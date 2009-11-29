Apple 4.Nesil iPhone testlerine başladı

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Her ne kadar son zamanlarda Apple dedikoduları daha çok Mac Tablet çevresinde olsa da, 4.Nesil iPhone'la ilgili bilgilerde gelmeye başladı. İlk olarak geçtiğimiz Ağustos'da Apple tarafından dağıtılan iPhone OS 3.1 Beta'nın içersindeki USBDeviceConfiguration.plist dosyasında doğrulanan iPhone 3,1 yani 4.Nesil iPhone'un kontrol testleri Apple tarafından başlatılmış olabilir.

iPhone OS uygulama geliştiricilerinden Pandav, ünlü dedikodu sitesi Macrumors'a gönderdiği haberde iBart yazılımının iPhone 3,1 tarafından da kullanılmaya başladığını belirtti. Her ne kadar Pandav bu iddiasını herhangi bir görselle güçlendirmese de PinchMedia'nın geliştiricilerin AppStore'daki yazılımlarının istatistiksel verilerini öğrenmesi için yaptığı analizler, programların hangi modeller tarafından kullanıldığını Apple'ın cihazlara atadığı iPhone x,y şeklindeki isimlerle açıklaması iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor. iPhone 3Gs'de PinchMedia'nın yaptığı uygulama analizlerinde ilk olarak satışa sunulmasında 8 ay önce, Ekim 2008'de ayında gün yüzüne çıkmıştı.

iPhone 3Gs'i iPhone 2,1 şeklinde isimlendiren Apple, gelecek ürünlerinde önemli donanımsal değişiklikler varsa virgülden önceki hanede değişikliğe gittiğini ve bu nedenle 4.Nesil iPhone'un iPhone 3Gs'e göre bünyesinden donanımsal yenilikler barındırmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtelim.