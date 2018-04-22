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Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri

Opera’nın tamamen ücretsiz ve hızlı VPN hizmeti 30 Nisan’da kalıcı olarak kapatılacak. Opera VPN yerine kullanabileceğiniz ücretsiz hizmet veren VPN'leri sizin için derledik.
1 yıl
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25
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri
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Opera’nın tamamen ücretsiz ve hızlı VPN hizmeti bu ay kapanıyor. Opera tarayıcı ve mobil platformlarda ücretsiz ol arka kullanılabilen hizmet, 30 Nisan’da kalıcı olarak kapatılacak.

Opera, kullanıcılarına yüzde 80 indirimli alternatif bir VPN hizmeti önerse de kullanıcılar bu parayı ödemek yerine ücretsiz alternatiflerine yönleniyor. Bu yazımızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VPN hizmetlerini derledik.

Betternet

Betternet, tamamen ücretsiz. Herhangi bir kısıtlama olmadan hizmet sağlıyor. Kaydolmaya gerek kalmadan hızlıca kullanılabiliyor.
Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri

Vpnbook 

Vpnbook da tıpkı Betternet gibi ücretsiz ve hızlı deneyim vaad ediyor.

Windscribe (Aylık 10 GB kota)

Reklam engelleyici ve güvenlik duvarı hizmeti de sunan Windscribe, ücretsiz üyelere aylık 10 GB kota kısıtlama yapıyor.
Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri

Browsec VPN

Ücretsiz ve premium olarak iki üyelik türü bulunan Browsec VPN'in ücretsiz paketinde lokasyon sayısı ve hız sınırı gayet ideal. Ücretsiz üyelere hız sınırlaması dışında bir kısıtlama yapılmıyor.

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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Tebrik ederim sayenizde 1 aya kalmadan hepsini engellerler. Hatta biz bunları nasıl kaçırmışız diyip teşekkür için plaket bile yollayabilirler
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Shovel Knight 1 yıl
haber düzeltilirse sevinirim pc de devam edecekmiş
2 Yanıt Yanıtla +21
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tahir40 1 yıl
Ülkemizde internetin yarısı sansürlü olduğu için wikiye dahi vpn ile giren 2-3 ülkeden biriyiz, o açıdan üzüldüm, kullanıyordum. Gerçi yasakçılıkla kafayı bozmuş, VPN'i de engellemenin yollarını ararken internete ehliyetle girilmesi gerektiğini söyleyen bağnaz adamlar en az 2 ay daha başımızda...
Ülkemizde internetin yarısı sansürlü olduğu için wikiye dahi vpn ile giren 2-3 ülkeden biriyiz, o açıdan üzüldüm, kullanıyordum. Gerçi yasakçılıkla kafayı bozmu...
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2 Avatar Avatar
Saint Ralph 1 yıl
Turbo Vpn güzel.
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Suppose27now 1 yıl
Mobilin neden kapatıldığı hakkında bilgisi olan varmı ?
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janedip 1 yıl Suppose27now
Kullanım hakları satılmış
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Ketsue 1 yıl
Sadece mobilde kapatılmış.Haberin düzeltilmesi gerekli.
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BigCLawRex 1 yıl
Şimdi kontrol ettim. OperaVPN hala açık ve kullanabiliyorum. Bir yanlışlık olmasın?
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Vega 1 yıl
Windscribe engellenmiş.
Bir kaç gündür iPhone uygulamasında bağlanamama sorunu vardı.Bende mail attım Windscribe şirketine.Adamlar "Türk hükümeti bizim trafiğimizi durdurdu ve engelledi." diye mail attı.
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pphammer 1 yıl
Androidde Aloha browser kullanabilirsiniz. Umarım onun VPN i kapanmaz.
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HydroAcidX 1 yıl
Aynı zamanda, mobil platformlarda da hizmet veriyorlar.
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pphammer 1 yıl
wikiye suudi arabistan vpn adresi üzerinden giriyoruz.
Bir de suudilere yobaz deriz
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TIGERSHARK 1 yıl
opera neden vpn hizmetini sonlandırıyor ?
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tozparcasi 1 yıl
Betternet parali olmus, hic free kullanima izinvermiyo malumat.
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