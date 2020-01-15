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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan

    Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı’nın sonuçlarına göre Bulutistan yüzde 9682’lik bir oranla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan
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    2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2019 sonuçları belli oldu. Son 4 yılda yüzde 9682’lik büyüme kaydeden Bulutistan, 14 Ocak’ta Kolektif House’ta gerçekleştirilen törende birincilik ödülünü aldı. Törende REM People yüzde 3868’lik büyüme ile ikinci olurken, Teknofix yüzde 2822’lik büyüme ile üçüncülüğü elde etti.

    Ayrıca Bkz. "Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı"

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    Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ilk defa, programın bu yılki ortağı Facebook ortaklığında ‘Women in Tech’ ödülü de verildi. Kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazla olan şirketlerin değerlendirildiği kategoride, üst düzey yöneticisi kadın olan ve en hızlı büyüyen Paycell ödüle layık görüldü.

    Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan
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    Big Stars ödülü Aselsan ve Logo Yazılım'a gitti

    Bu yılın Facebook iş birliğiyle oluşturulan bir diğer yeni kategorisi ‘Cross-Border’ ödülü ise, yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranı en az yüzde 50 olan şirketler arasından, en yüksek büyüme ve ciro başarısını gösteren şirkete verildi. Bu ödülün sahibi Teknasyon oldu.

    2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği ‘Big Stars’ ödülünü ise Aselsan ve Logo Yazılım aldı.

    2018 Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda ilk 10’a giren şirketler:

    Sıra Kurum Adı Büyüme Faaliyet Alanı
    1 Bulutistan %9682 Yazılım
    2 REM People %3868 Yazılım
    3 Teknofix %2822 İletişim
    4 Fbt %2524 Yazılım
    5 otelz.com %1593 Yazılım
    6 Pixery %1465 Yazılım
    7 EMFA %1370 Yazılım
    8 iyzico %1369 Fintech
    9 Enqura %719 Yazılım
    10 ISSD %694 Yazılım


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    murdocklawless 6 gün en beğenilen
    ilk kez duydum.
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    smart1978 6 gün
    Sadece upload HIZI ve UPLLOAD kotalari kalksin. Turkiye'de KOTANIN her turlusu UPLOAD LARDA halen var!
    Yanıtla +8
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    DH Misafiri 6 gün
    Paycell'e feminist ve başarısız politikaları için teşekkür ediyorum. Umarım batarsınız ve ben de saçma "paycellden 50tl hediye" mesajları almam.
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    DH Misafiri 6 gün
    %0dan sonra buyume oranlari zor olmadi tabii ki
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    smart1978 6 gün
    Sadece upload HIZI ve UPLLOAD kotalari kalksin. Turkiye'de KOTANIN her turlusu UPLOAD LARDA halen var!
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SAFİMARANGA 6 gün taktaktakirdama
    Tıklamadan tahmin ettim
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    murdocklawless 6 gün en beğenilen
    ilk kez duydum.
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