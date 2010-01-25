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Araştırma: Apple Tablet, 700 doların altında satılmalı

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple ürünleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde de birçok markaya göre daha yüksek fiyattan satılıyor. 27 Ocak'da tanıtılması muhtemel olan tablet'inde kaderi büyük ihtimalle bu şekilde olacaktır. Retrevo adlı bağımsız kuruluşun yaptığı araştırma da kullanıcıların tablet için ödemeyi düşündekleri maksimum ücretin 700 dolar olabileceğini gösteriyor.

Yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına yakından bakmak gerekirse; katılımcıların %75'i tablet'in uzun batarya ömrüne sahip olmasını, %39'u 3.Nesil iletişim ağına destek vermesini, %28'i de içerikce zengin elektronik kitap mağazasına sahip olmasını istiyor. Anketteki "Tablet almanıza en çok ne engel olur ?" sorusunaysa katılımcıların %44'ü sözleşmeli satılmasının, %34'ü AT&T sim kilitli olmasının, %22'si de elektronik kitap fonksiyonu bulunmamasınının neden olacağını söyleyerek cevap vermiş. Anketteki bir diğer ilginç soru da "Aklınızda yokken ne olursa tableti satın alırsınız ?" olmuş. Katılımcılar bu soruya %39'u güneş şarjına, %24'ü video konferans yeteneğine, %22'si WiMax/4.Nesil iletişim ağ desteğine sahip olması şeklinde cevap verirken, %19'u ise bir kitap gibi çift ekranlı olmalı şeklinde oldukça yaratıcı ve ilginç bir cevap vermiş.

"İşletim sistemi ne olursa tablet'i alırsınız ?" sorusuna katılımcıların %65'i "önemsemiyorum" cevabı vermesi de tüketicilerin büyük bir kısmının tablet'i alırken işletim sistemini önemsemeyeceğini gözler önüne koyuyor. Anketin önemli sonuçlarından birinin tablet'in fiyatı konusunda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Katılımcıların %70'i tabletin fiyatının 700 doları aşmasının tableti almalarına engel olacağını dile getirirken, %30'u bunun herhangi bir sorun olmayacağını belirtiyor.

Yapılan bu anket sonuçlarını şöyle bir derlediğimizde 700 doların altında satılan, uzun batarya ömrüne sahip, kontrat zorunluluğu olmayan bir tablet ile Apple'ın çok daha geniş kitlelere ulaşacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.

Araştırma: Apple Tablet, 700 doların altında satılmalı
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Araştırma: Apple Tablet, 700 doların altında satılmalı
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Araştırma: Apple Tablet, 700 doların altında satılmalı
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deagle100 9 yıl
iPhone daha iyi bence;)
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_AMADEUS_ 9 yıl
Elma nın fiyat politikasına aykırı 700 dolar olması.
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.WondercrafteR. 9 yıl

deagle100
iPhone daha iyi bence;)

iPhone daha iyi bence ne ya? iPhone telefon, iPad ise tablet bilgisayar ikisi arasında nasıl kıyaslama yapıyorsunuz anlamıyorum. iPod Touch'la kıyaslasan anlayacağım...
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Mertcan. 9 yıl
İlk çıktığında 1000$ fiyatının altına düşerse zarar ederler zaten kimse almayacağı için ama büyük ihtimal iPhone gibi patlama yapar tablet bilgisayarları da.
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talh4wk 9 yıl
2480 TL 1490 TL, olmasın sakın?!

:D
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DH Misafiri 9 yıl
999$ macbook = 999euro+kdv
1490TL = 2480TL
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wm1tr 9 yıl
2480 TL > 1490 TL, olmasın sakın?!
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ozturert 9 yıl
arastirma 700$ verdiyse apple 1400'den satacak demektir...
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ilkker 9 yıl
onlar 700$ dese de bizim hiper vergilerle 1000$ gecer bu cihaz. teknolojiyi vergi potansiyeli goren bir zihniyet var cunku bizim devlette.
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masterm1nd 9 yıl
Satılmalı, ama satılmayacak
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matkapmatkap 9 yıl
Bence 700 $ çok optimistik bir yaklaşım olmuş
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