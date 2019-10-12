Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi

Eylül ayında iOS, iPadOS ve MacOS kullanıcılarının beğenilerine sunulan Apple Arcade, gün geçtikçe barındırdığı oyun sayısını arttırıyor. Yeni gelen güncelleme ile birlikte 5 yeni oyun daha platforma eklendi. 1 ay boyunca ücretsiz deneyim sağlayabileceğiniz platform, deneme süresinden sonra aylık 35 TL ücretle sunulacak.

Inmost

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Hidden Layer Games stüdyolarında üretilen Inmost oynu 2D bir bulmaca gibi. Oyunda üç farklı karakteri yönetirken kendine avantaj sağlayıp tuzaklardan kaçmanız ve düşmanınızı yenmeniz gerekmektedir.

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ShockRods

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Inmost'tan tamamen farklı bir oyun olan ShockRods; bir araba yarışı oyunudur. Çok oyunculu olan oyunda, ölüm yarışı ve bayrak yarışı gibi modlar bulunmaktadır. Oyun yakında Steam'e de gelecek.

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Stela

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Apple Arcade hali hazırda bir çok bulmaca oyunu barındırıyor olmasına rağmen biraz daha ürkütücü ve biraz dafa farklı bir bulmaca oyunu ile karşınızda. Özellikle oyunda kullanılan sesler, oyunu kulaklıkla oynadığınız zaman sizi ürpertebilir.

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Decoherence

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Robotların savaşına ne dersiniz? İhtiyacınıza göre özelleştirebileceğiniz robotlarla PvP modunda savaşabilir, farklı güçlerinizle rakibinizi alt edebilirsiniz.

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Mind Symphony

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Duygularınızı ve zihninizi etkiyeceğini iddia eden oyun, her bölümde farklı bir müzikle karşınıza çıkıyor. Oyun hakkında çok fazla bilgi olmadığı için iddialarını gerçekleştirebilecekler mi önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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