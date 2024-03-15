Enermax, dünyanın en küçük ATX 3.1 PSU'larını duyurdu

Bu kompakt PSU'lardan 750W olanı 129 dolar, 850W'lığı ise 139 dolar fiyat etiketine sahip.
PC güç kaynağı boyut karşılaştırması
|Form faktörü
|Yükseklik
|Genişlik
|Derinlik
|ATX
|86 mm
|150mm
|140mm
|SFX
|63,5 mm
|125 mm
|100 mm
|Enermax Revolution D.F. 12
|86 mm
|150mm
|122 mm
Enermax'ın yeni PSU'larının ortalama ATX güç kaynağından 18 mm daha kısa olduğu görülüyor. Az gibi görünse de sıkışık kasalarda bu kadarlık ekstra alan bile önemli fark yaratabilir.
Revolution DF güç kaynaklarında ayrıca Enermax'ın tozlanmama (DF) özelliğine sahip 115 mm'lik çift rulmanlı bir fan bulunuyor. Bu fan, biriken tozu muhafazadan çıkarmak için fanın dönüşünü tersine çevirebiliyor. Enermax, PSU'ya %50'den fazla yük gelene kadar fanın çalışmayacağını söylüyor ve gürültü seviyenini maksimum 24 dBA olduğunu belirtiyor.
Enermax, bu PSU'ları oyun ve yapay zeka işlemleri için pazarlıyor. Ayrıca PSU'ların mikro ATX kasalara sorunsuz bir şekilde uyduğunu belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.