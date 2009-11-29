Apple 4.Nesil iPhone testlerine başladı

Her ne kadar son zamanlarda Apple dedikoduları daha çok Mac Tablet çevresinde olsa da, 4.Nesil iPhone'la ilgili bilgilerde gelmeye başladı. İlk olarak geçtiğimiz Ağustos'da Apple tarafından dağıtılan iPhone OS 3.1 Beta'nın içersindeki USBDeviceConfiguration.plist dosyasında doğrulanan iPhone 3,1 yani 4.Nesil iPhone'un kontrol testleri Apple tarafından başlatılmış olabilir.
iPhone OS uygulama geliştiricilerinden Pandav, ünlü dedikodu sitesi Macrumors'a gönderdiği haberde iBart yazılımının iPhone 3,1 tarafından da kullanılmaya başladığını belirtti. Her ne kadar Pandav bu iddiasını herhangi bir görselle güçlendirmese de PinchMedia'nın geliştiricilerin AppStore'daki yazılımlarının istatistiksel verilerini öğrenmesi için yaptığı analizler, programların hangi modeller tarafından kullanıldığını Apple'ın cihazlara atadığı iPhone x,y şeklindeki isimlerle açıklaması iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor. iPhone 3Gs'de PinchMedia'nın yaptığı uygulama analizlerinde ilk olarak satışa sunulmasında 8 ay önce, Ekim 2008'de ayında gün yüzüne çıkmıştı.
iPhone 3Gs'i iPhone 2,1 şeklinde isimlendiren Apple, gelecek ürünlerinde önemli donanımsal değişiklikler varsa virgülden önceki hanede değişikliğe gittiğini ve bu nedenle 4.Nesil iPhone'un iPhone 3Gs'e göre bünyesinden donanımsal yenilikler barındırmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtelim.
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senede bir kez hardware upgrade...
Benim tasarımda değişikliğe gidileceğini düşünmemin asıl nedeni ise, eğer Apple tasarımda değişime gitmezse birdahaki modeli satmak için elinde koz olmaz. Yeni iPhone'u hiç kimse sadece Radyosu ve 802.11n desteği için satın almayacaktır. 5MP kamera olması ise sırf bu yüzden çok çok yüksek bir ihtimal, eğer tasarımda değişikliğe gidilmezse bile en azından 5MP kamera ve 800MHZ'lik bir ARM işlemci belki çok düşük ihtimal nVidia Tegra bekleyebiliriz. Yani düşüncelerim bunlar ve Apple'ı az çok tanıyan biri olarak kehanetlerimde pek yanılacağımı düşünmüyorum
benim öngörüm yeni iphoneda tegra kullanacakları yönünde yoksa bence iyi olan oyun konusundada geri kalacak..dokunmatik ekran (capasitive-multitouch) şuan kullandığım laptoptada var artık ceplerin çoğunada eklenmeye başlandı....
Edit: imla hataları
Hocam adam oyle birsey soyluyorki sanki burdaki onlarca insan aptal gibi bos bir kutuya para vermis.Halbuki bir arastirsa iphone alanlarin neden iphone aldigini.tabiki karizmasi icin alan insanlarda var fakat su ortamda yok denecek kadar azlar.
Batuist, iPhone'un barındırdığı özellikleri kendince yetersiz bulabilir, eksik yönleri eleştirebilir, telefonun fiyatını haketmediğini ve hatta telefonu bazı kesimlerin popülerlik çabasıyla satın aldığını düşünebilir. Bunlar şahsi düşünceleridir, saygı duyarım her zaman. Fakat teknolojiden anlamayan insanların tercihi diye genelleme yapılırsa bu olmaz. Beni de hedef alan talihsiz bir yorumdur bu.
Volkswagen fanatikligini bende takip ediyorum forumda ama birkisi gelip 4.nesil iphone haberinin konusuna girip,iphone kullananlar"teknolojiden anlamayan" insanlar olarak tanimlamasina katlanamam.
evet iphone da eksikler var ama bunlar ahim sahim seyler deyil.iphone aldigimda bana gulup "olm bu dosya bile gonderemiyo,kandrlmislar seni" diyen arkadaslarimin hemen hepsinde su an iphone var.
bazi seylerde saygi bekliyorsak karsimizdakinede ayni saygiyla yaklasmaliyiz.ayni sey ww konusunda da var,adam okadar para vermis araba almis biri cikip yedin kazigi simdi burada prestijlimi oldu diyor.ee adamda dogal olarak caninin yongasini savunma geregi duyuyor bu sadece ww veya iphone icin gecerli deyil.tum markalar icin gecerli.bana gore su anda iphone en guzel telefon ( 3G,bloototh kullanmadigim icin ) ama safarideki net hizini,kullanim kolayligini,oyun ve uygulamalarini tam bana gore buluyorum.bir cok mesajimda da belirttim iki sene once aldigim sifir iphone ile hala skintisiz kullaniyorum neden? cunku surekli guncelleyip cikan bir cok uygulamayi ilk nesil tlfonumda kullanabiliyorum.3GS nin yapipda benim yapamadigim cok az sey var.ama iphone dan oce X bir markanin Y modelini aldigimda 6 ay sonra z modeline terfi ediyordum.
bu arada Ww sahibi deyilim, ww yide hic sevmem ama ww kullanan bi adama da gidip de sen neden ww aldin, sen arabadan anlamiyorsun demedim.
1-bluetooth kulaklıktan mp3 dinlerken şarkıları ileri geri atlatmak için telefon ekranını kullanmanız lazım ..Kulaklık üzerindeki düğmeleri tanımıyor...
2-klasik ipod salaklığı dilediğimiz pcye bağlayıp dosya alışverişi yapamamak..
3-illa dosyaları convert etmek.. Mesela arkadaşta x.avi var diyelim yolla bluetoothtan diyemiyorsun zaten yollayamıyor hadi 3th party yazılımla attın oynatmıcakki..
4-3g desteği veriyim diyorsun önde kamera yok...
5-arka kameranın mp ine lafım yok ben 12mp makinemde bile 3.1 veya 7.2 kullanıyorum max. ama bir flaş koyar insan..
6-bir sdcard/ms card falan dış hafıza takılamıyor...veri aktarımı için bluetooth hızına mahkumsunuz veya yanınızda kablo taşımanız gerekli..
7-illa itunes-quicktime kurmanız lazım..Hadi kurdun türkçe destekleri yok..
8-dosyalara direk erişim diye birşey yok illa telefonu kırmak gerekiyor...
vs
vs..
Yaş kaç ?
ozellik kitimi
Hımm ne gibi özellik kıtlığı var göster bakalım.