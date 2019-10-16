Apple, iOS ve iPadOS 13.1.3 güncellemesini yayınladı

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iOS ve iPadOS 13.2 çalışmalarına devam eden Apple, aynı zamanda 13.1 sürümündeki hataları düzeltmek için de güncellemelerine devam ediyor. Eylül ayında kullanıma başlanan iOS 13 bu son gücellemeyle toplamda 4. kez güncellendi.

Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi"

iOS 13.1.3 düzeltilen sorunlar

iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir

yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir Gelen bir arama için aygıtın çalmasını veya titreşmesini engelleyebilen bir sorunu düzeltir

Yaz saati uygulaması ayarlandıktan sonra Sağlık uygulamasında verilerin doğru şekilde görüntülenemediği bir sorunu çözer

Mail ’de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer

’de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer

Apple Watch ’un başarıyla eşlenmesine engel olabilen bir sorunu düzeltir

’un başarıyla eşlenmesine engel olabilen bir sorunu düzeltir Apple Watch’ta bildirimlerin alınamadığı bir sorunu çözer

Bazı araçlarda Bluetooth bağlantısının kesilebildiği bir sorunu düzeltir

bağlantısının kesilebildiği bir sorunu düzeltir Game Center ’i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir.

’i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir. Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliğini iyileştirir

iPadOS 13.1.3 düzeltilen sorunlar

Mail’de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer

iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir

kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer

yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliğini iyileştirir

Game Center’i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir.

Güncelleme gelen telefonlar

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE

https://www.cultofmac.com/659092/ios-13-1-3-ipados-bugs-mail-health-icloud/