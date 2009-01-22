Apple son çeyrekte rekor gelir açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım dünyasında arka arkaya gelen zarar ve işten çıkarma haberlerinin gündemde olduğu şu günlerde krize meydan okuyan firmalar da yok değil. Zira Apple cephesinden gelen yeni bir habere göre, firmanın geçtiğimiz Aralık ayında sonlanan 2009 mali yılının ilk çeyreğinde, rekor kâr elde ettiği bildiriliyor. Açıklanan rakamlara göre 27 Aralık'ta sonlanan ilk çeyrekte firmanın 10.17 milyar dolarlık gelir ve 1.61 milyar dolarlık kâr elde ettiği açıklandı. Bir önceki yıl elde edilen 9.6 milyar dolarlık gelir ve 1.58 milyar dolarlık kâr rakamlarına kıyasla özellikle krizin yarattığı düşük talebin bel büktüğü son aylarda tırmanışına devam eden firmanın ilgili dönemde 22.727.000 iPod, 4.363.000 iPhone ve 2.524.000 MAC sistem sattığı belirtiliyor.
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Kime göre gereksiz?
Pahalı olduğu doğrudur o da Türkiye için,
ama gereksiz derken anlamadım?
Borcu olmayan, karlı olan çok az şirket olduğunu son krizde dünyada da gördük...
Herkes Steve Jobs'a kızıyor ama O firmasını kar odaklı çalıştırmak zorunda... Bunu da başarıyor. Steve Jobs yokken Apple'ın durumunu da gördük...
Intel işlemci ve iPhone hamleleri ile hisselerin değerlerinin nasıl arttığını da herkes gördü...
iPod 2001 yılında beri 160 milyonun üzerinde sattı. 2003 yılından bu yana 6 milyar şarkı indirilmiş, iTunes'dan...
iPhone uygulamalarının 11.07.2008 tarihinden bu yana indirilme adedi 500 milyon... 15.000 uygulama satışta... iPhone satışları malum.
Yıllarca MacOS ve Mac serisi bilgisayarlar belirli bir kitleye hitap ederken bugün %6-7 gibi rakamlara tırmandı ve hala artıyor... Yeni MacBook ile biraz daha artacaktır.
Ama en önemlisi karlılıktan taviz verecek popülist fiyatlar söz konusu değil. Tümü hesap kitap işi... Pazarlama işi...
Apple ürün çıkardıktan hemen sonra tüm firmalar ama biz de çıkarmıştık ondan diyorlar... Bizden çalıntı diyorlar...
Ama bakıyorum da hiç kimsenin ürünü bu kadar ses çıkarmamış...
Sevmek, sevmemek bir yana Apple ticari bir başarıdır... Kapitalist sistemde ticari kaygılardan daha önemli olan nedir?
Müşteri memnuniyeti bile insan sevgisinden değil herhalde... "Müşterinin gönlünü çal, sonra para gelir..."
Unutmadan Pixar'da Steve Jobs'un başarısı mesela.
1986 yılında LucasFilm'e ait standart bir şirket iken satın alıp Pixar adını verdikten sonra 2006'da 7.4 Milyar dolara Walt Disney'e satmak da kolay iş değil...
Şu an Wall Disney'in yönetim kurulunda yanılmıyorsam hala görevine de devam ediyor...
Başarı sadece tesadüf değil...
Ekleme:Tim Netbook ile ilgili olarak da Apple'ın bu segmenti dikkatle takip ettiğini,bu alanda yeni fikirleri olduğunu ancak,düşük performanslardan dolayı insanların bu ürünlerden tatmin olmayacaklarını da söylemiş..
iPhone giriş segmentine inmesede orta gelir segmentine inmesi gerekir.yani bi iPhone nano olması gerekir bence.birde uzun suredir hayalini kurdugum iPhone classic(120gb gibi) hard diskli biraz kalında olsa iPhone un gelmesi guzel olur
ama adamlar işi biliyo biz ne yapalım