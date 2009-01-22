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Apple son çeyrekte rekor gelir açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple son çeyrekte rekor gelir açıkladı
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Donanım dünyasında arka arkaya gelen zarar ve işten çıkarma haberlerinin gündemde olduğu şu günlerde krize meydan okuyan firmalar da yok değil. Zira Apple cephesinden gelen yeni bir habere göre, firmanın geçtiğimiz Aralık ayında sonlanan 2009 mali yılının ilk çeyreğinde, rekor kâr elde ettiği bildiriliyor. Açıklanan rakamlara göre 27 Aralık'ta sonlanan ilk çeyrekte firmanın 10.17 milyar dolarlık gelir ve 1.61 milyar dolarlık kâr elde ettiği açıklandı. Bir önceki yıl elde edilen 9.6 milyar dolarlık gelir ve 1.58 milyar dolarlık kâr rakamlarına kıyasla özellikle krizin yarattığı düşük talebin bel büktüğü son aylarda tırmanışına devam eden firmanın ilgili dönemde 22.727.000 iPod, 4.363.000 iPhone ve 2.524.000 MAC sistem sattığı belirtiliyor.


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berkerden 10 yıl
Gereksiz ve çok çok pahalı mallarla bunu elde etmiş bravo. Pazarlama politikası cidden mükemmel.
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Sylargray 10 yıl

Orjinalden alıntı: berkerden

Gereksiz ve çok çok pahalı mallarla bunu elde etmiş bravo. Pazarlama politikası cidden mükemmel.

Kime göre gereksiz?
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kby 10 yıl
Orjinalden alıntı: berkerden

Gereksiz ve çok çok pahalı mallarla bunu elde etmiş bravo. Pazarlama politikası cidden mükemmel.


Pahalı olduğu doğrudur o da Türkiye için,
ama gereksiz derken anlamadım?
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OverClocK1ng 10 yıl
İşte görüldüğü gibi Intel gibi %67 kâr etmeye çalışıp zarar açıklamaktansa %16 kâr marjı ile çalışarak babalar gibi rekor gelir açıklamaya çalışan düzgün firmalar da var. Apple hem çok kaliteli mal üretiyor, hem de %16 kar marjı ile satıyor bu yüzden de kriz ortamında bile rekor gelir açıklayabiliyor. Aynısını diğer yüksek kar marjı ile çalışarak kullanıcıyı söğüşlemeye çalışan gözü dönmüş diğer firmalardan da bekliyor. İndirin kardeşim kar marjınızı malınız daha çok satılsın. Sürümden kazanın, zarar da açıklamayın...
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HloJan 10 yıl
İnsanlara gereksinimleri kadar veriyorlar. ellerinde daha iyileri vardır piyasıyı bunlar yönlendiriyor
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gurkan113 10 yıl
krizde kaybedilen paralar apple 'a gitmiş demekki xD
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Nike 10 yıl
Tebrikler ne diyelim
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sampiyon bilo 10 yıl
Valla Apple krizden etkilenmemiş.
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gordon01 10 yıl
kriz apple'ı teğet geçmekle kalmamış tavan yaptırmış :)
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aharici 10 yıl
Q4 raporunda 25 milyar dolar bankada nakitleri olduğunu da açıklamışlardı...

Borcu olmayan, karlı olan çok az şirket olduğunu son krizde dünyada da gördük...

Herkes Steve Jobs'a kızıyor ama O firmasını kar odaklı çalıştırmak zorunda... Bunu da başarıyor. Steve Jobs yokken Apple'ın durumunu da gördük...

Intel işlemci ve iPhone hamleleri ile hisselerin değerlerinin nasıl arttığını da herkes gördü...

iPod 2001 yılında beri 160 milyonun üzerinde sattı. 2003 yılından bu yana 6 milyar şarkı indirilmiş, iTunes'dan...
iPhone uygulamalarının 11.07.2008 tarihinden bu yana indirilme adedi 500 milyon... 15.000 uygulama satışta... iPhone satışları malum.

Yıllarca MacOS ve Mac serisi bilgisayarlar belirli bir kitleye hitap ederken bugün %6-7 gibi rakamlara tırmandı ve hala artıyor... Yeni MacBook ile biraz daha artacaktır.
Ama en önemlisi karlılıktan taviz verecek popülist fiyatlar söz konusu değil. Tümü hesap kitap işi... Pazarlama işi...

Apple ürün çıkardıktan hemen sonra tüm firmalar ama biz de çıkarmıştık ondan diyorlar... Bizden çalıntı diyorlar...
Ama bakıyorum da hiç kimsenin ürünü bu kadar ses çıkarmamış...

Sevmek, sevmemek bir yana Apple ticari bir başarıdır... Kapitalist sistemde ticari kaygılardan daha önemli olan nedir?
Müşteri memnuniyeti bile insan sevgisinden değil herhalde... "Müşterinin gönlünü çal, sonra para gelir..."

Unutmadan Pixar'da Steve Jobs'un başarısı mesela.
1986 yılında LucasFilm'e ait standart bir şirket iken satın alıp Pixar adını verdikten sonra 2006'da 7.4 Milyar dolara Walt Disney'e satmak da kolay iş değil...
Şu an Wall Disney'in yönetim kurulunda yanılmıyorsam hala görevine de devam ediyor...

Başarı sadece tesadüf değil...


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Shady 10 yıl
Bu arada önemli bir detayı es geçmiş fx57
Apple'ın Finansal Konferansında Tim Cook Apple olarak iPhone'un giriş segmentine hitap eden bir model çıkarmayacaklarını,Apple'ın amacının dünyanın en iyi telefonunu yapmak olduğunu söylemiş...Yani iPhone iPod gibi dallanmayacak..

Ekleme:Tim Netbook ile ilgili olarak da Apple'ın bu segmenti dikkatle takip ettiğini,bu alanda yeni fikirleri olduğunu ancak,düşük performanslardan dolayı insanların bu ürünlerden tatmin olmayacaklarını da söylemiş..
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The Islander 10 yıl

Orjinalden alıntı: Shady

Bu arada önemli bir detayı es geçmiş fx57
Apple'ın Finansal Konferansında Tim Cook Apple olarak iPhone'un giriş segmentine hitap eden bir model çıkarmayacaklarını,Apple'ın amacının dünyanın en iyi telefonunu yapmak olduğunu söylemiş...Yani iPhone iPod gibi dallanmayacak..

Ekleme:Tim Netbook ile ilgili olarak da Apple'ın bu segmenti dikkatle takip ettiğini,bu alanda yeni fikirleri olduğunu ancak,düşük performanslardan dolayı insanların bu ürünlerden tatmin olmayacaklarını da söylemiş..

iPhone giriş segmentine inmesede orta gelir segmentine inmesi gerekir.yani bi iPhone nano olması gerekir bence.birde uzun suredir hayalini kurdugum iPhone classic(120gb gibi) hard diskli biraz kalında olsa iPhone un gelmesi guzel olur
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max975 10 yıl
zenginler çalışıyor yani...
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Stagedon 10 yıl
yalnış oldu :D
ama adamlar işi biliyo biz ne yapalım
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