia Tegra 2'li tablet bilgisayar: The One

Tablet bilgisayarlara yönelik bazı önemli güncellemeler içerdiği konuşulan Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sisteminin yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor. Pek çok tablet üreticisinin Android 2.3 güncellemesi yayınlaması veya bu sürümü kullanan yeni modeller çıkarması beklenirken, o modellerden bir tanesi gün ışığına çıktı.

Japonya merkezli elektronik ürticisi Woov Digital, Android 2.3 işletim sistemini çalıştıran Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını pazara sunmaya hazırlanıyor. 10-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan The One isimli tablet, Tegra 2 sayesinde oyunlar ve videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

1GB bellek kapasitesine ve 16GB depolama alanına sahip olduğu belirtilen tablet bilgisayar, WiFi ve Bluetooth ile birlikte 3G desteği de sunuyor. Benze tasarım ve donanım özelliklerine sahip tabletler ile kıyaslandığında Android 2.3 işletim sistemiyle öne çıkması beklenen tabletin, yıl sona ermeden önce Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.

Japonya fiyatının 500 dolar civarında olacağı Woov Digital The One, takip eden süreçte Avrupa'da da kullanıma sunulacak.