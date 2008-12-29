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Asrock'ın 790GX yonga setli Soket AM3 anakartı göründü

10 yıl
15,7b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock'ın 790GX yonga setli Soket AM3 anakartı göründü
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AMD yeni işlemcileriyle birlikte önümüzdeki yıl soket değişikliğine gitmeyi planlıyor. Firmanın 8 Ocak'ta kullanıma sunacağı Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerini takiben Soket AM3 formundaki işlemciler de firma tarafından kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni soket yapısıyla birlikte yaşanacak en önemli değişim olarak DDR3 bellek desteğine geçilecek olması gösterilebilir. Öte yandan kombo bellek kontrolcüsüne sahip olacak Soket AM3 işlemciler, Soket AM2+ veya AM2 anakartlarda da kullanılabilecek.

ECS'den Soket AM3 formundaki işlemciler için DDR3 destekli anakartını gösteren bir diğer üretici de Asrock oldu. Hazırladığı anakart modelleriyle dikkat çekmeyi başaran ve ortaya ilginç çözümler koyabilen Asrock'ın 790GX yonga setli M3A790GXH/128M modeli gün ışığına çıktı. Phenom II X4 920 işlemcisi ile ulaşılan 4032MHz'lik rekor çalışmasında 790GX yonga setli AM2+ anakartı kullanılan Asrock, yeni modeliyle birlikte AMD'nin önümüzdeki yıl kullanıma sunacağı Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon X2/X4 jenerasyonu işlemcileri hedef alacak gibi görünüyor.

Asrock'ın yeni anakartı dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. 790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart, DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'si (Entegre Grafik İşlemci) ile birlikte geliyor. Destek veren ekran kartlarıuyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekleştirebilen anakart ayrıca 3x PCIe x16 slotuyla Crossfire X desteği de sunuyor yani anakart üzerinde dileyen kullanıcılar çoklu ekran kartı kurulumu yapabilecekler.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen ve 128MB'lık dahili bellek ile gelen yeni model, katı kapasitörleri ve pasif soğutmasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. SB750 köprüsü ile Advanced Clock Calibration teknolojisi üzerinden daha yüksek hız aşırtma performansı sunmayı vaat eden anakart ile RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumları gerçekleştirilebiliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındıran anakart görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor.

Asrock'ın 790GX yonga setli Soket AM3 anakartının fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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interwap 10 yıl
Asrock yeni distribütör var mı? Kont Asrock satmıyor. Bu ürünü nasıl alabiliriz?
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Promity 10 yıl
Bence MSİ ın ka 790gx i gibi buda 130$ seviyesinden giriş yapar herhalde, FX kodlular VGA sız GX kodlular da onboard VGA lıdır farkları o.
Keşke 2x pci ex16 yapsaydıda kuzey köprüsünü Fanlı yada Gazlı yapsaymış. Asrock iyidir
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decaLe 10 yıl
Foxconn neden hiç yok anakartın babası foxconn dur
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bariscat 10 yıl
fx57 haklısın bende öyle biliyorum ama teknoloji senden benden hızlı, pci-e 1 ve 2 nin arasındaki kartın üzerinde SLI/XFIRE switch card ibaresi var, istersen birde şu resme bak.
techpowerup.com/...
haber kaynağınızı bilmiyorum ama gözlerime güvenirim :)
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: bariscat

fx57 haklısın bende öyle biliyorum ama teknoloji senden benden hızlı, pci-e 1 ve 2 nin arasındaki kartın üzerinde SLI/XFIRE switch card ibaresi var, istersen birde şu resme bak.

techpowerup.com/...

haber kaynağınızı bilmiyorum ama gözlerime güvenirim :)


Bahsettiğiniz kart anahtarlama görevi görüyor ve Asrock daha önce hazırladığı kartları yeni modelinde de kullanmış olabilir. 790GX yonga seti için SLI desteği söz konusu değil. Asrock yeni bir tuhaflık yapmış olabilir mi sorusuna da anakartın resmi özellik tablosu cevap veriyor zira SLI desteğinden bahsedilmiyor.
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bariscat 10 yıl
Bence haberde eksik bir nokta var, gördüğüm kadarıyla anakart hem Crossfire hemde SLI ye destek veriyor, PCI-e 1ve 2 yuvaları arası kart SLI için, bu yüzden 3 farklı renkte boyanmış olmamalılar, normalde x16 ve x8 için 2 renk yeterli olmalıydı, üretimde renk farkının bile bir maliyeti vardır.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
1333MHz biraz az gibi geldi bana.

Şöyle 1600 falan olsaydı
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: bariscat

Bence haberde eksik bir nokta var, gördüğüm kadarıyla anakart hem Crossfire hemde SLI ye destek veriyor, PCI-e 1ve 2 yuvaları arası kart SLI için, bu yüzden 3 farklı renkte boyanmış olmamalılar, normalde x16 ve x8 için 2 renk yeterli olmalıydı, üretimde renk farkının bile bir maliyeti vardır.


Hayır haberde eksik bir nokta yok zira 790GX yonga seti SLI teknolojisini desteklemiyor. İlgili anahartar kart ise Crossfire X teknolojisinin yanı sıra 3-Way Crossfire X desteğinin sağlanabilmesi için kullanılmış olabilir.
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yc#1 10 yıl
IDE ve floppy yuvalarının yerleşimini beğenmedim. Her ne kadar bu devirde floppy kullananlar epey azaldıysa da IDE portu bellek yuvalarına paralel veyahut anakarta yatay şekilde yerleştirilse daha iyi olurdu.
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honneur 10 yıl
streamroller Amd yongasetleri ısınma konusunda son derece mütevaziler. Bu sebeple basit bir soğutucu yeterli oluyor. İntel çipsetler gibi enerji canavarı değiller :)
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Jeezy 10 yıl
iğrenç bir tasarım bileşenler ne öyle darmadagın
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StreamRolleR 10 yıl
ana kartın üstündeki soğutmaya bak lol koptum ya
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Light_Velocity 10 yıl
Haber için teşekkürler
Orjinalden alıntı: fx57
790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart..

Bu 790FX+SB750 olmayacak mı?
Ben böyle biliyordum ama yanlışmı acaba?
SB750+790FX=790GX
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: .Kubilay

Haber için teşekkürler
Orjinalden alıntı: fx57
790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart..

Bu 790FX+SB750 olmayacak mı?
Ben böyle biliyordum ama yanlışmı acaba?
SB750+790FX=790GX


Hayır haberimize konu olan anakart 790GX+SB750 yonga setini kullanıyor. 790FX+SB750 yonga setli anakartlar da bulunuyor.
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