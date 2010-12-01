AOL, Android için Winamp'ın beta olmayan sürümünü yayınladı

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olmaya hızla yaklaşan Android, bilgisayar kullanıcılarının vazgeçemediği medya oynatıcılarından Winamp’a sonunda olarak kavuştu. AOL, birkaç aydır beta olarak Android kullanıcılarına sunduğu Android için Winamp’ın “beta” olmayan yeni versiyonunu yayınladı. Yeni versiyonun, beta olmaması dışında, Wi -Fi üzerinden kablosuz eşzamanlama ve Shoutcast radyo istasyonlarına destek gibi yeni özellikleri de bulunuyor.

Android 2.1 ve üzeri işletim sistemine gereksinim duyan Android için Winamp, istikrarlı bir şekilde çalışabilmek için, ayrıca, bilgisayarda Winamp’ın son versiyonuna ihtiyaç duyuyor.

Winamp’ı Android’li cihazların iTunes’u yapmak istediklerini belirten AOL, iTunes’dan dolayı şimdilik iOS’e destek vermek gibi bir planları olmadığını söylerken; Android’in iOS’i yenmeye başladığının altını çizen AOL Entertainment’ın kıdemli başkan yardımcısı Kerry Trainor ise yarışın sonunda iOS'in Android'e kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu iddia etti.