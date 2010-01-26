ASRock'dan 32nm Intel işlemciler için Micro-ATX anakart: H55M-LE

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Asus'un bir iştiraki olarak anakart üretimine devam eden ASRock, Intel işlemciler için H55 çipsetli yeni bir anakart hazırladı. H55M-LE kod adını taşıyan Micro-ATX formundaki anakart, LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek veriyor. Çift DIMM slotuyla gelen ve 2600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni model, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bir adet PCIe x16 slotuyla gelen dolayısıyla çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanımayan H55M-LE, ayrıca iki PCI ve bir adet PCIe x1 slotuna sahip.

Turbo 50 adı verilen özel bir teknoloji sayesinde işlemci, bellek ve entegre GPU'nun hızlarını otomatik olarak yükselterek performansı %50'ye varan oranda arttırılabilen yeni anakart, dört adet SATA-II konnektörünü ve çok sayıda USB 2.0 portunu üzerinde barındırıyor. 32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için bir adet D-Sub ve bir adet te DVI çıkışıyla gelen H55M-LE aynı zamanda Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip. ASRock'ın resmi satışına Şubat ayında başlayacağı Micro-ATX formdaki H55M-LE'nin yurt dışı fiyatı 65 Avro civarında olacak.