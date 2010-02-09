Apple, iPad fiyatlarında indirime gidebilir

Apple'ın 27 Ocak'ta tanıttığı iPad, Mart ayından itibaren 499 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşacak. Fakat Apple, iPad'in satış fiyatlarında değişikliğe gidebilir. Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre Credit Suisse'in analistlerinden Bill Shope, Apple'ın üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede firmanın fiyatlarda indirim için açık kapı bıraktığını belirtti.

Shope'a göre Cupertino'lu iPad'in satışlarından memnun kalmaması halinde birçok insanı şaşırtan 499 ve 829 dolar arasındaki fiyatlandırmada değişikliğe gideceğini söylüyor. Yani iPad, satışa sunulmasından bir süre sonra çok da uygun fiyata satın alınabilir. Ancak yakın zamanda yapılan ve Apple'ın 2010 yılında 2 milyon iPad satışı yapacağını öngören analizin gerçekleşmesi halinde iPad'in fiyatlarında uzun süre değişikliğe gidilmeyeceğini söyleyebiliriz.