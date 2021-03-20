Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir

Otomotiv endüstrisini etkileyen küresel çip krizi, PC ve akıllı telefon üretim endüstrilerini de tehdit ediyor. Çip krizi bazı telefon üreticilerini de etkileyecekken Apple'a, iPhone'larda kullanılan Samsung OLED paneller konusunda kötü haberler var.İlginizi Çekebilir İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti
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Samsung tesis kapattı
Samsung'un, büyük kış fırtınaları nedeniyle 16 Şubat'tan bu yana kapalı olan Teksas'taki çip üretim tesisi, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar için küresel yonga tedarikinin %5'ini oluşturuyor. Tesisin kapatılması, yaygın bir küresel çip krizine neden olan sebeplerden birisi haline geldi.
Samsung'un Texas fabrikası, Qualcomm için çipler üretiyor. Tesisin kapalı oluşu Android telefon üretimini yavaşlatıyor. Ortaya konulan son raporlara göre tesis aynı zamanda Apple'ın ?iPhone'larda kullandığı Samsung OLED ekranlar için de çipler üretiyor.
Apple, Smasung'un OLED panellerini kullandığı iPhone modellerinin üretiminde kesintilerle karşılaşabilir. Şirket, yonga üreticileriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde yonga fabrikalarında kendi üretim hatlarına sahip ancak Samsung'un tesisi kapatması Apple'ın işini zorlaştıracak.
https://appleinsider.com/articles/21/03/18/global-silicon-shortages-could-threaten-iphone-screen-production Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?