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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi

    Ücretsiz olarak 1 ay deneyebileceğiniz Apple Arcade 5 yeni oyunla görücüye çıkıyor. Apple'ın oyun platformu olan Arcade; yeni oyunlarıyla video oyun sektöründe adından bahsettirmek istiyor.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Eylül ayında iOS, iPadOS ve MacOS kullanıcılarının beğenilerine sunulan Apple Arcade, gün geçtikçe barındırdığı oyun sayısını arttırıyor. Yeni gelen güncelleme ile birlikte 5 yeni oyun daha platforma eklendi. 1 ay boyunca ücretsiz deneyim sağlayabileceğiniz platform, deneme süresinden sonra aylık 35 TL ücretle sunulacak.

    • Inmost

    Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi
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    Hidden Layer Games stüdyolarında üretilen Inmost oynu 2D bir bulmaca gibi.  Oyunda üç farklı karakteri yönetirken kendine avantaj sağlayıp tuzaklardan kaçmanız ve düşmanınızı yenmeniz gerekmektedir.

    Inmost İndirme Linki

    • ShockRods

    Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi
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    Inmost'tan tamamen farklı bir oyun olan ShockRods; bir araba yarışı oyunudur. Çok oyunculu olan oyunda, ölüm yarışı ve bayrak yarışı gibi modlar bulunmaktadır. Oyun yakında Steam'e de gelecek.

    ShockRods İndirme Linki

    • Stela

    Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Apple Arcade hali hazırda bir çok bulmaca oyunu barındırıyor olmasına rağmen biraz daha ürkütücü ve biraz dafa farklı bir bulmaca oyunu ile karşınızda. Özellikle oyunda kullanılan sesler, oyunu kulaklıkla oynadığınız zaman sizi ürpertebilir.

    Stela İndirme Linki

    • Decoherence

    Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi
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    Robotların savaşına ne dersiniz? İhtiyacınıza göre özelleştirebileceğiniz robotlarla PvP modunda savaşabilir, farklı güçlerinizle rakibinizi alt edebilirsiniz.

    Decoherence İndirme Linki

    • Mind Symphony

    Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Duygularınızı ve zihninizi etkiyeceğini iddia eden oyun, her bölümde farklı bir müzikle karşınıza çıkıyor. Oyun hakkında çok fazla bilgi olmadığı için iddialarını gerçekleştirebilecekler mi önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    Mind Symphony İndirme Linki



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Red_devil33 2 sa.
    Pc ye çıkan oyunlar bire bir android ve ios a çıkmalı .
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