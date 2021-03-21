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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yaklaşık 310 milyon dolar telif ücreti ödemek zorunda kalabilir

    Personalized Media Communications ve Apple arasında gerçekleşen bir patent davasında jüri, Apple'ın yaklaşık 310 milyon dolar telif ücreti ödemesine karar verdi. Apple, bu karara itiraz edecek.
    21 Mart 2021, 13:30 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yaklaşık 310 milyon dolar telif ücreti ödemek zorunda kalabilir
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    Teksas'taki bir federal jüri, iTunes, App Store ve Apple Music uygulamalarında şifrelenmiş içeriği dağıtmak için kullanılan Fairplay de dahil olmak üzere bazı hizmetleri yüzünden Apple'ın, Personalized Media Communications'a (PMC) 308.5 milyon dolar telif ücreti ödemesine karar verildi.

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    Apple itiraz edecek

    Dava ilk olarak 2015 yılında açılmıştı ancak Apple, patentin geçerliliğine Patent Deneme ve Temyiz Kurulu'nda itiraz etmişti. Apple'ın itirazı başta kabul edilse de daha sonra tekrar mahkeme tarafından itiraz geçersiz kılındı.

    Davada, telif ücretlerini belirlemesi için görev verilen bir uzman, miktarı 240 milyon dolar olarak hesapladı. Uzmanın belirlediği miktarı kabul etmeyen jüri üyeleri, telif ücretini 308.5 milyon dolara çıkardı.

    Karara itiraz edeceklerini belirten Apple'dan yapılan açıklamada: "Bu tür vakalar, ürünlerini üretmeyen veya satmayan, yeniliği engelleyen ve nihayetinde tüketicilere zarar veren şirketler tarafından ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verildi.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/20/apple-on-hook-for-3085m-in-drm-patent-suit
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    kartal172 2 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 13 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 15 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 18 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 19 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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