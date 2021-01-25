Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı!

Bilim, sanat, horoloji yazarı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller bazında aşı sayılarının takip edilebileceğini Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu.
Ayrıca Bkz. "Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek"
Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden '' 1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. '' ifadelerini kullanmıştı.
İlgili takip kısmına buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1353056278789017600?s=21 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hes kodu nasıl zorunlu olduysa, aşıda zorunlu olacak.
Ben Çin aşısını henüz sonuçlarını açıklamadıkları ve son aşamalarını bizim gibi ülkelerdeki insanlar üzerinde kobay olarak kullandıkları için tercih etmezdim. Evet koruyucu olması için aşı olabilirim ama bu tercihim Çin aşısından yana olmaz.