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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOL, Android için Winamp'ın beta olmayan sürümünü yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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AOL, Android için Winamp'ın beta olmayan sürümünü yayınladı
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Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olmaya hızla yaklaşan Android, bilgisayar kullanıcılarının vazgeçemediği medya oynatıcılarından Winamp’a sonunda olarak kavuştu. AOL, birkaç aydır beta olarak Android kullanıcılarına sunduğu Android için Winamp’ın “beta” olmayan yeni versiyonunu yayınladı. Yeni versiyonun, beta olmaması dışında, Wi -Fi üzerinden kablosuz eşzamanlama ve Shoutcast radyo istasyonlarına destek gibi yeni özellikleri de bulunuyor.

Android 2.1 ve üzeri işletim sistemine gereksinim duyan Android için Winamp, istikrarlı bir şekilde çalışabilmek için, ayrıca, bilgisayarda Winamp’ın son versiyonuna ihtiyaç duyuyor.

Winamp’ı Android’li cihazların iTunes’u yapmak istediklerini belirten AOL, iTunes’dan dolayı şimdilik iOS’e destek vermek gibi bir planları olmadığını söylerken; Android’in iOS’i yenmeye başladığının altını çizen AOL Entertainment’ın kıdemli başkan yardımcısı Kerry Trainor ise yarışın sonunda iOS'in Android'e kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

AOL, Android için Winamp'ın beta olmayan sürümünü yayınladı
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AOL, Android için Winamp'ın beta olmayan sürümünü yayınladı
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pubicon 8 yıl
winamp hala var ve hala kullanıyorum.Nexus one kullanıcısı olarak da sevindirdi bu haber beni.
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mustafa_550 8 yıl
android'de poweramp'ın üstüne tanımam kurdum ama sarmadı:)
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0tt0m@n 8 yıl
Winamp hala var mı?
En son 3-4 sene önce kullanmıştım :)
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Batuist 8 yıl
oldum olası winampı sevmemişimdir.. androidden de eksik kalabilirdi...
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maliahmet1 8 yıl
gayet kullanışlı bir işletim sistemi android vede winamp geldi bu kullanıcıları cok sevindirir umarım kullanıcı sayısı bu tür programlarla katlanacaktır
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