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    Araştırmacılar, psikoz teşhisinde kullanmak üzere bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi

    Max Planck Enstitüsü liderliğindeki araştırma ekibi, psikoz teşhisinde başarı yüzdesini artırmak için bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Araştırmacılar, psikoz teşhisinde kullanmak üzere bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi
    Dünya üzerinde 50 milyondan fazla insanı etkileyen ve genellikle 12 ila 29 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde ortaya çıkan psikoz, kendi başına tıbbi bir durum olmaktan öte bir dizi zihinsel hastalığın belirtisi olarak ifade edilebilir. Başlı başına bir hastalık olmaktan ziyade bir semptom olarak tanımlayabileceğimiz psikozun belirtilerini anlamak ise oldukça zorlu bir süreç.

    Mevcut tıbbi yöntemler ışığında yüksek risk grubundaki hastalar için uygulanan teşhis yöntemlerinin karmaşıklığı ve söz konusu süreç için profesyonel destek alınması gerekliliği, dünyada yaşayan birçok insan için aslında bir lüks. Ortaya konan araştırmalar ise psikoz teşhisi konanların gerçekte %22’sinin bu süreçten geçtiğini göstermekte.

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    Yüksek risk grubu hastalarındaki psikoz başlangıcı sürecine yönelik tahmin yüzdesini artırmak isteyen Max Planck Enstitüsü liderliğindeki araştırma ekibi, bu kapsamda yürüttüğü araştırmalarda kullanılabilecek bir makine öğrenmesi yöntemi geliştirdi. Bu alanda faaliyet gösteren uzman personelin psikozu teşhis etmek için kullandığı metotları irdeleyen araştırmacılar, elde ettikleri verileri makine öğrenmesi yöntemi ile harmanlayarak, sistemin farklı çıkarımlarda bulunmasını sağladı.

    Araştırmacılar, psikoz teşhisinde kullanmak üzere bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi
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    Söz konusu makine öğrenmesi metodunun profesyonel tıp uzmanlarının yerini alamayacağını ifade eden araştırma ekibi, geliştirilen yöntemle karar verme sürecinin hızlandırılabileceğini ve ileri seviye tetkikler için uzmanlara tavsiyelerde bulunulabileceğini belirtti.

    Geliştirilen makine öğrenmesi yönteminin insanlarınkine yakın performans göstermesi ise birçok hasta için bir umut kaynağı. Zira yöntemin en büyük avantajlarından biri, psikoz alanında uzmanlaşmamış sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin makine öğrenmesi destekli analiz yöntemleriyle doğruluk oranı yüksek teşhislerde bulunabilecek olmasında yatıyor.



    https://thenextweb.com/neural/2021/01/20/scientists-developed-an-ai-system-for-predicting-human-psychosis/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Editör kendi de bilmiyor Psikoz nedir, tanımlamamış da ama yazıyor gitsin :D Bir konudaki haberi anlamak için önce kelimeleri anlamak lazım. Nedir Psikoz editor bey ? Bunu bilmeden bu haberi okumanın vereceği hiçbişey yok. Burada herkes doktor, mühendis değil ! Biraz google yapıp bir iki kişiye telefon etseniz de, kopyala çevittir yapıştır yerine bunları da kısaca yazsanız.
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