Arılar, Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan edildi

Gezegenimizde tarımın yapılabilmesi için ortaya konan onca gelişmenin yanında bir canlı türü tarlaların ürünle dolmasının en büyük sorumlusu. Söz konusu tür ise birçoğumuzun ilk etapta aklına gelen insanoğlu değil fakat arılar. Londra Kraliyet Coğrafya Derneği’nin Eartwatch Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda alınan bir karar, bu canlıları önemli bir listenin bir numarasına yerleştirdi. Buna göre gezegenimizde yaşayan en önemli canlıların arılar olduğu ilan edildi.

Araştırmacılar, bu sonuca tabi ki rasgele varmamış. Arıların en önemli özelliklerinden olan polinasyonun (bir çiçeğin erkek organındaki polenin başka bir çiçeğin dişi organına ulaşması) dünyadaki tarımsal faaliyetlerin %70’inin de sorumlusu olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu durumu ortadan kalkması halinde faunanın da (belirli bir bölgede, devirde ve/ya biyosferde yaşayan hayvanların tümü) var olamayacağını belirtmiş.

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Universidad Mayor (CeapiMayor) Arıcılık Girişim Merkezi ve Şili Arıcılık Derneği (Cach)‘nin yaptığı araştırmalar ise bu canlıların; mantar,virüs ve bakteri gibi hiçbir patojen taşımayan tek tür olduğunu belirlemiş. Tüm bu olumlu yönlerine karşın son yıllarda popülasyonu %90’a varan oranlarda azalan arılar, ne yazık ki tehlike altındaki tür kategorisine girmiş durumda.

Canlıların var olması için kilit pozisyona sahip arıların sayıca bu derece azalmasının başlıca sebepleri ise haşere ilaçlarının (pestisit) kontrolsüz kullanımına, çiçeklerin azalmasına ve ormanların yok edilmesine bağlanıyor. Greenpeace gibi kurumların en çok dikkat çekmeye çalıştığı konuların başında ise en tehlikeli yedi pestisitin yasaklanması gerektiği geliyor. Bunun dışında ortak akıl yoluyla vahşi yaşam alanlarına sahip çıkılması gerektiği ve ekolojik tarımın da hayata döndürülerek arıların korunabileceği vurgusu yapılıyor.

Ekolojik tarıma dönülmesi gerekiyor

Araştırmacılara göre ekolojik tarım aracılığıyla geniş alanlarda tek tür üzerinden tarım yapılması gibi faaliyetleri sonlandırıp, ekosistem çeşitliğini korumak ve böceklere karşı olan direncin de artmasını sağlamak mümkün. Bu sayede doğal olarak oluşan atıkların gübreye dönüşerek toprağın besin ihtiyacını karşılayacağı, toprak kaybı ile su erozyonunun önüne geçilebileceği ve pestisit ile kimyasal gübreleme ihtiyacının ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Tüm bu iyileştirmeler neticesinde ise çoğalan arı nüfusuyla birlikte gelişen polinasyon, tarımda verimliliği artırabilecek.

https://www.unilad.co.uk/science/bees-have-been-declared-the-most-important-living-thing-on-earth