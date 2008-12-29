Asrock'ın 790GX yonga setli Soket AM3 anakartı göründü

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AMD yeni işlemcileriyle birlikte önümüzdeki yıl soket değişikliğine gitmeyi planlıyor. Firmanın 8 Ocak'ta kullanıma sunacağı Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerini takiben Soket AM3 formundaki işlemciler de firma tarafından kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni soket yapısıyla birlikte yaşanacak en önemli değişim olarak DDR3 bellek desteğine geçilecek olması gösterilebilir. Öte yandan kombo bellek kontrolcüsüne sahip olacak Soket AM3 işlemciler, Soket AM2+ veya AM2 anakartlarda da kullanılabilecek.

ECS'den Soket AM3 formundaki işlemciler için DDR3 destekli anakartını gösteren bir diğer üretici de Asrock oldu. Hazırladığı anakart modelleriyle dikkat çekmeyi başaran ve ortaya ilginç çözümler koyabilen Asrock'ın 790GX yonga setli M3A790GXH/128M modeli gün ışığına çıktı. Phenom II X4 920 işlemcisi ile ulaşılan 4032MHz'lik rekor çalışmasında 790GX yonga setli AM2+ anakartı kullanılan Asrock, yeni modeliyle birlikte AMD'nin önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon X2/X4 jenerasyonu işlemcileri hedef alacak gibi görünüyor.

Asrock'ın yeni anakartı dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. 790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart, DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'si (Entegre Grafik İşlemci) ile birlikte geliyor. Destek veren ekran kartlarıuyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekleştirebilen anakart ayrıca 3x PCIe x16 slotuyla Crossfire X desteği de sunuyor yani anakart üzerinde dileyen kullanıcılar çoklu ekran kartı kurulumu yapabilecekler.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen ve 128MB'lık dahili bellek ile gelen yeni model, katı kapasitörleri ve pasif soğutmasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. SB750 köprüsü ile Advanced Clock Calibration teknolojisi üzerinden daha yüksek hız aşırtma performansı sunmayı vaat eden anakart ile RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumları gerçekleştirilebiliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındıran anakart görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor.

Asrock'ın 790GX yonga setli Soket AM3 anakartının fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.