ASRock'dan P45 yonga setli yeni anakart; P45X3 Deluxe

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Computex 2009 fuarında Nvidia ION tabanlı nettop sistemini gösteren ASRock, LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın P45X3 Deluxe kod adını taşıyan P45 + ICH10 yonga setli yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Yüksek stabilite için geliştirilmiş V8 güç faz tasarımını temel alan P45X3 Deluxe üzerinde DuraCap (2.5 x daha uzun ömürlü ) serisi katı kapasitörler kullanılmış.

2000MHz'e kadar FSB desteği sunan ve Intel'in LGA775 formundaki güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan anakart pasif soğutmasıyla da dikkat çekiyor. Çift PCIe x16 slotu ile gelen ve ATi Crossfire X teknolojisine destek veren ASRock P45X3 Deluxe üzerinde ayrıca üç adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotu yer alıyor. Instant Flash, OC Tuner, Smart BIOS gibi ASRock'a özgü teknolojilerle donatılan anakart Intelligent Energy Saver teknolojisi ile enerji verimliliği de sağlayabiliyor.

6x SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan P45X3 Deluxe'te profesyoneller için DeBUG LED ve kart üstü güç/reset butonlarına da yer verilmiş. Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan ASRock P45X3 Deluxe'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.