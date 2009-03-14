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Asrock, 780G+SB710 yonga setli yeni anakartını kullanıma sunuyor

10 yıl
6,4b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock, 780G+SB710 yonga setli yeni anakartını kullanıma sunuyor
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sona eren CeBIT 2009 fuarında netbook ve nettop segmentlerine giriş yapacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve hazırlıkları süren yeni modellerine yönelik ilk detayları yayımlayan Asrock, 780G yonga setini temel alan Micro-ATX formda yeni bir anakart hazırladı. A780GMH/128M kod adını taşıyan anakartın güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullandığı ve Advanced Clock Calibation teknolojisi sayesinde üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerde dördüncü çekirdeğin açılabilmesine* yönelik gerekli alt yapıyı sunduğu belirtiliyor.

Asrock'ın yeni anakartı, Soket AM2, Soket AM2+ ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 uyumlu Radeon HD 3200 IGP'sini de beraberinde getiriyor. Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen ve IGP kullanımına özel 128MB kart üstü bellek modülü ile gelen A780GMH/128M Hybrid Crossfire teknolojisini de destekliyor.

Pasif soğutma ile donatılan ayrıca harici ekran kartı kullanımına yönelik olarak üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu bulunan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüyle geliyor. Bu arada güney köprüsü olarak kullanılan SB710 yongasının SB750'den farklı olarak RAID 5 desteği sunmadığını da belirtelim. Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikleri de üzeride barındıran anakart, güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Intelligent Energy Saver teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI-D ve HDMI konnektörlerini kullanan Asrock A780GMH/128M fiyatı ise henüz açıklanmadı.

* Üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde dördüncü çekirdeğin açılabilmesi belli koşullarda gerçekleşebilen bir uygulamadır. Bu konuda detaylı tüm bilgilere ilgili video çalışmamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


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Vuze 10 yıl
makul fiyatta olursa çok güzel olur
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01Mrt 10 yıl
Sırf phenom II X3 ler için yapılmış bir bord ama güzel bir bord sonuçta... :)
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doctorfizik 10 yıl
bir de bu asrock'ın ürettiği kartlar tr'ye de gelse süper olacak... asrock'ın tr genel distribütörü kont bilişim bildiğim kadarıyla ve sitelerinde sadece 3 tane asrock anakart var


kont.com.tr/...
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max975 10 yıl
iyi bakalım piyasaya iş cıkarmışlar yine...
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KANUNI61 10 yıl
asrok danbeklemezdim kim kırpmış acaba yongayı
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sonersec 10 yıl
yeni chipsetler çıkacak yakında. gereksiz bir anakart olmuş bence.
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XivA 10 yıl
790 ların yanında bunların fiyatı baya makul olur. X3 ler için süper tercih sebebi olabilir ;)
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla AsRock'tan herşeyi beklerim...
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talkeibo 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Valla AsRock'tan herşeyi beklerim...

aynen
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maviay1980 10 yıl
Siyah mı beyaz ankara çekirdeği mi iyi valla beleş çekirdek dağıtıyo amd.790gx anakartlarda oluyordu bu olay asrtock 780g ilede aşmış sorunu saygılar...
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