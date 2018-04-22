Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri

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Opera’nın tamamen ücretsiz ve hızlı VPN hizmeti bu ay kapanıyor. Opera tarayıcı ve mobil platformlarda ücretsiz ol arka kullanılabilen hizmet, 30 Nisan’da kalıcı olarak kapatılacak.

Opera, kullanıcılarına yüzde 80 indirimli alternatif bir VPN hizmeti önerse de kullanıcılar bu parayı ödemek yerine ücretsiz alternatiflerine yönleniyor. Bu yazımızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VPN hizmetlerini derledik.

Betternet

Betternet, tamamen ücretsiz. Herhangi bir kısıtlama olmadan hizmet sağlıyor. Kaydolmaya gerek kalmadan hızlıca kullanılabiliyor.

Vpnbook

Vpnbook da tıpkı Betternet gibi ücretsiz ve hızlı deneyim vaad ediyor.

Windscribe (Aylık 10 GB kota)

Reklam engelleyici ve güvenlik duvarı hizmeti de sunan Windscribe, ücretsiz üyelere aylık 10 GB kota kısıtlama yapıyor.

Browsec VPN

Ücretsiz ve premium olarak iki üyelik türü bulunan Browsec VPN'in ücretsiz paketinde lokasyon sayısı ve hız sınırı gayet ideal. Ücretsiz üyelere hız sınırlaması dışında bir kısıtlama yapılmıyor.