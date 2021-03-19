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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor

    Teknoloji devi, parmak izi sensörlerinin daha hızlı ve doğru çalışabilmesi için yeni bir teknolojinin patentini aldı. Patente göre cihazlarda, eksen dışı açısal ışık teknolojisine yer veriliyor.
    19 Mart 2021, 15:00 (6 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor
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    Apple, eksen dışı açısal ışığa dayalı gelişmiş bir ekran altı parmak izi algılama teknolojisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Daha hızlı ve doğru çalışan bir parmak izi sensörü için çalışmalar yürüten teknoloji devi, aldığı bir patentle parmak izini okumak ve analiz etmek için ultrasonik titreşimler yerine ışığı kullanan optik parmak izi algılamaya odaklanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir"

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    Eksen dışı açısal ışık kullanılıyor

    Optik parmak izi tarayıcılarla ilgili temel sorun, düşük ışık girişi nedeniyle parmak izi görüntüsünün düşük kontrasta sahip olması, parmak izini okumayı zorlaştırıyor ve bir kullanıcıyı doğrulamak için gereken süreyi artırıyor. Apple, bu sorunu çözmek için eksen dışı açısal ışığın, ekran ve sensör arasındaki açıya bağlı filtreleme seçenekleri aracılığıyla yakalandığı bir sistemi içeren yeni bir teknolojinin patentini aldı.

    Patent açıklamasında: “Belirli nesneler için, eğik ışık, görüntüleme düzlemine normal olan ışıktan daha güçlü görüntüleme sinyalleri oluşturur. Örneğin, ekran altı parmak izi algılama cihazı gibi çok yönlü aydınlatmaya sahip bir parmak izi algılama sistemi / cihazı, görüntü kontrastını geliştirmek için daha güçlü sinyalleri yakalamak için eğik açısal filtreler kullanabilir." ifadeleri yer alıyor.

    Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor
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    Patente göre cihaz ekranının piksellerinden yayılan ışıklar, ekrana yerleştirilen parmağı aydınlatıyor. Parmaktan yansıyan ışık geri dönüyor ve eksen dışı açısal ışık kullanılarak ekranın altındaki bir sensör tarafından algılanıyor. Bu sayede parmak daha iyi aydınlatılıyor ve yalnızca ekrana temas eden kısım değil daha parmağın daha geniş bir alanından veri elde ediliyor.

    Apple'ın bu teknolojiyi ne zaman cihazlarında kullanacağı henüz belli değil ancak Ocak ayında çıkan bazı söylentiler bu yıl tanıtılacak iPhone'larda ekran içi Touch ID'ye yer verileceğini gösteriyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/18/apple-working-on-under-display-optical-touch-id-sensor-with-angled-light
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    androidlerin yıllardır kullandığı ekran altı okuyucuyu jan janlı bir isimle koyacaksınız işte.
    Koyun kardeşim utanılacak bir şey yok.
    Maske çıkarıp takmaktan bir hal olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Maske olayı gerçekten sıkıntı. Sürekli şifre girmekten gına geldi. iOS 14.5 çıksa da Apple Watch ile açsak artık şu kilidi.
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