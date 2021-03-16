Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir

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Teknoloji devi Apple, geliştiricilere sunduğu iOS 14.5'in dördüncü beta sürümünde yer alan kodlara göre kullanıcılara, güvenlik yamalarını işletim sistemi güncellemelerinden ayrı olarak indirmelerine olanak tanıyan büyük bir politika değişikliği planlıyor.

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Ayrı olarak güvenlik güncellemesi yapılabilecek

Apple şu anda güvenlik güncellemesini ayrı olarak yüklemeye izin vermiyor. Bu sebepten ötürü güvenlik düzeltmelerini yüklemek için tüm güncellemeyi yüklemek gerekiyor. 9to5Mac tarafından keşfedilen iOS 14.5'in 4. beta sürümünde sunulan bir yenilik bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Ayarlar kısmında yer alan 'Yazılım Güncelleme' bölümüne eklenen yeni bir seçenek, iPhone'da ve iPad'de yazılım güncellemesi yapmadan sadece güvenlik güncellemesi yapmayı mümkün kılıyor.

iOS'un eski sürümlerinden birini kullanan iPhone veya iPad sahipleri, bu yeni seçenek sayesinde güncel sürümlerdeki güvenlik düzeltmelerini cihazlarına yükleyebilecekler. Bu seçenek, cihazı yeni sürümleri desteklemeyen veya belirli bir sebepten ötürü güncel iOS sürümünü kullanmayan kişilerin, güvenlik açısından cihazlarını koruma altında tutmalarına olanak tanıyacak.

Apple'ın yeni özelliği, sunup sunmayacağı, ne zaman sunacağı ve nasıl uygulamayı planladığı konuları belirsizliğini sürdürüyor. Tahminler, iOS 15'in piyasaya sürülmesinden sonra yeni özellik sayesinde iOS 14 için güvenlik güncellemelerinin sunulmaya devam edeceği yönünde.

https://appleinsider.com/articles/21/03/16/apple-might-soon-deliver-standalone-ios-security-updates

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