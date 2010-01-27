Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock SATA 6Gbps ve USB 3.0 adaptör kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ASRock SATA 6Gbps ve USB 3.0 adaptör kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

ASRock yaptığı açıklama ile mevcut anakartlarında SATA 6Gbps ve USB 3.0 teknolojilerinden faydalanmak isteyenler için geliştirdiği adaptör kartlarını duyurdu. Her ikisi de PCIe x1 ara birimini kullanan kartlardan SATA 6Gbps modeli Marvell'in ürettiği 88SE9123 yongasını kullanıyor ve iki adet dahili SATA bir adet te eSATA olmak üzere üç adet SATA 6Gbps portu sağlıyor. USB 3.0 için hazırlanan model ise NEC tarafından geliştirilen µPD720200 kontrol yongasını temel alıyor ve iki adet USB portu ile geliyor.

SATA 6Gbps kartını mevcut anakartlarıyla birlikte paket olarak sunma yoluna giden ASRock'ın adaptör kartlarıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
daywallker 9 yıl
vauuuwww yeni duydum ama çok mantıklı olmuş ya hakkaten helal ama biraz daha fazla port koysalarmış iyi olurmuş sanki :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 9 yıl
Evet ikisininde aynı kartta olması lazım
boş yere slot işgali olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 9 yıl
2010 yılında bu tarz adaptorlerin sayısıda artacaktır fiyatlarıda paralel düşecektir
biraz daha bekelmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmaxzek 9 yıl

simplethinks

Evet ikisininde aynı kartta olması lazım

boş yere slot işgali olmasın


+100


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahveisteyen 9 yıl
İkisini aynı karta koymayı bakalım kim akıl edecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
anakart almadanda faydalanabilcez demekki :) ,çok kullanışlı bişeye benziyor haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 9 yıl

Outrage

anakart almadanda faydalanabilcez demekki :) ,çok kullanışlı bişeye benziyor haber için teşekkürler

Evet anakartlarımızı upgrade etmemize gerek kalmıyacak.Şu usb 3.0 ürünleri yaygınlaşsada bizde bunu alıp anakartımıza taksak çok iyi olucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 9 yıl
cok guzell
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,iyi haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8153 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim