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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir

    Apple, iOS 14.5'in en son beta sürümüne göre işletim sistemi güncellemesi yapmasına gerek kalmadan kullanıcıların, yalnızca güvenlik güncellemesi yüklemelerine imkan tanıyor.
    16 Mart 2021, 22:00 (3 sa.)
    442
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir
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    Teknoloji devi Apple, geliştiricilere sunduğu iOS 14.5'in dördüncü beta sürümünde yer alan kodlara göre kullanıcılara, güvenlik yamalarını işletim sistemi güncellemelerinden ayrı olarak indirmelerine olanak tanıyan büyük bir politika değişikliği planlıyor.

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    Ayrı olarak güvenlik güncellemesi yapılabilecek

    Apple şu anda güvenlik güncellemesini ayrı olarak yüklemeye izin vermiyor. Bu sebepten ötürü güvenlik düzeltmelerini yüklemek için tüm güncellemeyi yüklemek gerekiyor. 9to5Mac tarafından keşfedilen iOS 14.5'in 4. beta sürümünde sunulan bir yenilik bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

    Ayarlar kısmında yer alan 'Yazılım Güncelleme' bölümüne eklenen yeni bir seçenek, iPhone'da ve iPad'de yazılım güncellemesi yapmadan sadece güvenlik güncellemesi yapmayı mümkün kılıyor.

    iOS'un eski sürümlerinden birini kullanan iPhone veya iPad sahipleri, bu yeni seçenek sayesinde güncel sürümlerdeki güvenlik düzeltmelerini cihazlarına yükleyebilecekler. Bu seçenek, cihazı yeni sürümleri desteklemeyen veya belirli bir sebepten ötürü güncel iOS sürümünü kullanmayan kişilerin, güvenlik açısından cihazlarını koruma altında tutmalarına olanak tanıyacak.

    Apple'ın yeni özelliği, sunup sunmayacağı, ne zaman sunacağı ve nasıl uygulamayı planladığı konuları belirsizliğini sürdürüyor. Tahminler, iOS 15'in piyasaya sürülmesinden sonra yeni özellik sayesinde iOS 14 için güvenlik güncellemelerinin sunulmaya devam edeceği yönünde.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/16/apple-might-soon-deliver-standalone-ios-security-updates
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Morichannn (Akın Özer) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım eski telefonlara yeni iOS getirmeyi ihmal etmezler.
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