Asrock'dan P43 yonga setli yeni anakart; P43DE

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Tayvanlı anakart üreticilerinden Asrock, Intel'in P43 yonga setini temel alan yeni modelini duyurdu. Firmanın P43DE kod adlı yeni anakartı Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. 45nm işlemci desteği de sunan P43DE, üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR2 1200/1066/800/667MHz çift kanal bellek desteği sunuluyor.

Pasif soğutmalı desteklenen ve ekonomi gözetilerek hazırlanan Asrock'ın yeni anakartı üzerinde bir adet PCIe x16 slotu yer alıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart, üzerinde ayrıca diğer donanımların kullanımı için 3 adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotu yer alıyor. Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10 yongasını kullanan Asrock P43DE üzerinde 6x SATA-II konnektörü yer alıyor.

Gğç tasarrufu ve hız aşırtmaya yönelik özelliklere de sahip olduğu belirtilen yeni anakart üzerinde gigabit ethernet konnektörü de yer alıyor. Windows Vista sertifikasına da sahip olan Asrock P43DE üzerinde ayrıca QSound özellkli ve VIA tabanlı 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak anakartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.