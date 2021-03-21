Apple, yaklaşık 310 milyon dolar telif ücreti ödemek zorunda kalabilir

Tam Boyutta Gör

Teksas'taki bir federal jüri, iTunes, App Store ve Apple Music uygulamalarında şifrelenmiş içeriği dağıtmak için kullanılan Fairplay de dahil olmak üzere bazı hizmetleri yüzünden Apple'ın, Personalized Media Communications'a (PMC) 308.5 milyon dolar telif ücreti ödemesine karar verildi.

İlginizi Çekebilir

Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor

Ayrıca Bkz. "Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir"

Apple itiraz edecek

Dava ilk olarak 2015 yılında açılmıştı ancak Apple, patentin geçerliliğine Patent Deneme ve Temyiz Kurulu'nda itiraz etmişti. Apple'ın itirazı başta kabul edilse de daha sonra tekrar mahkeme tarafından itiraz geçersiz kılındı.

Davada, telif ücretlerini belirlemesi için görev verilen bir uzman, miktarı 240 milyon dolar olarak hesapladı. Uzmanın belirlediği miktarı kabul etmeyen jüri üyeleri, telif ücretini 308.5 milyon dolara çıkardı.

Karara itiraz edeceklerini belirten Apple'dan yapılan açıklamada: "Bu tür vakalar, ürünlerini üretmeyen veya satmayan, yeniliği engelleyen ve nihayetinde tüketicilere zarar veren şirketler tarafından ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

https://appleinsider.com/articles/21/03/20/apple-on-hook-for-3085m-in-drm-patent-suit

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.