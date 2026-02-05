Giriş
    Araştırmacılar uyarıyor: Wi-Fi ağları sessiz bir gözetim aracına dönüşüyor

    WiFi ağlarının yaydığı radyo sinyalleri, kişi üzerinde cihaz olmasa bile kimlik tespiti yapabiliyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin bir kitlesel gözetim aracına dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

    Wi-Fi ağları sessiz bir gözetim aracına dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın La Sapienza Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, geçtiğimiz yıl Wi-Fi sinyallerinin insanlar üzerinde bıraktığı özgün izleri bir tür dijital parmak izine dönüştürerek, insanları kamera olmadan gözetlemenin mümkün olduğunu ortaya koymuştu. O dönemde henüz uygulamaya geçmekten uzak olan, deneysel bir çalışma gibi görünen bu teknoloji, bugün artık çok daha somut bir hâl almaya başlamış durumda. Nitekim benzer bir çalışma da geçtiğimiz günlerde Almanya'dan geldi.

    Almanya’daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) araştırmacıları tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, WiFi ağlarının sinsi bir gözetim aracına dönüşebileceğini gösteriyor. Çünkü bu yöntem, kişinin yanında herhangi bir elektronik cihaz taşımasını bile gerektirmiyor.

    Araştırmacıların ortaya koyduğu yönteme göre, bir kişinin kimliğini tespit etmek için onun telefonuna, dizüstü bilgisayarına ya da başka bir WiFi cihazına sahip olması gerekmiyor. Yakındaki diğer cihazların router ile kurduğu sıradan iletişim yeterli oluyor. Radyo dalgaları ortamda yayılırken duvarlara, eşyalara ve insanlara çarpıp geri yansıyor. Bu yansımalar ortamı haritarlarken, kişiye özgü de desenler oluşturuyor. Çalışmaya göre bu desenler analiz edilerek adeta radyo dalgalarıyla oluşturulmuş bir “görüntü” elde edilebiliyor. Araştırma ekibinden Prof. Thorsten Strufe, bu sistemi klasik bir kameraya benzetiyor; ancak burada ışık yerine radyo dalgaları kullanılıyor. Bu yüzden kişinin kendi cihazını kapatmasının da bir faydası olmuyor. Çevrede aktif olan başka WiFi cihazları sürecin işlemesi için yeterli oluyor.

    Bu noktada kritik unsur, WiFi ağlarında cihazların router’a düzenli olarak gönderdiği ve “beamforming feedback information” (BFI) olarak adlandırılan geri bildirim sinyalleri. Bu veriler, ağ performansını optimize etmek için gönderiliyor ve mevcut standartlarda şifrelenmeden iletiliyor. Araştırmacılar, özel bir donanıma ihtiyaç duymadan, standart bir WiFi cihazıyla bu geri bildirimleri toplayıp analiz edebildiklerini gösterdi. Daha önce benzer çalışmalar LIDAR sensörleri ya da kanal durum bilgisi (CSI) gibi daha özel ölçümler gerektirirken, bu yöntemin sıradan ağ iletişimini kullanması onu çok daha erişilebilir kılıyor.

    Toplanan BFI verileri farklı açılardan birleştirilerek kişilere ait ayırt edici radyo desenleri oluşturulabiliyor. Ardından makine öğrenimi modeli bu verilerle eğitiliyor. Model eğitildikten sonra ise bir kişinin kimliğini tespit etmek yalnızca birkaç saniye sürüyor. Araştırma kapsamında 197 kişiyle yapılan deneylerde, sistemin neredeyse yüzde 100 doğruluk oranına ulaştığı belirtiliyor. Üstelik bu doğruluk oranı kişinin bakış açısı ya da yürüyüş biçiminden bağımsız olarak korunabiliyor.

    Wi-Fi Ağları ile Kameraların Olmadığı Yerler de Gözlemlenebilir

    Wi-Fi tabanlı takip sistemleri, geleneksel kameralı gözetim teknolojilerine kıyasla bazı önemli avantajlar sunuyor. Öncelikle ışık koşullarından tamamen bağımsız çalışabiliyorlar; karanlıkta, sisli ortamda ya da görüş açısının olmadığı yerlerde dahi etkili kalabiliyorlar. Ayrıca Wi-Fi sinyalleri duvarlar ve engellerin ötesine geçebildiği için fiziksel bariyerler de gözetim kapasitesini sınırlamıyor. Kameraların aksine, kişinin yüzü ya da kıyafeti gibi görsel unsurlar gerekmiyor; yalnızca bedenin elektromanyetik sinyal üzerindeki etkisi yeterli oluyor. Bu da sistemi hem daha az dikkat çekici hem de daha geniş alanlara yayılan bir takip aracı hâline getiriyor.

    Araştırmacılara göre bu durum, WiFi router’larını potansiyel birer “sessiz gözlemciye” dönüştürüyor. Düzenli olarak önünden geçtiğiniz bir kafe ya da kamusal alan, sizin farkında olmadığınız şekilde kimliğinizi tespit edebilir ve daha sonra yeniden tanıyabilir. Çalışmada özellikle otoriter rejimlerde bu tür teknolojilerin muhalifleri ya da protestocuları gizlice takip etmek için kullanılabileceği uyarısı yapılıyor. Her ne kadar bugün istihbarat servisleri ya da siber suçlular için CCTV sistemleri gibi daha doğrudan yöntemler bulunsa da, her yerde bulunan kablosuz ağların görünmez ve şüphe uyandırmayan bir gözetim altyapısına dönüşme potansiyeli, araştırmacılara göre çok daha endişe verici.

    Araştırma ekibinin de dikkat çektiği üzere eğer gerekli teknik ve hukuki düzenlemeler yapılmazsa, bugün sıradan bir internet bağlantısı olarak gördüğümüz WiFi ağları, farkında olmadan işleyen küresel bir gözetim sistemine dönüşebilir.

