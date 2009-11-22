Antec 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını pazara sundu

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Antec ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını pazara sundu. TruePower Quattro serisi altında hazırlanan ve TPQ-1200 OC adını taşıyan yeni güç kaynağı ile özellikle hız aşırtma profesyonellerini ve yüksek performans tutkunlarını hedef alan Antec, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada sunmayı amaçlıyor. Firmadan gelen bilgilere göre 1.2 Kw gücündeki yeni güç kaynağı aynı zamanda 80Plus Silver sertifikasını da beraberinde getiriyor ve farklı yük durumlarında %85+ seviyesinde verimlilik sunabiliyor.

İşlemci ve ekran kartlarını besleyen konnektörler için PowerCache isimli özel kapasitörler kullandığını açıklayan Antec, bu sayede yüksek güç ihtiyacında voltaj dalgalanmalarının önüne geçilmesini hedefliyor. 6x 12v rail hattına sahip olan ve her biri için 38A sağlayabildiği açıklanan TPQ-1200 OC'nin voltaj kontrollü standart fanlara göre %50 daha sessiz çalışan PWM kontrollü 80mm'lik fanla donatoldığı bildiriliyor. Altın kaplı konnektörlere sahip olan ayrıca hem SLI hem de Crossfire sertifikasıyla gelen yeni güç kaynağı üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

Antec TPQ-1200 OC yurt dışında 299.99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunulmuş durumda.

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