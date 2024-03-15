Günümüzde büyüyen ekran kartları ve arkadan bağlantılı anakartların ortaya çıkmasıyla küçük güç kaynağına (PSU) sahip olmak önem kazanıyor. Tayvanlı Enermax da bu amaçla "dünyanın en küçük ATX 3.1 güç kaynağı" olarak tanımladığı Revolution DF 12 PSU serisini piyasaya sürüyor. Bu iddialarını 122 mm derinliği ve modern, yüksek güçlü Nvidia grafik kartları için revize edilmiş 600W 12V-2x6 kablosunun dahil edilmesi sayesinde başarıyor.

Bu kompakt PSU'lardan 750W olanı 129 dolar, 850W'lığı ise 139 dolar fiyat etiketine sahip.

PC güç kaynağı boyut karşılaştırması

Form faktörü Yükseklik Genişlik Derinlik ATX 86 mm 150mm 140mm SFX 63,5 mm 125 mm 100 mm Enermax Revolution D.F. 12 86 mm 150mm 122 mm

Enermax'ın yeni PSU'larının ortalama ATX güç kaynağından 18 mm daha kısa olduğu görülüyor. Az gibi görünse de sıkışık kasalarda bu kadarlık ekstra alan bile önemli fark yaratabilir.

Tam Boyutta Gör

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Revolution DF güç kaynaklarında ayrıca Enermax'ın tozlanmama (DF) özelliğine sahip 115 mm'lik çift rulmanlı bir fan bulunuyor. Bu fan, biriken tozu muhafazadan çıkarmak için fanın dönüşünü tersine çevirebiliyor. Enermax, PSU'ya %50'den fazla yük gelene kadar fanın çalışmayacağını söylüyor ve gürültü seviyenini maksimum 24 dBA olduğunu belirtiyor.

Enermax, bu PSU'ları oyun ve yapay zeka işlemleri için pazarlıyor. Ayrıca PSU'ların mikro ATX kasalara sorunsuz bir şekilde uyduğunu belirtiyor.

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Enermax, dünyanın en küçük ATX 3.1 PSU'larını duyurdu