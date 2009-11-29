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Apple 4.Nesil iPhone testlerine başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple 4.Nesil iPhone testlerine başladı
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Her ne kadar son zamanlarda Apple dedikoduları daha çok Mac Tablet çevresinde olsa da, 4.Nesil iPhone'la ilgili bilgilerde gelmeye başladı. İlk olarak geçtiğimiz Ağustos'da Apple tarafından dağıtılan iPhone OS 3.1 Beta'nın içersindeki USBDeviceConfiguration.plist dosyasında doğrulanan iPhone 3,1 yani 4.Nesil iPhone'un kontrol testleri Apple tarafından başlatılmış olabilir.

iPhone OS uygulama geliştiricilerinden Pandav, ünlü dedikodu sitesi Macrumors'a gönderdiği haberde iBart yazılımının iPhone 3,1 tarafından da kullanılmaya başladığını belirtti. Her ne kadar Pandav bu iddiasını herhangi bir görselle güçlendirmese de PinchMedia'nın geliştiricilerin AppStore'daki yazılımlarının istatistiksel verilerini öğrenmesi için yaptığı analizler, programların hangi modeller tarafından kullanıldığını Apple'ın cihazlara atadığı iPhone x,y şeklindeki isimlerle açıklaması iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor. iPhone 3Gs'de PinchMedia'nın yaptığı uygulama analizlerinde ilk olarak satışa sunulmasında 8 ay önce, Ekim 2008'de ayında gün yüzüne çıkmıştı.

iPhone 3Gs'i iPhone 2,1 şeklinde isimlendiren Apple, gelecek ürünlerinde önemli donanımsal değişiklikler varsa virgülden önceki hanede değişikliğe gittiğini ve bu nedenle 4.Nesil iPhone'un iPhone 3Gs'e göre bünyesinden donanımsal yenilikler barındırmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtelim.


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Speed_Passion 10 yıl
Bu ne hız ya 3gs aldık birde 4g peşindeki Kosucaz her sene bir model çıkarsa ısımız zor valla
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mcff 10 yıl
apple in stratejileri arasinda her sene yeni bir model kanunu dusunecek olursak normal bir durum...

senede bir kez hardware upgrade...


Speed_Passion

Bu ne hız ya 3gs aldık birde 4g peşindeki Kosucaz her sene bir model çıkarsa ısımız zor valla

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CanTasci 10 yıl
Apple hiç bir zaman bir sonraki modeli düşünerek cihaz yapmaz, her zaman dediğim gibi Nokia'yla karıştırmayın. Apple sadece kendini rezil edecek bir teknolojiyi cihazına eklemez, yani en basitinden flash desteği gibi. Ama teknoloji gelişir ve bu özellikler kararlı bir hale gelirse Apple'dan koymasını bekleyebiliriz. iPhone 2G çıktığında 3G çipleri büyük ve 2,75G çiplere nazaran oldukça hantaldı, infineon sırf iPhone 3G için özel ARGE yapıp o çipi geliştirdi ve bunun üzerine iPhone 3G çıktı, yani buda sırf satalım diye yapılmış bir ayak hareketi değildi...

Benim tasarımda değişikliğe gidileceğini düşünmemin asıl nedeni ise, eğer Apple tasarımda değişime gitmezse birdahaki modeli satmak için elinde koz olmaz. Yeni iPhone'u hiç kimse sadece Radyosu ve 802.11n desteği için satın almayacaktır. 5MP kamera olması ise sırf bu yüzden çok çok yüksek bir ihtimal, eğer tasarımda değişikliğe gidilmezse bile en azından 5MP kamera ve 800MHZ'lik bir ARM işlemci belki çok düşük ihtimal nVidia Tegra bekleyebiliriz. Yani düşüncelerim bunlar ve Apple'ı az çok tanıyan biri olarak kehanetlerimde pek yanılacağımı düşünmüyorum
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volcano2K 10 yıl
led flashla nereye kadar tabi birde o var.se'lerin bazılarında varya xenon flaş olay odur ama kapasitör boyutları yüzünden koyamıyorlar ince telefonlara sanırım.
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Revenque 10 yıl
çok merak ediyorum iphone'a önce kamerası yok görüntülü konuşma yapamıyosun diyenler acaba başka telefonlardan günde kaç kere görüntülü konuşma yapmış. Görüntülü konuşma güzel bişey tamam ama birkaç kere denedikden sonrada kabak tadı verceğini düşünüyorum. tabi bu şahsi fikrim..
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volcano2K 10 yıl
:) piyasada mükemmel bir telefon yokki zaten.. Ben kullanmış biri olarak iphone'un eksiklerini yazdım. Arkadaş ne güzel söylemiş mesela flaş kullanmama gerek olmadı ihtiyaçta duymuyorum demiş.. ona göre bu bir eksik değil..ama bu durumda iphone süper diyebilmek için 'larını karşılaştırmak gerekir -'lerini değil.. mesela oyun olayında baya başarılı bence..kullandığım teleonlar arasında en iyisi oyun konusunda. eee gerisi??
benim öngörüm yeni iphoneda tegra kullanacakları yönünde yoksa bence iyi olan oyun konusundada geri kalacak..dokunmatik ekran (capasitive-multitouch) şuan kullandığım laptoptada var artık ceplerin çoğunada eklenmeye başlandı....
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fgezgini 10 yıl
Ya arkadaşlar, forumda Volkswagen sahiplerinin estirdiği terör yetmiyormuş gibi bir de Iphone sahipleri çıktı. Arkadaş kendine göre telefonu eksik bulduğunu söylemiş adamın ağzını burnunu dağıtmadığınız kalmış. Birisi yaşın kaç diyor, eline geçirse adamı dövecek, sanki ailesine küfür etmiş. Birisi kendine göre doğru yanlış bir değerlendirme yapmış ,hatta ısrarlar üzerine bir de liste göndermiş, bu ne şiddet anlamak mümkün değil.
Edit: imla hataları
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HaManN. 10 yıl

