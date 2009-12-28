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Apple'ın 1990'ların başında hazırladığı "MessageSlate" cihazı ilk defa gün yüzüne çıktı

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 1990'ların başında hazırladığı
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Apple'ın iSlate.com domain adresini 2007'den bu yana elinde tuttuğu ve iSlate marka isminin Slate Computing adlı bir Delaware şirketi aracılığıyla sahip olduğu yönündeki kesinlik kazanmayan söylentiler bir süre önce ortaya atılmıştı. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan bir konsept cihaz, Apple'ın yıllar öncesinden tabletler üzerine çalışmaya başladığını ve "Slate" kelimesini kullandığı ortaya koyuyor.

Bundan yaklaşık 20 sene önce Newton ile teknoloji dünyasına PDA kelimesini kazandıran Apple, her yeni devrimsel üründe olduğu gibi Newton'un geliştirilme sürecinde ön yüzünde hiçbir tuş bulundurmayan konsept "MessageSlate" adlı bir cihaz hazırlamış. 1993 yılında da firma tarafından patentle korumaya alınan MessageSlate hiçbir zaman üretilip, kullanıcıya sunulmadı.


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sahafiec 9 yıl
seri üretime girmemiş olsa da bu cihazdan azandıkları tecrübeye mutlaka ihtiyaçları olacaktır...
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Mert 9 yıl
O zaman şirketler normal bilgisayarlar ile para kazanabiliyorlardı. Dokunmatik ekranı ileride kullanmaları daha mantıklıydı. Şuan da piyasada dört dörtlük bir bilgisayar ve telefon yok. Çünkü geleceği garantiye almak istiyorlar.
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Batuist 9 yıl
ben internette apple'ın bir ara üzerinde çalıştığı bir dokunmatik tablet PC görmüştüm.. acaba o neydi. yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum.. ama aradan bir iki sene geçmiştir.. sırf dokunmatik bir ekranı vardı ve üzerinde mac os çalışıyordu..
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oxiabit 9 yıl
Gördüğünüz modbook olabilir. Bir firma macbooklara ön panel yapıyordu. mousu ekrandan yönetiyordunuz. axiotron.com/...
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marikanwap 9 yıl
Keşke 1993'de MessageSlate piyasaya çıksaymış. Şu an belkide birçoğumuz tablet pc'ler kullanıyor olacaktık. Tıpkı 2007'de Apple'ın dokunmatik bir iPhone yaparak şu an bir çok cep telefonunun dokunmatik olmasına ön ayak olması gibi...
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Sylargray 9 yıl

marikanwap

Keşke 1993'de MessageSlate piyasaya çıksaymış. Şu an belkide birçoğumuz tablet pc'ler kullanıyor olacaktık. Tıpkı 2007'de Apple'ın dokunmatik bir iPhone yaparak şu an bir çok cep telefonunun dokunmatik olmasına ön ayak olması gibi...

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