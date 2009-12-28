Apple'ın 1990'ların başında hazırladığı "MessageSlate" cihazı ilk defa gün yüzüne çıktı

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Apple'ın iSlate.com domain adresini 2007'den bu yana elinde tuttuğu ve iSlate marka isminin Slate Computing adlı bir Delaware şirketi aracılığıyla sahip olduğu yönündeki kesinlik kazanmayan söylentiler bir süre önce ortaya atılmıştı. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan bir konsept cihaz, Apple'ın yıllar öncesinden tabletler üzerine çalışmaya başladığını ve "Slate" kelimesini kullandığı ortaya koyuyor.

Bundan yaklaşık 20 sene önce Newton ile teknoloji dünyasına PDA kelimesini kazandıran Apple, her yeni devrimsel üründe olduğu gibi Newton'un geliştirilme sürecinde ön yüzünde hiçbir tuş bulundurmayan konsept "MessageSlate" adlı bir cihaz hazırlamış. 1993 yılında da firma tarafından patentle korumaya alınan MessageSlate hiçbir zaman üretilip, kullanıcıya sunulmadı.