fgezgini
Ya arkadaşlar, forumda Volkswagen sahiplerinin estirdiği terör yetmiyormuş gibi bir de Iphone sahipleri çıktı. Arkadaş kendine göre telefonu eksik bulduğunu söylemiş adamın ağzını burnunu dağıtmadığınız kalmış. Birisi yaşın kaç diyor, eline geçirse adamı dövecek, sanki ailesine küfür etmiş. Birisi kendine göre doğru yanlış bir değerlendirme yapmış ,hatta ısrarlar üzerine bir de liste göndermiş, bu ne şiddet anlamak mümkün değil.
Edit: imla hataları

Hocam adam oyle birsey soyluyorki sanki burdaki onlarca insan aptal gibi bos bir kutuya para vermis.Halbuki bir arastirsa iphone alanlarin neden iphone aldigini.tabiki karizmasi icin alan insanlarda var fakat su ortamda yok denecek kadar azlar.

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..Knight.. 10 yıl
fgezgini

Ya arkadaşlar, forumda Volkswagen sahiplerinin estirdiği terör yetmiyormuş gibi bir de Iphone sahipleri çıktı. Arkadaş kendine göre telefonu eksik bulduğunu söylemiş adamın ağzını burnunu dağıtmadığınız kalmış. Birisi yaşın kaç diyor, eline geçirse adamı dövecek, sanki ailesine küfür etmiş. Birisi kendine göre doğru yanlış bir değerlendirme yapmış ,hatta ısrarlar üzerine bir de liste göndermiş, bu ne şiddet anlamak mümkün değil.
Edit: imla hataları


Batuist, iPhone'un barındırdığı özellikleri kendince yetersiz bulabilir, eksik yönleri eleştirebilir, telefonun fiyatını haketmediğini ve hatta telefonu bazı kesimlerin popülerlik çabasıyla satın aldığını düşünebilir. Bunlar şahsi düşünceleridir, saygı duyarım her zaman. Fakat teknolojiden anlamayan insanların tercihi diye genelleme yapılırsa bu olmaz. Beni de hedef alan talihsiz bir yorumdur bu.
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fubo 10 yıl
fgezgini

Ya arkadaşlar, forumda Volkswagen sahiplerinin estirdiği terör yetmiyormuş gibi bir de Iphone sahipleri çıktı. Arkadaş kendine göre telefonu eksik bulduğunu söylemiş adamın ağzını burnunu dağıtmadığınız kalmış. Birisi yaşın kaç diyor, eline geçirse adamı dövecek, sanki ailesine küfür etmiş. Birisi kendine göre doğru yanlış bir değerlendirme yapmış ,hatta ısrarlar üzerine bir de liste göndermiş, bu ne şiddet anlamak mümkün değil.
Edit: imla hataları


Volkswagen fanatikligini bende takip ediyorum forumda
ama birkisi gelip 4.nesil iphone haberinin konusuna girip,iphone kullananlar"teknolojiden anlamayan" insanlar olarak tanimlamasina katlanamam.

evet iphone da eksikler var ama bunlar ahim sahim seyler deyil.iphone aldigimda bana gulup "olm bu dosya bile gonderemiyo,kandrlmislar seni" diyen arkadaslarimin hemen hepsinde su an iphone var.

