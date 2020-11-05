AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı

Tam Boyutta Gör

Dünya çapında bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarından iyi ve kötü haberler almaya devam ediyoruz. Hastalığa karşı Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen AZD1222 adlı aşıya yönelik yapılan yeni bir açıklama, insanlara umut verdi.

İlginizi Çekebilir

DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi

Aşılama, Aralık ayında başlayabilir

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot tarafından yapılan açıklamada aşının yıl sonuna yetişebileceği ve fiyatının ise 24 ila 42 lira aralığında olacağını söyledi. Henüz aşının işe yarayıp yaramadığına yönelik bir bilgilerinin olmadığını belirten Soriot, yaz aylarında düşen vaka sayıları nedeniyle klinik deneylerin hızında bir azalma olduğunu ancak kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle ile birlikte artan vaka sayıları sayesinde ihtiyaç duyulan verilere ulaşabildiklerini kaydetti.

Aşı miktarına yönelik eleştirileri de cevaplayan Soriot, şirketin onay alması halinde yüz milyonlarca doz aşının yıl sonuna yetişebileceğini söyledi. CEO son olarak, geniş çaplı aşılamaya yeni yıl ile birlikte hatta işler hızlı ilerlerse Aralık ayında bile geçilebileceğini belirtti.

Ayrıca Bkz. "Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı"

Geçtiğimiz haftalarda, aşının 3. faz denemelerine Brezilya’dan katılan bir gönüllü Kovid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirmişti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/astrazeneca-ceosu-asi-icin-hem-tarih-hem-de-fiyat-verdi-6113280/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.