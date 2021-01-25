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    Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı!

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller bazında aşı sayılarının takip edilebileceğini Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Şimdi ise takip ekranı kullanıma açıldı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı!

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller bazında aşı sayılarının takip edilebileceğini Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek"

    Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden '' 1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. '' ifadelerini kullanmıştı.

    İlgili takip kısmına buradan ulaşabilirsiniz.



    Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1353056278789017600?s=21 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    n

    1 gün önce
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asi olma taraftarı değilim hele hele çin aşısı hiç olmam
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    interwap (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Günaydın DH. 14 Ocakta site aktifti. Belki de daha önce aktif oldu.
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    berk768 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Herkes aşı olacak.Ben olmam diyenlerin sokağa çıkması yasaklanınca koşa koşa gideceklerine eminim.

    Hes kodu nasıl zorunlu olduysa, aşıda zorunlu olacak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Aşı olmayanların sokağa çıkmasını yasaklayamazlar. Zaten en ufak yasaklamalar için en az 2 sene geçmesi gerekir. Zira toplam 1. parti aşıların dışında 170 milyon aşının getirilmesi ya da üretilmesi gerekir ki, herkes aşı olabilsin. Bunca kişinin toplu aşılanabilmesi için özellere de izin çıkması gerekir, belki aile hekimliklerine de. Oralarda düştükten sonra hala 2-3 sene geçmesine, eğer aşılar doğru ise, hastalık oranı düşmesine rağmen zorunlu yapacağız derlerse de, işin içine özeller girdikten sonra, isteyen el atından parasını verip, aşı olmadan aşı karnesini alır. Yani hayal dünyasını bırakıp gerçeklere bakarsak, o işler öyle sokağa çıkmak yasak, herkes aşıya koşsun diyerek olmaz.
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    Boyle Buyurdu Zerdust (Mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Aşı olanlar için eğer zaten belirtilidiği gibi %90?!! civarı bir koruyuculuğu varsa, aşı olmayanlar aşı olanlar için manidar düzeyde bir sorun teşkil etmez.

    Ben Çin aşısını henüz sonuçlarını açıklamadıkları ve son aşamalarını bizim gibi ülkelerdeki insanlar üzerinde kobay olarak kullandıkları için tercih etmezdim. Evet koruyucu olması için aşı olabilirim ama bu tercihim Çin aşısından yana olmaz.
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    L logi666leboss (serhat agar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cin asisi olmak istemeyen bos yapmasin.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her zaman ki gibi rakamlar yalan :) Bunlar daha Türk insanını tanıyamamış.Boşa alındı o kadar aşı :)) kimse gidip ne olduğu belli olmayan aşıları olmaz.Olmamayı bırak ailesine bile yaptırmaz :))
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok değil 100 sene önce medya insanlara umut aşılardı, şimdi ne aşıladığını herkes biliyor.
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asi olma taraftarı değilim hele hele çin aşısı hiç olmam
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    Askaparta 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    20228. olmak isterdim
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