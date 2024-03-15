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    Anlık Bildirim

    Enermax, dünyanın en küçük ATX 3.1 PSU'larını duyurdu

    Tayvanlı Enermax, dünyanın en küçük ATX 3.1 güç kaynağı olarak tanımladığı Revolution DF 12 PSU serisini tanıttı. 750 W ve 850 W'lık iki güç kaynağı, sıkışık kasalar için çözüm sunmayı hedefliyor.
    Enermax, dünyanın en küçük ATX 3.1 PSU'larını duyurdu
    Günümüzde büyüyen ekran kartları ve arkadan bağlantılı anakartların ortaya çıkmasıyla küçük güç kaynağına (PSU) sahip olmak önem kazanıyor. Tayvanlı Enermax da bu amaçla "dünyanın en küçük ATX 3.1 güç kaynağı" olarak tanımladığı Revolution DF 12 PSU serisini piyasaya sürüyor. Bu iddialarını 122 mm derinliği ve modern, yüksek güçlü Nvidia grafik kartları için revize edilmiş 600W 12V-2x6 kablosunun dahil edilmesi sayesinde başarıyor.

    Bu kompakt PSU'lardan 750W olanı 129 dolar, 850W'lığı ise 139 dolar fiyat etiketine sahip.

    PC güç kaynağı boyut karşılaştırması

    Form faktörü Yükseklik Genişlik Derinlik
    ATX 86 mm 150mm 140mm
    SFX 63,5 mm 125 mm 100 mm
    Enermax Revolution D.F. 12 86 mm 150mm 122 mm

    Enermax'ın yeni PSU'larının ortalama ATX güç kaynağından 18 mm daha kısa olduğu görülüyor. Az gibi görünse de sıkışık kasalarda bu kadarlık ekstra alan bile önemli fark yaratabilir.

    Enermax, dünyanın en küçük ATX 3.1 PSU'larını duyurdu Tam Boyutta Gör

    Revolution DF güç kaynaklarında ayrıca Enermax'ın tozlanmama (DF) özelliğine sahip 115 mm'lik çift rulmanlı bir fan bulunuyor. Bu fan, biriken tozu muhafazadan çıkarmak için fanın dönüşünü tersine çevirebiliyor. Enermax, PSU'ya %50'den fazla yük gelene kadar fanın çalışmayacağını söylüyor ve gürültü seviyenini maksimum 24 dBA olduğunu belirtiyor.

    Enermax, bu PSU'ları oyun ve yapay zeka işlemleri için pazarlıyor.  Ayrıca PSU'ların mikro ATX kasalara sorunsuz bir şekilde uyduğunu belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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