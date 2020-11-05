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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı

    Singapur merkezli bir araştırmada öksürük damlacıklarının rüzgârlı bir ortamda ne kadar mesafe kat edebileceği tespit edildi. Damlacıklar küçüldükçe risk artıyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı
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    Kovid-19 salgını, dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ederken hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsüne yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Singapur merkezli bir araştırmada öksürük kaynaklı damlacıkların havada izlediği yol (uçuş yolu) incelendi.

    Öksürük damlacıklarının farklı rüzgâr senaryolarında ne kadar mesafe kat ettiğini bulmak için yürütülen çalışmada Singapur A*STAR Yüksek Performanslı Hesaplama Enstitüsü görev yapan araştırmacılar yer aldı. Araştırmacılar, havanın izlediği yolu tespit etmek için kullanılan bir simülasyon programı yardımıyla yürütülen çalışmada, damlacıkların farklı rüzgâr senaryoları ile iklim koşulları altında izlediği yolu belirledi.

    Ayrıca Bkz. "Remdesivir, Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu onayı alan ilk ilaç oldu"

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    Bir öksürük sonrası binlercesinin etrafa yayınladığı damlacıklardan iri olanlarının rüzgarsız bir ortamda 1 metre mesafeye kadar saçıldığını tespit eden çalışma grubu, daha küçük damlacıkların buharlaşarak çok daha uzun mesafe kat ettiğini buldu.

    İklim de önemli rol oynuyor

    Araştırmada ekip lideri olarak görev yapan bilim insanı Hongying Li bu konuda yaptığı açıklamada, “Buharlaşan bir damlacık viral içeriğin kaybolmadan saklanmasını sağlıyor, bu sayede bulaş riski artıyor. Ayresol haline gelen damlacık, solunum yoluyla alındığında akciğerlerin çok daha derinlerine inebiliyor ve bu sayede solunum sisteminin çok daha aşağı bölgelerinde hastalığın başlamasına neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

    Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmalarına rüzgârlı ortamda devam eden araştırmacılar, damlacıkların 2m/sn. hızındaki bir rüzgârda 6m mesafeye kadar ulaştığını ve işin içine hava durumu da girdiğinde bu mesafenin artabileceğini buldu. Kuru havada daha kolay buharlaşan damlacıkların, söz konusu senaryoya göre çok daha uzak mesafelere ulaşma ihtimali bulunmakta.

    Araştırmanın Singapur’un bulunduğu coğrafya nedeniyle tropikal bir iklimde yürütüldüğünü hatırlatan araştırmacılar, farklı bölgelerdeki çevresel faktörler nedeniyle sonuçların da değişebileceğini belirtmiş.  

    Benzerlerinin daha önceleri de yürütüldüğü araştırma, bizlere sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takmanın önemini bir kez daha gösteriyor.



    https://interestingengineering.com/scientists-track-cough-droplets-flight-trajectory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahrimar (ss ss) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    a,b,c,d nin açıklamlarını yazarmısın editör arkadaşım.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fotoğraftaki kişi Dhalsım mı?
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Biri de gaz çıkartmayı ölçsün.
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    telepati yapacagiz az kaldi
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsan kisvesine bürünmüş ismine hayvan bile diyemeyeceğim andavallarda haberde bahsi geçen alıntı resim kadar olmasada hapşururkene benzer bir hal alıyorlar ananız babanız ya öğretmedi yada onlarda kendi sıraları gibi böğürüyorlar.
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    Cm-rc1000 (Bayram Usta) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hapşırma olmasın o 😝 öksürük diyor..
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    anilk91 (ANIL KARA) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Boşa demiyorlar öksürürken elini ağzına kapat diye 😂
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Test yaptırdım. Sonucu bekliyorum.

    Psikolojik olarak çöktüm.

    :(
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) help desk
    Geçmiş olsun umarım negatif çıkarsın. Moralini bozma, sağlığına, yemene içmene dikkat et. Tekrar geçmiş olsun.
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