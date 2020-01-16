Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı

    Apple, 2017 yılında Allen Yapay Zeka Enstitüsü'nden ayrılan start-up şirketi Xnor'ı bünyesine kattı. Apple, yapay zekaya sahip teknolojik ürünler geliştiren şirketi 200 milyon dolara aldı.
    6 gün
    1,8b
    1
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Apple Inc. yapay zeka şirketi Xnor.ai'yi satın alarak gelişmekte olan önemli bir teknoloji sektörü için elini güçlendirdi. 2017 yılında kurulan şirket, yapay zekanın akıllı telefonlar, kameralar ve dronlar gibi cihazlara verimli bir şekilde yerleştirilmesine odaklanıyor. Apple, son olarak 200 milyon dolara satın aldığı Xnor.ai ile son 6 ay içerisinde bir çok küçük ölçekli şirket satın alımı gerçekleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan"

    Xnor, edge tabanlı bilgi işlem ve veri depolama görevlerini buluttan yerel aygıtlara çıkarmayı amaçlarken alternatiflerine oranla nispeten daha az veri kullanır, daha az zaman alır ve daha yüksek güvenlik sunar. Xnor.ai'nin yapay zeka ve makine öğrenimi araçları, minimum yanıt süreleri ile görüntü tanıma gibi şeyler için kullanılabilir. Forbes, ABD'de en çok umut vaat eden yapay zeka firmalarının listesinde Xnor.ai'ye 44. sırada yer vermişti.

    Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı

    Şirketin ürettikleri teknolojileri, yapay zekayı; kameralar, dronlar, IoT cihazları, akıllı saatler ve akıllı telefonlar gibi düşük güçlü cihazlarda çalıştırmayı mümkün kılıyor. Xnor'ın yapay zeka özellikli görüntü tanımlama araçlarının gelecekteki iPhone kameralarında standart bir özellik haline gelebileceği güçlü söylentiler arasında yer alıyor. 



    https://www.engadget.com/2020/01/15/apple-acquires-ai-startup-xnorai/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 5 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 6 gün
    kendi kendini derleye bilen bir yapay zeka çıkmadığı sürece
    kıldan tüyden haberlerle daha çok zaman kaybedersiniz !
    bize skynet lazım :D anca o bizi uyar :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kakarikikiri 6 gün
    "Xnor, edge tabanlı bilgi işlem ve veri depolama görevlerini buluttan yerel aygıtlara çıkarmayı amaçlarken alternatiflerine oranla nispeten daha az veri kullanır, daha az zaman alır ve daha yüksek güvenlik sunar. Xnor.ai'nin yapay zeka ve makine öğrenimi araçları, minimum yanıt süreleri ile görüntü tanıma gibi şeyler için kullanılabilir."

    Çevirilere dikkat edelim mümkünse.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nick bırakmamışsınız lan 5 gün yeni yorumcu kakarikikiri
    ingilizce bilmiyor ki editörler :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün 2020 yılında melez bulut mimarileri öne çıkacak 6 gün Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı 6 gün Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek 6 gün Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip 6 gün Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir? 6 gün TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu 6 gün Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak 6 gün Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor 6 gün Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü 6 gün Android dünyasına iddialı tablet | Huawei MediaPad M6 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi 6 gün FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı Sonraki Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 6 gün Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim