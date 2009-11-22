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Antec 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını pazara sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını pazara sundu
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Antec ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını pazara sundu. TruePower Quattro serisi altında hazırlanan ve TPQ-1200 OC adını taşıyan yeni güç kaynağı ile özellikle hız aşırtma profesyonellerini ve yüksek performans tutkunlarını hedef alan Antec, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada sunmayı amaçlıyor. Firmadan gelen bilgilere göre 1.2 Kw gücündeki yeni güç kaynağı aynı zamanda 80Plus Silver sertifikasını da beraberinde getiriyor ve farklı yük durumlarında %85+ seviyesinde verimlilik sunabiliyor.

İşlemci ve ekran kartlarını besleyen konnektörler için PowerCache isimli özel kapasitörler kullandığını açıklayan Antec, bu sayede yüksek güç ihtiyacında voltaj dalgalanmalarının önüne geçilmesini hedefliyor. 6x 12v rail hattına sahip olan ve her biri için 38A sağlayabildiği açıklanan TPQ-1200 OC'nin voltaj kontrollü standart fanlara göre %50 daha sessiz çalışan PWM kontrollü 80mm'lik fanla donatoldığı bildiriliyor. Altın kaplı konnektörlere sahip olan ayrıca hem SLI hem de Crossfire sertifikasıyla gelen yeni güç kaynağı üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

Antec TPQ-1200 OC yurt dışında 299.99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunulmuş durumda.

Antec 1200 Watt'lık yeni güç kaynağını pazara sundu
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ay61n 10 yıl
PWM nin ne oldugunu biliyorum zaten o yuzden dedim PWM ile sessizlik sagliyosa genelde tam yuk altinda calisacagi icin pek bi anlami kalmicak anlaminda soyledim buyuk ama dusuk devirli bi fan cok daha iyi oluyor
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milyondabir 10 yıl
bu haberi sanki daha önceden gördüm
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Murjuk 10 yıl
gereksiz.
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gerbay 10 yıl
arkadaşım önce PWM nin ne olduğunu bir araştır sonra da burada neden kullanmış olabilirler onu bir düşün. PWM nin amacı; güç kaynağından çekilen yüke göre fanın devir sayısının otomatik kontrol edilmesi.. yani diğerlerinden daha sessiz olması çok daha mümkün..
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syler23 10 yıl
acaba fiyatı ne olacak?? bende thermaltake 1500 wardı ama ne yazıkki sattım :(
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ay61n 10 yıl
fan cok kucuk sessiz olcagini sanmiyorum heleki pwm sayesinde filan diyosa :)kaliteside iyi gibi durmuyo acma kapama dugmeside yok ama asil diger taraftan cekilen resmini gormek lazim baya saglam rakipleri var sonucta artik +80 olmayan urun kalmadi piyasada bu degerleri biraz yukseltmek lazim her marka icin soyluyorum tabi
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
5970 için ideal olmuş
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