AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı

Dünya çapında bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarından iyi ve kötü haberler almaya devam ediyoruz. Hastalığa karşı Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen AZD1222 adlı aşıya yönelik yapılan yeni bir açıklama, insanlara umut verdi.İlginizi Çekebilir DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi
Aşılama, Aralık ayında başlayabilir
AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot tarafından yapılan açıklamada aşının yıl sonuna yetişebileceği ve fiyatının ise 24 ila 42 lira aralığında olacağını söyledi. Henüz aşının işe yarayıp yaramadığına yönelik bir bilgilerinin olmadığını belirten Soriot, yaz aylarında düşen vaka sayıları nedeniyle klinik deneylerin hızında bir azalma olduğunu ancak kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle ile birlikte artan vaka sayıları sayesinde ihtiyaç duyulan verilere ulaşabildiklerini kaydetti.
Aşı miktarına yönelik eleştirileri de cevaplayan Soriot, şirketin onay alması halinde yüz milyonlarca doz aşının yıl sonuna yetişebileceğini söyledi. CEO son olarak, geniş çaplı aşılamaya yeni yıl ile birlikte hatta işler hızlı ilerlerse Aralık ayında bile geçilebileceğini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı"
Geçtiğimiz haftalarda, aşının 3. faz denemelerine Brezilya’dan katılan bir gönüllü Kovid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirmişti.
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/astrazeneca-ceosu-asi-icin-hem-tarih-hem-de-fiyat-verdi-6113280/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Şu aşının fiyatını konuşmak tuhaf. Devletler halkına ücretsiz yapacak, başka çaresi yok.