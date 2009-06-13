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ASRock'dan P45 yonga setli yeni anakart; P45X3 Deluxe

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan P45 yonga setli yeni anakart; P45X3 Deluxe
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Computex 2009 fuarında Nvidia ION tabanlı nettop sistemini gösteren ASRock, LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın P45X3 Deluxe kod adını taşıyan P45 + ICH10 yonga setli yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Yüksek stabilite için geliştirilmiş V8 güç faz tasarımını temel alan P45X3 Deluxe üzerinde DuraCap (2.5 x daha uzun ömürlü ) serisi katı kapasitörler kullanılmış.

2000MHz'e kadar FSB desteği sunan ve Intel'in LGA775 formundaki güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan anakart pasif soğutmasıyla da dikkat çekiyor. Çift PCIe x16 slotu ile gelen ve ATi Crossfire X teknolojisine destek veren ASRock P45X3 Deluxe üzerinde ayrıca üç adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotu yer alıyor. Instant Flash, OC Tuner, Smart BIOS gibi ASRock'a özgü teknolojilerle donatılan anakart Intelligent Energy Saver teknolojisi ile enerji verimliliği de sağlayabiliyor.

6x SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan P45X3 Deluxe'te profesyoneller için DeBUG LED ve kart üstü güç/reset butonlarına da yer verilmiş. Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan ASRock P45X3 Deluxe'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Proximity 9 yıl
Bir allahın kuluda SLI desteğide verse şaşacam şu p45 lerde.
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Chris Brown 9 yıl
İntelde 3.0ghzde çalısan ve 4.0ghz de hava sogutma ile kullanılan bir quad model çıkarsaydı , alır cf yapardık güze olurdu.
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menem 9 yıl
renkler pasif soğutucular asusu hatırlatıyorD:D zaten kardeş firmalar gözü kaymış asrock'un.
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TSForever 9 yıl
güzel bir anakart olmuş
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CoreXXX 9 yıl
nasıl 150 dolar yaw:) asusun bundan çok üst modelleri bile 160 170 arasıyken bunun ancak 110 felan olması lazımki satabilsin
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K.Kahriman 9 yıl
diğer büyük firmalar fsb1600 derken , asrock fsb2000 yapıştırmış . anakarta heralde fazla güveniyorlar
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pastperfect 9 yıl
msi marka p35 anakartın birindede vardı bu PCIe x16 slotunun yanında notebook ramına benzer bişey var neydi o arkadaşlar çıkaramadım bir an :D
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sertacaygun 9 yıl
Ya daha önceden yapacaktınız i7'lerin satışı artmadani, ya da hiç ... Bence yani...
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WinteR 9 yıl
Güzel anakart, fiyat olarak da 150tl civarı gelicektir, diğer markalara fazladan 30-40$ vermeye hiç gerek yok.
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