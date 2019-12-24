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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arılar, Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan edildi

    İngiltere merkezli Londra Kraliyet Coğrafya Derneği, dünyadaki tarımsal faaliyetlerin %70’inin sorumlusu olarak gördükleri arıları gezegenimizde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Arılar, Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan edildi

    Gezegenimizde tarımın yapılabilmesi için ortaya konan onca gelişmenin yanında bir canlı türü tarlaların ürünle dolmasının en büyük sorumlusu. Söz konusu tür ise birçoğumuzun ilk etapta aklına gelen insanoğlu değil fakat arılar. Londra Kraliyet Coğrafya Derneği’nin Eartwatch Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda alınan bir karar, bu canlıları önemli bir listenin bir numarasına yerleştirdi. Buna göre gezegenimizde yaşayan en önemli canlıların arılar olduğu ilan edildi.

    Araştırmacılar, bu sonuca tabi ki rasgele varmamış. Arıların en önemli özelliklerinden olan polinasyonun (bir çiçeğin erkek organındaki polenin başka bir çiçeğin dişi organına ulaşması) dünyadaki tarımsal faaliyetlerin %70’inin de sorumlusu olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu durumu ortadan kalkması halinde faunanın da (belirli bir bölgede, devirde ve/ya biyosferde yaşayan hayvanların tümü) var olamayacağını belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı"

    Universidad Mayor (CeapiMayor) Arıcılık Girişim Merkezi ve Şili Arıcılık Derneği (Cach)‘nin yaptığı araştırmalar ise bu canlıların; mantar,virüs ve bakteri gibi hiçbir patojen taşımayan tek tür olduğunu belirlemiş. Tüm bu olumlu yönlerine karşın son yıllarda popülasyonu %90’a varan oranlarda azalan arılar, ne yazık ki tehlike altındaki tür kategorisine girmiş durumda.

    Arılar, Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan edildi

    Canlıların var olması için kilit pozisyona sahip arıların sayıca bu derece azalmasının başlıca sebepleri ise haşere ilaçlarının (pestisit) kontrolsüz kullanımına, çiçeklerin azalmasına ve ormanların yok edilmesine bağlanıyor. Greenpeace gibi kurumların en çok dikkat çekmeye çalıştığı konuların başında ise en tehlikeli yedi pestisitin yasaklanması gerektiği geliyor. Bunun dışında ortak akıl yoluyla vahşi yaşam alanlarına sahip çıkılması gerektiği ve ekolojik tarımın da hayata döndürülerek arıların korunabileceği vurgusu yapılıyor.

    Ekolojik tarıma dönülmesi gerekiyor

    Araştırmacılara göre ekolojik tarım aracılığıyla geniş alanlarda tek tür üzerinden tarım yapılması gibi faaliyetleri sonlandırıp, ekosistem çeşitliğini korumak ve böceklere karşı olan direncin de artmasını sağlamak mümkün. Bu sayede doğal olarak oluşan atıkların gübreye dönüşerek toprağın besin ihtiyacını karşılayacağı, toprak kaybı ile su erozyonunun önüne geçilebileceği ve pestisit ile kimyasal gübreleme ihtiyacının ortadan kalkacağı belirtiliyor.

    Tüm bu iyileştirmeler neticesinde ise çoğalan arı nüfusuyla birlikte gelişen polinasyon, tarımda verimliliği artırabilecek.



    https://www.unilad.co.uk/science/bees-have-been-declared-the-most-important-living-thing-on-earth Yorum Yaz
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 10 dk.
    insan düşünüyor evrim ne güzel bir şey. Böyle muazzam canlıları nasıl yoktan var edebilmiş.
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    WB 35 dk.
    Sorun herkesin artan oranda kimyasal kullanmasi. Artik dogal urun urettiginizde kimyasalli urune gidemeyen hasarelerin tumu sizin urununuze yoneliyor. Herkes dogal uretim yapsa daha dengeli bir beslenme zinciri olusacagi icin bu sorundan tumden kurtulunabilir..
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    Sedunar 36 dk.
    Şöyle bir haber buldum



    Arjantinli ve Kanadalı bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırma, Einstein’ın özellikle küresel ısınma kapsamında çokça tartışılan “Arılar yeryüzünden kaybolursa insanoğlunun 4 yıl ömrü kalır” teorisini çürütüyor. Araştırmaya göre çiçeklerin döllenmesinde arıların büyük bir role sahip olduğu doğru ve gerçekten de arılar yok olursa, bugün severek yediğimiz pek çok meyve ve sebze yok olacak. Ancak Arjantin’deki Nacional del Comahue Üniversitesi’nden Dr. Marcelo Aizen’e göre, bu durum insanoğlunun sonunu getirecek ölçüde büyük bir krize sebep olmayacak. Aizen, insan beslenmesinde pirinç ve buğdayın daha hayati bir öneme sahip olduğunu ve bu gibi besin maddelerinin yetiştirilmesinde arıların herhangi bir “katkısının” bulunmadığını belirtiyor. Bu sebeple de “Arılar kaybolursa, besin çeşitliliğimiz azalır, dünya belki eskisi kadar güzel bir yer olmaz, ancak hayat devam eder” diyor.
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    cengizhan72 1 sa.
    En önemsiz canlılar ise, aynı dünya üzerinde yaşayan ve diğer canlılara zulmeden insan olarak ilan edilmeli.
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    Nat Alianovna 1 sa.
    Arıları öldüren pestisit denilen kimyasallar insanlara da çok zararlı. Kanserojen. Kullanımdan kaldırılmaları gerekir ama tarımsal verim ve kâr gibi maddi sebeplerden ötürü kaldırılmıyor.
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    rakanishu 1 sa.
    Malumun ilanı olmuş.
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    kayamtky 2 sa.
    Ünlü kızılderili atasözü:
    "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak."

    Biz bu atasözüne bir de ARI' yı ekleyelim.
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    SEO19 2 sa.
    arıcılık işine gireceğim ama size bal satmak için değil ! :)
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    ShapeD-WuSSy 2 sa.
    O zaman biz bal yapalım arılar yesin.
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