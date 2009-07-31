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Apple kullanıcıları için WiFi destekli bellek kartı; Eye-Fi Geo

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple kullanıcıları için WiFi destekli bellek kartı; Eye-Fi Geo
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Kablosuz veri aktarımına olanak tanıyan WiFi destekli bellek kartları üreticisi Eye-Fi ürün gamını yeni bir model ile genişletti. Firmanın WiFi aktif yeni bellek kartı Eye-Fi Geo, 2GB depolama kapasitesi sunuyor ve fotoğraflara coğrafi konum bilgisi (Geotagging) ekleyebiliyor. Apple kullanıcıları için hazırlanan zira iPhoto '08, '09, iPhone ve MobileMe desteği sunan bellek kartı, farklı çözüm arayışındaki kullanıcılara göz kırpıyor. 2GB'lık depolama kapasitesi kimi kullanıcılar için belki biraz düşük gelecek olsa bile ürün özellikle WiFi ve Geotagging desteği ile ön plana çıkıyor.

Eye-Fi Geo, Apple mağazalarında ve Apple.com'da 59.99$'lık fiyatla satışa sunuluyor.


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