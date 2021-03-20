Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir

    Küresel bir kriz haline gelen çip kıtlığı, Samsung'un iPhone'larda kullanılan OLED ekranlar için çip ürettiği bir tesisi kapatmasıyla beraber iPhone üretimini de etkileyebilir.
    20 Mart 2021, 13:30 (3 sa.)
    542
    16
    6
    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv endüstrisini etkileyen küresel çip krizi, PC ve akıllı telefon üretim endüstrilerini de tehdit ediyor. Çip krizi bazı telefon üreticilerini de etkileyecekken Apple'a, iPhone'larda kullanılan Samsung OLED paneller konusunda kötü haberler var.

    İlginizi Çekebilir Avatar İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti

    Ayrıca Bkz. "Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor"

    Samsung tesis kapattı

    Samsung'un, büyük kış fırtınaları nedeniyle 16 Şubat'tan bu yana kapalı olan Teksas'taki çip üretim tesisi, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar için küresel yonga tedarikinin %5'ini oluşturuyor. Tesisin kapatılması, yaygın bir küresel çip krizine neden olan sebeplerden birisi haline geldi.

    Samsung'un Texas fabrikası, Qualcomm için çipler üretiyor. Tesisin kapalı oluşu Android telefon üretimini yavaşlatıyor. Ortaya konulan son raporlara göre tesis aynı zamanda Apple'ın ?iPhone'larda kullandığı Samsung OLED ekranlar için de çipler üretiyor.

    Apple, Smasung'un OLED panellerini kullandığı iPhone modellerinin üretiminde kesintilerle karşılaşabilir. Şirket, yonga üreticileriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde yonga fabrikalarında kendi üretim hatlarına sahip ancak Samsung'un tesisi kapatması Apple'ın işini zorlaştıracak.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/18/global-silicon-shortages-could-threaten-iphone-screen-production
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    suni kriz fiyat arttrımak için bu çip krizi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu Huawei'yi rahat bırakın artık, adamlar (Çin) çip bahanesine dünyanın belini büktü resmen :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    küresel tedarikin %5i bu kadar etkiliyorsa işimiz var
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben hep 3000 ₺ lik telefon aldığım için beni ilgilendirmeyen durum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaB0 (M KSKN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye hökümeti bunu beğenmedi..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    unshaken1511 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Verin tarifini, kendi çipini üretsin millet. Bunu da mı biz söyleyelim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler 52 dk. iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı 1 sa. OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacak: 43 dakikada kablosuz tam şarj 1 sa. Teslimat noktasına kargo teslimi hakkında BTK’dan düzenleme 2 sa. Yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı: Yeni bir Qualcomm yonga setiyle gelecek 2 sa. Amazon, Jim Carrey başrollü Ace Ventura'nın yenisini geliştiriyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir Sonraki Makine Hatıraları Uzay sergisi Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda hayata geçiyor 4 sa. Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor 4 sa. Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı 5 sa. Haftaya A101 marketlerde Amazfit Verge, BİM marketlerde Amazfit Band 5 var 6 sa. Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor 7 sa. Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor 15 sa. Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak 16 sa. Godzilla vs Kong filminden yeni bir fragman daha yayınlandı 16 sa. Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı 16 sa. 2si1: Geforce Now Türkiye son durum özel! 16 sa. Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı 17 sa. Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle 18 sa. Coca-Cola Japonya'da abonelikle kola satmaya başlıyor 18 sa. Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi 19 sa. Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor 19 sa. Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı 20 sa. WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi) 20 sa. Zack Snyder daha fazla çizgi roman filmi yapmak istemediğini söyledi 20 sa. Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı 21 sa. Çin, askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasını yasaklayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız