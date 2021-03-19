Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor

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Apple, eksen dışı açısal ışığa dayalı gelişmiş bir ekran altı parmak izi algılama teknolojisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Daha hızlı ve doğru çalışan bir parmak izi sensörü için çalışmalar yürüten teknoloji devi, aldığı bir patentle parmak izini okumak ve analiz etmek için ultrasonik titreşimler yerine ışığı kullanan optik parmak izi algılamaya odaklanıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir"

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Eksen dışı açısal ışık kullanılıyor

Optik parmak izi tarayıcılarla ilgili temel sorun, düşük ışık girişi nedeniyle parmak izi görüntüsünün düşük kontrasta sahip olması, parmak izini okumayı zorlaştırıyor ve bir kullanıcıyı doğrulamak için gereken süreyi artırıyor. Apple, bu sorunu çözmek için eksen dışı açısal ışığın, ekran ve sensör arasındaki açıya bağlı filtreleme seçenekleri aracılığıyla yakalandığı bir sistemi içeren yeni bir teknolojinin patentini aldı.

Patent açıklamasında: “Belirli nesneler için, eğik ışık, görüntüleme düzlemine normal olan ışıktan daha güçlü görüntüleme sinyalleri oluşturur. Örneğin, ekran altı parmak izi algılama cihazı gibi çok yönlü aydınlatmaya sahip bir parmak izi algılama sistemi / cihazı, görüntü kontrastını geliştirmek için daha güçlü sinyalleri yakalamak için eğik açısal filtreler kullanabilir." ifadeleri yer alıyor.

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Patente göre cihaz ekranının piksellerinden yayılan ışıklar, ekrana yerleştirilen parmağı aydınlatıyor. Parmaktan yansıyan ışık geri dönüyor ve eksen dışı açısal ışık kullanılarak ekranın altındaki bir sensör tarafından algılanıyor. Bu sayede parmak daha iyi aydınlatılıyor ve yalnızca ekrana temas eden kısım değil daha parmağın daha geniş bir alanından veri elde ediliyor.

Apple'ın bu teknolojiyi ne zaman cihazlarında kullanacağı henüz belli değil ancak Ocak ayında çıkan bazı söylentiler bu yıl tanıtılacak iPhone'larda ekran içi Touch ID'ye yer verileceğini gösteriyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/18/apple-working-on-under-display-optical-touch-id-sensor-with-angled-light

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