Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'dan 32nm Intel işlemciler için Micro-ATX anakart: H55M-LE

9 yıl
10b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ASRock'dan 32nm Intel işlemciler için Micro-ATX anakart: H55M-LE
Tam Boyutta Gör

Asus'un bir iştiraki olarak anakart üretimine devam eden ASRock, Intel işlemciler için H55 çipsetli yeni bir anakart hazırladı. H55M-LE kod adını taşıyan Micro-ATX formundaki anakart, LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek veriyor. Çift DIMM slotuyla gelen ve 2600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni model, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bir adet PCIe x16 slotuyla gelen dolayısıyla çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanımayan H55M-LE, ayrıca iki PCI ve bir adet PCIe x1 slotuna sahip.

Turbo 50 adı verilen özel bir teknoloji sayesinde işlemci, bellek ve entegre GPU'nun hızlarını otomatik olarak yükselterek performansı %50'ye varan oranda arttırılabilen yeni anakart, dört adet SATA-II konnektörünü ve çok sayıda USB 2.0 portunu üzerinde barındırıyor. 32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için bir adet D-Sub ve bir adet te DVI çıkışıyla gelen H55M-LE aynı zamanda Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip. ASRock'ın resmi satışına Şubat ayında başlayacağı Micro-ATX formdaki H55M-LE'nin yurt dışı fiyatı 65 Avro civarında olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bu anakarta nvidia 630 gt 2 gb ekran kartı olurmu? i3 işlemci ve 420 w powersuply var olurmu acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akakivanc 9 yıl
micro atx için biraz fazla buyuk degilmi olsa olsa mini atx our
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
h55 ler yaklaşık 90-120 dolar arası ve halâ raid desteği yok çok yazık , 50 dolarlık 760g de bile raid desteği var, yani raid yapacaksanız illa 170 dolarlık p55 almak zorundasınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elophidae 9 yıl
1156 pinler de artık ayağa düştüler. Yani ilk çıkan kartlar ne kadar kaliteliydi. Bu yeni seriler hep fiyat odaklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
çok güzel kart yapmıslar HTPC içi çok iyi gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
fiyatı uygun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim