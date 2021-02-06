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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor

    Apple'ın yeni bir patent başvurusu, hızla yıpranarak bir süre sonra işlevini yitiren şarj kabloları için bir çözüm önerisi sunuyor.
    06 Şubat 2021, 11:30 (1 hf.)
    5,8b
    1
    53
    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    18

    Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor
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    Apple'ın yeni bir patent başvurusu, iPhone'lar için yıpranmış kabloları geçmişte bırakacak yeni bir şarj kablosu üzerinde çalıştığını gösteriyor. ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na yapılan başvuruda yeni kablonun, tek tip bir kalınlığa ancak farklı sertlik seviyelerine sahip olacağını öne sürüyor. Patente göre kablonun fiziksel gerilime ve yıpranmaya en yatkın olan her iki ucu ekstra sert olurken, kablonun merkezi esnek kalacak.

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    Apple patenti ile daha sağlam kablolar mümkün olabilir

    Apple'ın yaptığı patent başvurusunda, kablonun uç bölgesi etrafında sert bir malzemeden yapılmış bir gerilim azaltma manşonu geliştirilmesi yer alıyor. Bu sert malzemenin, kablonun bükülmeye karşı direncinde bölgesel bir artış yaratarak kablo bağlantılarındaki gerilimi azaltacağı söyleniyor. Apple ayrıca genel olarak kabloların ekstra kalınlaştırılmasından da bahsediyor.

    Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor

    Apple'ın patent başvurusunun açıklamasında: " Bir kablo, muntazam bir kalınlığa sahip olan ve ayrıca bir birinci sertliğe (örneğin esnek bir kabloya karşılık gelen) sahip bir birinci uzunlamasına kesite sahip olan bir dış kılıfla çevrelenmiş bir kablo çekirdeği içerebilir, ikinci bir uzunlamasına bölüm ikinci bir sertliğe (örneğin karşılık gelen sert bir kablo) ve birinci ve ikinci uzunlamasına bölümler arasındaki üçüncü bir uzunlamasına bölüm, burada ikinci sertlik birinci sertlikten daha büyüktür ve üçüncü uzunlamasına bölümün sertliği birinci sertlik ve ikinci sertlik arasında değişmektedir. İkinci uzunlamasına bölüm kablo için gerilim azaltma sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

    Tüm patentlerde olduğu gibi, bu teknolojinin bir Lightning kablosuna dahil edilip edilmeyeceğinin garantisi bulunmuyor ancak yine de Apple, Lightning kablolarının kalitesini iyileştirme planları yapıyor gibi görünüyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/04/apple-may-have-a-solution-for-fraying-lightning-cables Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha sağlam Lightning kabloları

    299TL'den başlayan fiyatlarla :D
    Yanıtla +96
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    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kutudan kabloyu çıkararak sorunu kökten çözebilirler.
    2 Yanıt Yanıtla +51
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    A Aslanhan. (mehmet aslanhan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Allah bir kulunu sevindirmek istediğinde önce eşeğini kaybeder sonra buldururmuş ya, bu da o hesap.
    Kabloları bilinçli olarak kötü malzemelerden üretip sonrasında böylesi açıklamalar yapmaları resmen tüketiciye hakaret.
    Hoş bunun farkında olmayıp bu hakaretleri hak eden tüketicilerde çok ne yazık ki.
    Allah bir kulunu sevindirmek istediğinde önce eşeğini kaybeder sonra buldururmuş ya, bu da o hesap. Kabloları bilinçli olarak kötü malzemelerden üretip sonra...
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    Yanıtla +32
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    O onatba (onat coşkun) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şarjdayken telefonu kullanmazsaniz muhtemelen kablo bozulmaz. Ancak Iphonelar için bu pek mümkün değil sanırım.
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    seglopsi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kesin çözüm şu apple'cığım. kabloyu iptal edeceksin. kablosuz şarj edecek düzenek vereceksin. herkes mutlu :)
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır kullandığım kablolar bile ilk günkü gibi neredeyse. Ama ne zaman birine versem 3 günde tanınmaz hale geliyorlar. Nasıl kullanıyor millet anlamadım.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çözüm: Makaron. 2 senedir kullanıyorum hiçbir kablom bozulmadı normalde 2 ayda temassızlık başlardı.
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    M mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni zamlar yolda. Pardon zamcık .d.d
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    RazorXmia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyide kutudan şarj aleti ve adaptör çıkmıyor ki napalım zaten kablo ve adaptör en az 300 tl şuan.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence özellikle sağlam üretmiyorlar, yedek parçadan da kazanmak için, lakin on liralık Çin malları daha sağlam ve kaliteli.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok erken alınmış bir karar olmuş.Bu kadar kablonun haşat olduktan sonra yıllar sonra akıllarına esmiş.
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    Y yhackup 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çözüm olarak kutudan çıkaracaktır, kablo yoksa sorun da yok
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    ReaLGz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu apple tam malum parti gibi. Kötüsünü gösterip daha iyisini lütuf gibi sunuyor. Fanboylarıda şakşaklıyor tabi kimse de demiyor ki altı üstü kablo, bu bir arge işi de değil basitçe daha kaliteli malzemeden yaparsan daha uzun süre sağlam kalır. Fanboylara sorsan inovasyon
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