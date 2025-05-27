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Tam Boyutta Gör Güç kaynakları için uzun yıllardır kullanılan 80 PLUS sertifikası, yeni bir verimlilik seviyesi daha kazandı. CLEARresult tarafından geliştirilen ve "Ruby" adı verilen yeni sertifika, özellikle soğuk depolama, yapay zekâ destekli sunucular gibi yüksek enerji talebine sahip sistemleri hedefliyor.

80 Plus Ruby geliyor

80 PLUS Ruby, şimdiye kadarki en katı verimlilik seviyesi olarak tanımlanıyor. Yeni standardın %96,5’e varan güç dönüşüm verimliliğine ulaşması bekleniyor. Bu değer, 230V, 277V, 480V AC-DC ve 380V DC girişlerde, özellikle %50 yük altında geçerli. Ayrıca sistemin %5 ila %100 yük aralıklarında en az %90 verimlilik göstermesi gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada Ruby sertifikası, yalnızca verimlilik yüzdesiyle değil, aynı zamanda güç faktörü ve sistem istikrarı gibi detaylarla da ön plana çıkıyor. Hatta Delta Electronics, 80 PLUS Ruby seviyesinde sertifikalanan ilk güç kaynağını tanıttı. 5500W gücündeki bu model, %97,5’e varan verimlilik değeriyle geliyor.

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Şu an için Cybernetics gibi alternatif sertifikasyon sistemlerinin yaygınlaştığı bir dönemde, 80 PLUS Ruby'nin sektörde ne ölçüde kabul göreceğini zaman gösterecek. Ancak teknik anlamda, veri merkezleri özelinde hedeflenen verimlilik çıtasını bir adım daha yukarı taşıyabilir.

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Yeni güç kaynağı (PSU) standardı: 80 PLUS Ruby geliyor

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