Yeni güç kaynağı (PSU) standardı: 80 PLUS Ruby geliyor

80 Plus Ruby geliyor
80 PLUS Ruby, şimdiye kadarki en katı verimlilik seviyesi olarak tanımlanıyor. Yeni standardın %96,5’e varan güç dönüşüm verimliliğine ulaşması bekleniyor. Bu değer, 230V, 277V, 480V AC-DC ve 380V DC girişlerde, özellikle %50 yük altında geçerli. Ayrıca sistemin %5 ila %100 yük aralıklarında en az %90 verimlilik göstermesi gerekiyor.
Şu an için Cybernetics gibi alternatif sertifikasyon sistemlerinin yaygınlaştığı bir dönemde, 80 PLUS Ruby'nin sektörde ne ölçüde kabul göreceğini zaman gösterecek. Ancak teknik anlamda, veri merkezleri özelinde hedeflenen verimlilik çıtasını bir adım daha yukarı taşıyabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: