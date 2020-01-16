Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı

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Apple Inc. yapay zeka şirketi Xnor.ai'yi satın alarak gelişmekte olan önemli bir teknoloji sektörü için elini güçlendirdi. 2017 yılında kurulan şirket, yapay zekanın akıllı telefonlar, kameralar ve dronlar gibi cihazlara verimli bir şekilde yerleştirilmesine odaklanıyor. Apple, son olarak 200 milyon dolara satın aldığı Xnor.ai ile son 6 ay içerisinde bir çok küçük ölçekli şirket satın alımı gerçekleştirdi.

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Xnor, edge tabanlı bilgi işlem ve veri depolama görevlerini buluttan yerel aygıtlara çıkarmayı amaçlarken alternatiflerine oranla nispeten daha az veri kullanır, daha az zaman alır ve daha yüksek güvenlik sunar. Xnor.ai'nin yapay zeka ve makine öğrenimi araçları, minimum yanıt süreleri ile görüntü tanıma gibi şeyler için kullanılabilir. Forbes, ABD'de en çok umut vaat eden yapay zeka firmalarının listesinde Xnor.ai'ye 44. sırada yer vermişti.



Şirketin ürettikleri teknolojileri, yapay zekayı; kameralar, dronlar, IoT cihazları, akıllı saatler ve akıllı telefonlar gibi düşük güçlü cihazlarda çalıştırmayı mümkün kılıyor. Xnor'ın yapay zeka özellikli görüntü tanımlama araçlarının gelecekteki iPhone kameralarında standart bir özellik haline gelebileceği güçlü söylentiler arasında yer alıyor.

https://www.engadget.com/2020/01/15/apple-acquires-ai-startup-xnorai/

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