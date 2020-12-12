Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor

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Giyilebilir cihaz pazarında bileklik konseptine hiç girmeyen ve yoluna sadece Apple Watch ile devam eden Apple hem giyilebilir cihaz hem de akıllı saat pazarında liderliğini sürdürüyor. Üçüncü çeyrek rakamları da değişmedi.

Üçüncü çeyrekte de lider

Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre; üçüncü çeyrekte akıllı saat satışları pandeminin de etkisiyle yüzde 6 büyüdü. Çin satış bazında uzun bir aradan sonra yeniden Amerika’yı geçerek pazar lideri oldu.

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Apple üçüncü çeyrekte yüzde 28 ile liderliğini sürdürdü ve geçen yıl aynı döneme göre 2 puan yükseliş gösterdi. Hemen ardından Huawei yüzde 15 pazar payı ile geliyor. Samsung ise yüzde 10 pazar payı ile üçüncü. Oppo ve Realme alt markaları olmasına rağmen BBK Holding kendi Imoo markası ile pazarda yer alıyor ve yüzde 7 paya sahip.

Gelir anlamında Apple’ın 2.3 milyar dolar elde ettiği ve tüm pazar gelirinin yüzde 50’sine ulaştığı belirtiliyor. Geçen yıla göre gelirlerde yüzde 18 artış yaşandı. Apple’ın yüksek fiyatlı ürünler satması bunda en büyük etken. Samsung da gelirlerini yüzde 59 civarında arttırmayı başarmış.

Raporda dikkat çeken diğer bir gelişme ise çocuk akıllı saatlerinin yükselişte olması. Ebeveyn takibi açısından belirli özelliklere sahip çocuk saatleri ilgi görüyor. Ülkemizde de farklı markalar altında pek çok ürün görmek mümkün.

https://www.counterpointresearch.com/global-smartwatch-shipments-q3-2020/

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