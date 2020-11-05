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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı

    Kovid-19 aşısına yönelik AstraZeneca CEO'sundan umut verici bir açıklama geldi. yönetici, aşının yıl bitmeden hazır olabileceğini ve fiyatının ise 24 ila 42 lira aralığında olacağını söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı
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    Dünya çapında bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarından iyi ve kötü haberler almaya devam ediyoruz. Hastalığa karşı Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen AZD1222 adlı aşıya yönelik yapılan yeni bir açıklama, insanlara umut verdi.

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    Aşılama, Aralık ayında başlayabilir

    AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot tarafından yapılan açıklamada aşının yıl sonuna yetişebileceği ve fiyatının ise 24 ila 42 lira aralığında olacağını söyledi. Henüz aşının işe yarayıp yaramadığına yönelik bir bilgilerinin olmadığını belirten Soriot, yaz aylarında düşen vaka sayıları nedeniyle klinik deneylerin hızında bir azalma olduğunu ancak kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle ile birlikte artan vaka sayıları sayesinde ihtiyaç duyulan verilere ulaşabildiklerini kaydetti.

    AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı

    Aşı miktarına yönelik eleştirileri de cevaplayan Soriot, şirketin onay alması halinde yüz milyonlarca doz aşının yıl sonuna yetişebileceğini söyledi. CEO son olarak, geniş çaplı aşılamaya yeni yıl ile birlikte hatta işler hızlı ilerlerse Aralık ayında bile geçilebileceğini belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı"

    Geçtiğimiz haftalarda, aşının 3. faz denemelerine Brezilya’dan katılan bir gönüllü Kovid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirmişti.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/astrazeneca-ceosu-asi-icin-hem-tarih-hem-de-fiyat-verdi-6113280/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha ise yarayıp yaramadığı bile belli olmayan bir aşıya fiyat biçilmiş.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberi kopyala yapıştır yapan arkadaş yanlış yapmış aşının tahmini fiyatı 4-5 dolar olarak geçiyor asıl kaynaklarda
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    kadalt (kadir altunışık) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolardır o tl olsa duramazsın
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pil haberlerinden tam kurtulduk derken aşı çıktı😃
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Para veremem, beni seven yada benden virüs kapmak istemeyen birisi verir parasını bana da yaptırır.
    Şu aşının fiyatını konuşmak tuhaf. Devletler halkına ücretsiz yapacak, başka çaresi yok.
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    kadalt (kadir altunışık) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolardır o tl olsa duramazsın
    Yanıtla +9
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    WaylandIZMIR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    aşı hikaye arkadaş. ispanyol gribi gibi kendi kendine geçmesini bekleyeceğiz. başka çaremiz yok
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    vs-fb (Vn S) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha ise yarayıp yaramadığı bile belli olmayan bir aşıya fiyat biçilmiş.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    muratkaya (Murat KAYA) 6 gün ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü konuştu.
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Aşının yapım aşamaları standart zaten. Aşılar tavuk yumurtalarında yapılıyor. Giderler hesaplanıyor. Her dozu tek tek yeniden icat etmiyorlar.
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberi kopyala yapıştır yapan arkadaş yanlış yapmış aşının tahmini fiyatı 4-5 dolar olarak geçiyor asıl kaynaklarda
    1 Yanıt Yanıtla +17
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