Google Arama'nın yeni özelliği, güvenilmez sonuçları ayıklamayı kolaylaştırıyor

Google, kullanıcıların aradıkları bilgilere en kısa sürede ulaşmasını sağlamak adına platformda birçok yenilik yapıyor. Google Arama artık , tıklamadan önce web siteleri hakkında doğrudan bilgi sağlayan "Bu sonuç hakkında" paneliyle bunu daha da kolaylaştırıyor.

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Ayrıca Bkz. "Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor"

Web sitesine girmeden hakkında bilgi edinin

Arama kartlarının sağ üst köşesinde, yakında "Bu sonuç hakkında" panelini barındıran üç noktalı düğme yer alacak. Bu düğmeye tıklanıldığında Google, girmek istediğiniz kaynak hakkında ayrıntılar gösterecek. Bu, kaynak hakkında mevcut ise Wikipedia özetini, HTTPS durumu ve Google tarafından ilk indekslendikleri zaman hakkında bilgileri içerecek. Ayrıca bu kısımda tam URL de listelenecek.

Google'dan yapılan açıklamada: "Google'da bilgi aradığınızda, muhtemelen aşina olduğunuz kaynaklardan sonuçlarla karşılaşırsınız; büyük perakendeci web siteleri, ulusal haber siteleri ve daha fazlası. Ancak, daha önce karşılaşmamış olabileceğiniz siteler hakkında birçok harika bilgi ve hizmet mevcuttur. Bu siteler hakkında ek araştırma yapmak için her zaman Google'ı kullanabilirsiniz ancak başka bir arama yapmak zorunda kalmadan yararlı bilgiler bulmanız için yeni bir yol üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Özellik şu an için yalnızca ABD'de beta olarak kullanıma sunuldu ancak bir süre sonra geri dönüşlere de bağlı olarak tüm kullanıcılar bu hizmetten faydalanabilir.

https://www.theverge.com/2021/2/1/22252443/google-about-this-result-information-search-results-wikipedia-vet-websites

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