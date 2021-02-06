Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın yeni bir patent başvurusu, iPhone'lar için yıpranmış kabloları geçmişte bırakacak yeni bir şarj kablosu üzerinde çalıştığını gösteriyor. ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na yapılan başvuruda yeni kablonun, tek tip bir kalınlığa ancak farklı sertlik seviyelerine sahip olacağını öne sürüyor. Patente göre kablonun fiziksel gerilime ve yıpranmaya en yatkın olan her iki ucu ekstra sert olurken, kablonun merkezi esnek kalacak.

İlginizi Çekebilir

Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite

Ayrıca Bkz. "Google Arama'nın yeni özelliği, güvenilmez sonuçları ayıklamayı kolaylaştırıyor"

Apple patenti ile daha sağlam kablolar mümkün olabilir

Apple'ın yaptığı patent başvurusunda, kablonun uç bölgesi etrafında sert bir malzemeden yapılmış bir gerilim azaltma manşonu geliştirilmesi yer alıyor. Bu sert malzemenin, kablonun bükülmeye karşı direncinde bölgesel bir artış yaratarak kablo bağlantılarındaki gerilimi azaltacağı söyleniyor. Apple ayrıca genel olarak kabloların ekstra kalınlaştırılmasından da bahsediyor.

Apple'ın patent başvurusunun açıklamasında: " Bir kablo, muntazam bir kalınlığa sahip olan ve ayrıca bir birinci sertliğe (örneğin esnek bir kabloya karşılık gelen) sahip bir birinci uzunlamasına kesite sahip olan bir dış kılıfla çevrelenmiş bir kablo çekirdeği içerebilir, ikinci bir uzunlamasına bölüm ikinci bir sertliğe (örneğin karşılık gelen sert bir kablo) ve birinci ve ikinci uzunlamasına bölümler arasındaki üçüncü bir uzunlamasına bölüm, burada ikinci sertlik birinci sertlikten daha büyüktür ve üçüncü uzunlamasına bölümün sertliği birinci sertlik ve ikinci sertlik arasında değişmektedir. İkinci uzunlamasına bölüm kablo için gerilim azaltma sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

Tüm patentlerde olduğu gibi, bu teknolojinin bir Lightning kablosuna dahil edilip edilmeyeceğinin garantisi bulunmuyor ancak yine de Apple, Lightning kablolarının kalitesini iyileştirme planları yapıyor gibi görünüyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/04/apple-may-have-a-solution-for-fraying-lightning-cables

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.