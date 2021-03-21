Apple, yaklaşık 310 milyon dolar telif ücreti ödemek zorunda kalabilir

Teksas'taki bir federal jüri, iTunes, App Store ve Apple Music uygulamalarında şifrelenmiş içeriği dağıtmak için kullanılan Fairplay de dahil olmak üzere bazı hizmetleri yüzünden Apple'ın, Personalized Media Communications'a (PMC) 308.5 milyon dolar telif ücreti ödemesine karar verildi.İlginizi Çekebilir Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor
Ayrıca Bkz. "Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir"
Apple itiraz edecek
Dava ilk olarak 2015 yılında açılmıştı ancak Apple, patentin geçerliliğine Patent Deneme ve Temyiz Kurulu'nda itiraz etmişti. Apple'ın itirazı başta kabul edilse de daha sonra tekrar mahkeme tarafından itiraz geçersiz kılındı.
Davada, telif ücretlerini belirlemesi için görev verilen bir uzman, miktarı 240 milyon dolar olarak hesapladı. Uzmanın belirlediği miktarı kabul etmeyen jüri üyeleri, telif ücretini 308.5 milyon dolara çıkardı.
Karara itiraz edeceklerini belirten Apple'dan yapılan açıklamada: "Bu tür vakalar, ürünlerini üretmeyen veya satmayan, yeniliği engelleyen ve nihayetinde tüketicilere zarar veren şirketler tarafından ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verildi.
https://appleinsider.com/articles/21/03/20/apple-on-hook-for-3085m-in-drm-patent-suit Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim]
Bu şaka değil mi?
amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?