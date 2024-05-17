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    Türkiye'ye daha fazla turist çekmek için Yandex Ads'den 6 öneri!

    Yandex Ads Türkiye, Rusça konuşulan ülkelerden Türkiye'ye daha fazla Turist çekmek için turizm şirketlerine ve tesislerine 6 altın öneride bulundu. Bu öneriler turist sayısını artırabilir.
    Yandex Ads Türkiye'den turizm şirketlerine 6 ipucu Tam Boyutta Gör
    Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de tatil ve Türkiye'ye seyahat ile ilgili arama sorguları önemli ölçüde artıyor. Bu aramalar özellikle de Haziran ayında zirveye ulaşıyor. Ülkemizdeki turizm şirketleri ve turizm platformları, bu arama sorgularını kazanca dönüştürmek için dijital pazarlama çalışmaları yapıyor. Yandex'in dijital pazarlama platformu Yandex Ads Türkiye, turistleri ülkeye çekmek için turizm şirketlerine ve tesislere 6 altın öneride bulundu.

    Türkiye, geçen yıl Rusça konuşan turistler arasında en popüler destinasyon oldu. Yandex Arama verilerine göre bu ülkelerden seyahatle ilgili yapılan aramalarda oteller yüzde 50’lik payla ilk sıraya yerleşen kategori olurken, onu yüzde 23 ile turlar ve yüzde 17’lik payla Türkiye yönlü uçuşlar takip etti. Resort ve SPA otelleri, Türkiye'de 2023 yılının son çeyreğinde en popüler konaklama türü olurken, İstanbul ise uzun dönem konaklamalarda en çok aranan şehirler arasında ilk sıraya yerleşti.

    Yandex Ads Türkiye'den 6 ipucu!

    Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, Rusça konuşulan pazarlardan turistleri tesislere çekmek ve internetin sunduğu fırsatlardan faydalanmak 6 altın öneri hazırladı. İşte Yandex Ads Türkiye'nin önerileri:

    1. İçeriğinizin dili önemli: Online içeriğiniz bilgilendirici, görsel açıdan çekici ve en önemlisi, hedef kitlenize uygun ve anlaşılır olmalı. Tüm içeriklerinizi, Rusça ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda yaygın olan diğer dillerde hazırlamalısınız. Online çeviri araçları yaygın ve kullanımı kolay olmasına rağmen, içeriği anadili Rusça olan bir çevirmenle teyit etmek önemlidir. Bir hata bile, işletmenize olan kullanıcı güveninizi azaltabilir ve potansiyel müşterileri kaybetme riskinizi artırabilir.
    2. Sosyal medyanın gücünü kullanın: Tanıtım ve seyahat tekliflerini sunmak için sosyal medyayı aktif olarak kullanın. BDT bölgesi kullanıcıları, bilgilendirici, doğru ve güncel sosyal ağ iletişim programlarındaki profillere dikkat eder. Telefon numaralarınıza kolayca erişebilecekleri, işletmenizi fotoğraflar ve videolar aracılığıyla öğrenebilecekleri ve kullanıcı derecelendirmelerini ve yorumlarını görebilecekleri chat sayfaları oluşturun ve bu sayfaları düzenli olarak güncelleyin. 
    3. Mobilin önemini gözden kaçırmayın: Rusya ve BDT bölgesinde vatandaşlar, zamanlarını genellikle mobil cihazlarında çevrimiçi olarak geçirirler. Yerel dillerde de hazırladığınız web sitenizin tasarımının mobil cihazlara uygun olduğundan emin olun ya da işletmenizin bir uygulaması olsun.  Mobil web sitesi ve uygulamanın işlevsel olmasını ve kullanılmasını sağlarken, çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme altyapısını kurun. Kullanım kolaylığını ve güvenilirliği aynı anda sunarsanız Rusça konuşan topluluklara ulaşmanız çok daha kolay olacak. 
    4. Web ve uygulama analitiği ile veriye dayalı kararlar verin: Maliyetleri düşürmeye ve sonuçları iyileştirmeye yardımcı olan web analitiği aracı Yandex Metrica ve uygulama analitiği aracı AppMetrica, dijital reklam kampanyalarınızın sonuçlarını görmenizi ve değerlendirmenizi sağlar. Yandex Metrica, ziyaretçileriniz sitenizi tıkladıktan sonraki göstergelere odaklanır. Web Visor ise oturum kayıtlarını görüntüler, bir kullanıcının karşılaşabileceği engelleri belirler ve hızla hatayı giderir. AppMetrica, uygulama içi kullanıcı etkinlikleri hakkında analizler sunar ve uygulamanızın performansı ve pazarlama çalışmalarının etkinliği hakkında bilgi sağlar.
    5. Reklamların etkisinden faydalanın: Rusça konuşan pazardaki kullanıcılara daha fazla ulaşmak ve dönüşümlerin sayısını artırmak için reklam kampanyalarına bütçe ayırın. Rusya'nın en büyük arama motoru pazar payına sahip olan Yandex, ülkenin arama payının yüzde 64'ünü oluşturur ve 200 milyona yakın bir kitleye ulaşmanıza olanak sağlar. Bu da Türkiye'deki turizm şirketleri ve tesisler için Yandex Reklam Ağı'nda önemli fırsatlar bulunuyor.  
    6. Şirketinizi bölgesel online seyahat platformlarına kaydedin: Seyahatleri online olarak planlamak neredeyse bir norm haline geldi. Otellerin internet sitelerinden doğrudan rezervasyon yapılmasına olanak sağlayan Yandex arama motoru ve ekosistemindeki diğer siteler, Rusya ve BDT ülkelerindeki kullanıcıların internet sitesinden direkt rezervasyonunu yapmasını sağlar. Teknolojinin tüm dünyada turizm sektörünü yeniden şekillendirmedeki gücünü simgeleyen bu iş birlikleri, Türkiye'nin güzelliklerini keşfeden turistlerin de yeni deneyimler edinmesini sağlar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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