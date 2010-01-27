ASRock SATA 6Gbps ve USB 3.0 adaptör kartlarını duyurdu

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ASRock yaptığı açıklama ile mevcut anakartlarında SATA 6Gbps ve USB 3.0 teknolojilerinden faydalanmak isteyenler için geliştirdiği adaptör kartlarını duyurdu. Her ikisi de PCIe x1 ara birimini kullanan kartlardan SATA 6Gbps modeli Marvell'in ürettiği 88SE9123 yongasını kullanıyor ve iki adet dahili SATA bir adet te eSATA olmak üzere üç adet SATA 6Gbps portu sağlıyor. USB 3.0 için hazırlanan model ise NEC tarafından geliştirilen µPD720200 kontrol yongasını temel alıyor ve iki adet USB portu ile geliyor.

SATA 6Gbps kartını mevcut anakartlarıyla birlikte paket olarak sunma yoluna giden ASRock'ın adaptör kartlarıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.