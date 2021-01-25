Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller bazında aşı sayılarının takip edilebileceğini Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu.

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Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden '' 1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. '' ifadelerini kullanmıştı.

İlgili takip kısmına buradan ulaşabilirsiniz.

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