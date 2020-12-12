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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor

    Toplamda 2.3 milyar dolarlık bir hacme olaşan Apple Watch pazarın tüm gelirinin yarısına ortak oldu. Pazar payı olarak Huawei ikinci sırada yer alıyor. Samsung ise üçüncü.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor
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    Giyilebilir cihaz pazarında bileklik konseptine hiç girmeyen ve yoluna sadece Apple Watch ile  devam eden Apple hem giyilebilir cihaz hem de akıllı saat pazarında liderliğini sürdürüyor. Üçüncü çeyrek rakamları da değişmedi.

    Üçüncü çeyrekte de lider

    Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre; üçüncü çeyrekte akıllı saat satışları pandeminin de etkisiyle yüzde 6 büyüdü. Çin satış bazında uzun bir aradan sonra yeniden Amerika’yı geçerek pazar lideri oldu.

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    Apple üçüncü çeyrekte yüzde 28 ile liderliğini sürdürdü ve geçen yıl aynı döneme göre 2 puan yükseliş gösterdi. Hemen ardından Huawei yüzde 15 pazar payı ile geliyor. Samsung ise yüzde 10 pazar payı ile üçüncü. Oppo ve Realme alt markaları olmasına rağmen BBK Holding kendi Imoo markası ile pazarda yer alıyor ve yüzde 7 paya sahip.

    Gelir anlamında Apple’ın 2.3 milyar dolar elde ettiği ve tüm pazar gelirinin yüzde 50’sine ulaştığı belirtiliyor. Geçen yıla göre gelirlerde yüzde 18 artış yaşandı. Apple’ın yüksek fiyatlı ürünler satması bunda en büyük etken. Samsung da gelirlerini yüzde 59 civarında arttırmayı başarmış.

    Raporda dikkat çeken diğer bir gelişme ise çocuk akıllı saatlerinin yükselişte olması. Ebeveyn takibi açısından belirli özelliklere sahip çocuk saatleri ilgi görüyor. Ülkemizde de farklı markalar altında pek çok ürün görmek mümkün.



    https://www.counterpointresearch.com/global-smartwatch-shipments-q3-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    blacksss (oktay rain) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben cidden anlamıyorum bu saatin şarjı 1 günde bitmiyor mu ? Millet neden bu saati tercih ediyor biri açıklayabilir mi acaba ?
    6 Yanıt Yanıtla +10
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    darkdiva (Volkan Diva) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millet neden tercih ediyor demişler :) kullanmayan anlamıyor demek ki. O şarjı bir hafta giden akıllı saatlerin yaptıkları ile Apple Watch’un yapabildiklerini aynı mı sanıyorsunuz??? Benim saatin şarjı bir hafta gidiyor diyorsunuz ama saat mesaja cevap bile vermiyor. Doğru düzgün uygulama kurulmuyor, arka planda yaptığı doğru düzgün bir şey yok. E tabi gider şarjı bir hafta :)
    Millet neden tercih ediyor demişler :) kullanmayan anlamıyor demek ki. O şarjı bir hafta giden akıllı saatlerin yaptıkları ile Apple Watch’un yapabildiklerini a...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple Watch dışında güncelleme tam veren ve kullanış ömrü olarak uzun olan başka makina yok zaten
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    AlkanExclusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 gün mü? Benimki 3 gün gidiyor Watch 5..
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    MustafaC5 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar akıllıysa şarjı o kadar az gidiyor
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    darkdiva (Volkan Diva) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millet neden tercih ediyor demişler :) kullanmayan anlamıyor demek ki. O şarjı bir hafta giden akıllı saatlerin yaptıkları ile Apple Watch’un yapabildiklerini aynı mı sanıyorsunuz??? Benim saatin şarjı bir hafta gidiyor diyorsunuz ama saat mesaja cevap bile vermiyor. Doğru düzgün uygulama kurulmuyor, arka planda yaptığı doğru düzgün bir şey yok. E tabi gider şarjı bir hafta :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    onboardx 1 hf. ( Mesaj Silindi ) darkdiva
    Samsung galaxy active 2 kullandım geçen yıl note 10 plusla cidden çöp.Apple Watch bambaşka,birde pili 4 gün gitse süper olacak.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı ama aklı bir günden fazla gitmiyor.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tyler Durden mı
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    CheckVizoR (Seyfo ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei watch GT 2 Pro kullanıyorum. Geçen hafta cuma günü sarjı fulledim. Şuanda %59 sarj var. Yeni yazılımla birlikte mesajlara cevap verebilme özelliği de gelirse bence çok iyi bir saat olur.
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    kaan4554 (kaan yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) CheckVizoR
    Hocam uzun bir süre deneyimledim GT2 Pro'yu, sizce de animasyonlar kasmıyor mu? Beklentim çok yüksekti ama beni tatmin etmedi
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    blacksss (oktay rain) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben cidden anlamıyorum bu saatin şarjı 1 günde bitmiyor mu ? Millet neden bu saati tercih ediyor biri açıklayabilir mi acaba ?
    6 Yanıt Yanıtla +10
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksss
    iPhone kullanıyorum.Şu anki kullandığım akıllı saat Huawei Watch Gt2.Şarjı en az 1 hafta gidene kadar Apple Watch almayacağım.
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    DH Specialist (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksss
    Ekranın sürekli açık olması özelliğini ve saati geceleri kapatınca 3-4 gün gidiyor.
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    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksss
    elma logosu var.
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