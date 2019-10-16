Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iOS ve iPadOS 13.1.3 güncellemesini yayınladı

    iPhone 11 ile hayatımıza giren iOS 13 işletim sistemine yeni güncelleme geldi. Yayınlandığı tarihten itibaren bir çok sorun barındıran sisteme gelen son güncellemeyle birlikte bu sorunlar giderildi.
    25 dk.
    152
    37
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple, iOS ve iPadOS 13.1.3 güncellemesini yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    iOS ve iPadOS 13.2 çalışmalarına devam eden Apple, aynı zamanda 13.1 sürümündeki hataları düzeltmek için de güncellemelerine devam ediyor. Eylül ayında kullanıma başlanan iOS 13 bu son gücellemeyle toplamda 4. kez güncellendi.

    Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi"

    iOS 13.1.3 düzeltilen sorunlar

    • iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir
    • Gelen bir arama için aygıtın çalmasını veya titreşmesini engelleyebilen bir sorunu düzeltir
    • Yaz saati uygulaması ayarlandıktan sonra Sağlık uygulamasında verilerin doğru şekilde görüntülenemediği bir sorunu çözer
    • Mail’de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer
    • iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer
    • Apple Watch’un başarıyla eşlenmesine engel olabilen bir sorunu düzeltir
    • Apple Watch’ta bildirimlerin alınamadığı bir sorunu çözer
    • Bazı araçlarda Bluetooth bağlantısının kesilebildiği bir sorunu düzeltir
    • Game Center’i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir. 
    • Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliğini iyileştirir

    iPadOS 13.1.3 düzeltilen sorunlar

    • Mail’de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer
    • iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir
    • iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer
    • Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliğini iyileştirir
    • Game Center’i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir. 

    Güncelleme gelen telefonlar

    iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE



    https://www.cultofmac.com/659092/ios-13-1-3-ipados-bugs-mail-health-icloud/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. GÖRÜNTÜLENEN Apple, iOS ve iPadOS 13.1.3 güncellemesini yayınladı Sonraki Samsung'un ülkemize getirmediği en iyi telefonu | Galaxy S10 5G inceleme 9 sa. Yeni Google Pixel Buds karşınızda 9 sa. Netgear yeni Orbi mesh Wi-Fi sistemini minimal tasarımıyla tanıttı 9 sa. Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı 10 sa. Yapay zeka ile tasarlanmış yeni metamalzeme 10 sa. TP-LINK uygun fiyatlı WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 12 sa. iPhone 11 Pro Max vs XS Max | Daha büyük, daha kalın, daha yetenekli! 12 sa. Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı 12 sa. Faraday Future kurucusu iflas erteleme istedi 13 sa. 10nm masaüstü Intel işlemciler 2021 yılına yetişebilir 13 sa. Bulut tabanlı oyun konsolu Google Stadia'nın çıkış tarihi açıklandı 14 sa. Google Pixelbook Go tanıtıldı 14 sa. Ucuzundan pahalısına Instagram için en iyi telefonlar 14 sa. OnePlus OxygenOS için tek el modu geliyor 15 sa. Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi 15 sa. Peugeot, 140 km menzile sahip elektrikli dağ bisikletini tanıttı 16 sa. Canon IVY REC kişisel kamera satışa çıkıyor 16 sa. İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti 17 sa. Xiaomi telif hakkı ihlalinden suçlu bulundu 17 sa. Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımı...
    DonanımHaber
    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi
    DonanımHaber
    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak rek...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bahis bağımlılığım ve çaresizliğim... lütfen destek istiyorum
    DH Forum
    TRT muhabiri, A Haber muhabirinin foyasını nasıl ortaya çıkard...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim