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Apple, iPad fiyatlarında indirime gidebilir

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 27 Ocak'ta tanıttığı iPad, Mart ayından itibaren 499 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşacak. Fakat Apple, iPad'in satış fiyatlarında değişikliğe gidebilir. Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre Credit Suisse'in analistlerinden Bill Shope, Apple'ın üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede firmanın fiyatlarda indirim için açık kapı bıraktığını belirtti.

Shope'a göre Cupertino'lu iPad'in satışlarından memnun kalmaması halinde birçok insanı şaşırtan 499 ve 829 dolar arasındaki fiyatlandırmada değişikliğe gideceğini söylüyor. Yani iPad, satışa sunulmasından bir süre sonra çok da uygun fiyata satın alınabilir. Ancak yakın zamanda yapılan ve Apple'ın 2010 yılında 2 milyon iPad satışı yapacağını öngören analizin gerçekleşmesi halinde iPad'in fiyatlarında uzun süre değişikliğe gidilmeyeceğini söyleyebiliriz.


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(dark) 9 yıl
eksikler giderilse para sorun değil. gönül rahatlığıyla verilebilir. zaten günümüzde bir cep telefonu bile 1.500 tlye satılabiliyor.
o yüzden benim için usb, arka ve ön kamera, flash olsa para gerisi sorun değil.
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bobita 9 yıl
Bu obez ipoda helalinden 100 dolar verebilirim,1 cent fazlası çalışmaz.
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gun 9 yıl
Ucuzlamadan ziyade paketle verdikleri şeyler ülkelerden ülkelere farklılık gösterebilir.
Bizde de keşke Turkcell yada Vodafone bunu aylık internet paketleri ile ucuza verse.
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doddle 9 yıl

gun

Ucuzlamadan ziyade paketle verdikleri şeyler ülkelerden ülkelere farklılık gösterebilir.

Bizde de keşke Turkcell yada Vodafone bunu aylık internet paketleri ile ucuza verse.


bakarsın verir.
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Kuray 9 yıl

gun

Ucuzlamadan ziyade paketle verdikleri şeyler ülkelerden ülkelere farklılık gösterebilir.

Bizde de keşke Turkcell yada Vodafone bunu aylık internet paketleri ile ucuza verse.


Turkcell-Vodafone bana 30 Dolari Gectim 40 Dolara Sinirsiz Versin Giderim 64 GB bile alirim.

iPhone um var, MacBook Pro m var; iPad almam icin hicbir neden goremiyorum.
300$ a 3G li Satarsa Alirim Amerika dan Yazin:D
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iPhoneDalton 9 yıl
O zaman çıktıktan sonra biraz bekliyim ben.Eksik olarak cihazda Flash olsa iyi olurdu ama bunun nedeni flashın firması.Apple açıklama yaparak flashın mac versiyonu çok sorunlu o yüzden bu ürünlere koymadık tarzında birşey söylemişdi.Eğer firma biraz uğraşıp mac versiyonundaki hataları düzeltse şuan Apple belkide iPadde Flasha yer verirdi.Bir diğer nedenide Html5.
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Batuist 9 yıl
Bu kadar eksiğe rağmen ipad sırf isminden dolayı çok satacaktır..
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Mertcan. 9 yıl
Zaten çok pahalı değildi alınabilir seviyedeydi de önemli olan eksiklerin giderilip cihazın çok daha iyi seviyelere ulaştırılabilmesi.
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CaSsErDoDo 9 yıl
en ucuzunda 200 dolar civarı kar ediyor bir zahmet düşürsünler hiçbir özellik koymayıp ipod touch ın ekranını büyütüp piyasaya sürüyorlar birde indirime gidebilir deniliyor direkman indirmesi gerekiyor
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