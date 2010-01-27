Android'li Archos 7'nin detayları belli oldu

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Archos 9 ile Windows 7'i tabletlerle birleştiren taşınabilir medya oynatıcılarının güçlü üreticisi Archos'un yeni tablet bilgisayarı-mobil internet cihazı Archos 7'nin detayları belli oldu. 5 inçlik Archos 5'in abisi diyebileceğimiz Archos 7'de 7 inç boyutunda 800x400 piksel çözünürlük sağlayan dokunmatik LCD ekran kullanılmış.

Google ve Open Handset Alliance'ın mobil işletim sistemi Android'le gelen Archos 7 üzerinde 8GB'lık dahili depolama alanına yer verilmiş. Aralarında FLV, MKV ile kayıpsız ses formatı FLAC'ın da bulunduğu popüler medya formatlarına destek veren Archos 7'nin ön yüzünde görüntülü konferans için internet kamerası da konumlandırılmış.

Mart ayından itibaren satışa sunulacak olaran Archos 7'nin İngiltere'deki fiyatıysa yaklaşık 150 Pound (%17.5'lik vergi dahil) olarak belirlenmiş.

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http://archosfans.com/2010/01/27/archos-7-android-first-pics-specs-release-date-and-pricing/