bazi seylerde saygi bekliyorsak karsimizdakinede ayni saygiyla yaklasmaliyiz.ayni sey ww konusunda da var,adam okadar para vermis araba almis biri cikip yedin kazigi simdi burada prestijlimi oldu diyor.ee adamda dogal olarak caninin yongasini savunma geregi duyuyor bu sadece ww veya iphone icin gecerli deyil.tum markalar icin gecerli.bana gore su anda iphone en guzel telefon ( 3G,bloototh kullanmadigim icin ) ama safarideki net hizini,kullanim kolayligini,oyun ve uygulamalarini tam bana gore buluyorum.bir cok mesajimda da belirttim iki sene once aldigim sifir iphone ile hala skintisiz kullaniyorum neden? cunku surekli guncelleyip cikan bir cok uygulamayi ilk nesil tlfonumda kullanabiliyorum.3GS nin yapipda benim yapamadigim cok az sey var.ama iphone dan oce X bir markanin Y modelini aldigimda 6 ay sonra z modeline terfi ediyordum.

bu arada Ww sahibi deyilim, ww yide hic sevmem ama ww kullanan bi adama da gidip de sen neden ww aldin, sen arabadan anlamiyorsun demedim.
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volcano2K 10 yıl
aklımdaki birkaç eksiklik..
1-bluetooth kulaklıktan mp3 dinlerken şarkıları ileri geri atlatmak için telefon ekranını kullanmanız lazım ..Kulaklık üzerindeki düğmeleri tanımıyor...
2-klasik ipod salaklığı dilediğimiz pcye bağlayıp dosya alışverişi yapamamak..
3-illa dosyaları convert etmek.. Mesela arkadaşta x.avi var diyelim yolla bluetoothtan diyemiyorsun zaten yollayamıyor hadi 3th party yazılımla attın oynatmıcakki..
4-3g desteği veriyim diyorsun önde kamera yok...
5-arka kameranın mp ine lafım yok ben 12mp makinemde bile 3.1 veya 7.2 kullanıyorum max. ama bir flaş koyar insan..
6-bir sdcard/ms card falan dış hafıza takılamıyor...veri aktarımı için bluetooth hızına mahkumsunuz veya yanınızda kablo taşımanız gerekli..
7-illa itunes-quicktime kurmanız lazım..Hadi kurdun türkçe destekleri yok..
8-dosyalara direk erişim diye birşey yok illa telefonu kırmak gerekiyor...
vs
vs..
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Batuist 10 yıl
bu kadar tepki verenler o belittiğim gruba girdiğinizden dolayı mı bu tepkileriniz??? üzgünüm ama bu bir gerçek... bakınız bilen nasıl biliyor.. söz söyleyemeyince avatarlara sarılıyorsunuz... yok böyle bişii..
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sertacaygun 10 yıl
Ön tarafa kamera konulur, ama görüntülü görüşme için kullanılmaz. Sonra seride kullanılabilir olanları olacak. Apple'dan gizli elemanlarım var (!). (Daha doğrusu Apple'ı tanıdığım için öyle konuşuyorum)
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Batuist 10 yıl
bu kadar özellik kıtı bir telefon nasıl olurda bu kadar tutulur anlamış değilim.. teknolojiden anlamayan sadece ismine ve parasının verdiği karizmaya bakıpta tercih yapanların büyüttüğü bir marka telefon iphone...
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HaManN. 10 yıl

Batuist

bu kadar özellik kıtı bir telefon nasıl olurda bu kadar tutulur anlamış değilim.. teknolojiden anlamayan sadece ismine ve parasının verdiği karizmaya bakıpta tercih yapanların büyüttüğü bir marka telefon iphone...


Yaş kaç ?
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fubo 10 yıl

Batuist

bu kadar özellik kıtı bir telefon nasıl olurda bu kadar tutulur anlamış değilim.. teknolojiden anlamayan sadece ismine ve parasının verdiği karizmaya bakıpta tercih yapanların büyüttüğü bir marka telefon iphone...


ozellik kitimi
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ozanunal 10 yıl

Batuist

bu kadar özellik kıtı bir telefon nasıl olurda bu kadar tutulur anlamış değilim.. teknolojiden anlamayan sadece ismine ve parasının verdiği karizmaya bakıpta tercih yapanların büyüttüğü bir marka telefon iphone...


Hımm ne gibi özellik kıtlığı var göster bakalım.
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thorismund 10 yıl
koysalar ne olur 2mp mi kaldı...
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Tanarri 10 yıl
apple koysa koysa yan tarafına koyar kamerayı sonra aa utunmuşuz diyip "S" modelini yapar o modele kadar anca gelir öntarafa kamera :P sonra öndeki video çekmez bide "S+" diye bi model daha sürer... xD
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Schumii 10 yıl
Bence tasarım çok güzel değişmesini istemem.
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