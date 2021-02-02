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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Arama'nın yeni özelliği, güvenilmez sonuçları ayıklamayı kolaylaştırıyor

    Google, kullanıcıların en hızlı ve en güvenilir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla bir siteye girmeden önce site hakkında bilgiler veren yeni bir özelliği kullanıma sundu.
    02 Şubat 2021, 22:00 (2 hf.)
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    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, kullanıcıların aradıkları bilgilere en kısa sürede ulaşmasını sağlamak adına platformda birçok yenilik yapıyor. Google Arama artık , tıklamadan önce web siteleri hakkında doğrudan bilgi sağlayan "Bu sonuç hakkında" paneliyle bunu daha da kolaylaştırıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor"

    Web sitesine girmeden hakkında bilgi edinin

    Arama kartlarının sağ üst köşesinde, yakında "Bu sonuç hakkında" panelini barındıran üç noktalı düğme yer alacak. Bu düğmeye tıklanıldığında Google, girmek istediğiniz kaynak hakkında ayrıntılar gösterecek. Bu, kaynak hakkında mevcut ise Wikipedia özetini, HTTPS durumu ve Google tarafından ilk indekslendikleri zaman hakkında bilgileri içerecek. Ayrıca bu kısımda tam URL de listelenecek.

    Google'dan yapılan açıklamada: "Google'da bilgi aradığınızda, muhtemelen aşina olduğunuz kaynaklardan sonuçlarla karşılaşırsınız; büyük perakendeci web siteleri, ulusal haber siteleri ve daha fazlası. Ancak, daha önce karşılaşmamış olabileceğiniz siteler hakkında birçok harika bilgi ve hizmet mevcuttur. Bu siteler hakkında ek araştırma yapmak için her zaman Google'ı kullanabilirsiniz ancak başka bir arama yapmak zorunda kalmadan yararlı bilgiler bulmanız için yeni bir yol üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Özellik şu an için yalnızca ABD'de beta olarak kullanıma sunuldu ancak bir süre sonra geri dönüşlere de bağlı olarak tüm kullanıcılar bu hizmetten faydalanabilir.



    https://www.theverge.com/2021/2/1/22252443/google-about-this-result-information-search-results-wikipedia-vet-websites Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    wikipedia ve ssl e öncelik mi veriyor, bu mu yani güvenlik olayı...valla sırf bu yüzden bizim millet üst sıralarda çıkacak diye wikipediayı çöplüğe çevirebilir.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türk haber sitesi filtreleme özelliği geldi sandım.
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    xamaximax 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kime göre güvenilmez neye göre güvenilmez tabiki belli bir sınırlama olmalı bilgi kirliliği olabilir ama bundan sonra onlar ne derse o düzen karşıtı herkesi herşeyi banlarlar yolu bir kere açtılar coviddi trumptı derken sarı öküzü verdik dijital fahrenheit 451 başladı bence mandolarianda bir sahne sonradan değiştirildi ve o günden sonra izleyenler o sahneyi göremedi bu da bir örnek olabilir sahne arkasında set ekibi gözükmüştü sanırım o sahne yani dijital içerik değiştirilebilir fiziki candır arşivcilik iyidir gerçek bakanlığı : google
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