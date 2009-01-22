Apple son çeyrekte rekor gelir açıkladı

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasında arka arkaya gelen zarar ve işten çıkarma haberlerinin gündemde olduğu şu günlerde krize meydan okuyan firmalar da yok değil. Zira Apple cephesinden gelen yeni bir habere göre, firmanın geçtiğimiz Aralık ayında sonlanan 2009 mali yılının ilk çeyreğinde, rekor kâr elde ettiği bildiriliyor. Açıklanan rakamlara göre 27 Aralık'ta sonlanan ilk çeyrekte firmanın 10.17 milyar dolarlık gelir ve 1.61 milyar dolarlık kâr elde ettiği açıklandı. Bir önceki yıl elde edilen 9.6 milyar dolarlık gelir ve 1.58 milyar dolarlık kâr rakamlarına kıyasla özellikle krizin yarattığı düşük talebin bel büktüğü son aylarda tırmanışına devam eden firmanın ilgili dönemde 22.727.000 iPod, 4.363.000 iPhone ve 2.524.000 MAC sistem sattığı belirtiliyor.