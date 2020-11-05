Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı

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Kovid-19 salgını, dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ederken hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsüne yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Singapur merkezli bir araştırmada öksürük kaynaklı damlacıkların havada izlediği yol (uçuş yolu) incelendi.

Öksürük damlacıklarının farklı rüzgâr senaryolarında ne kadar mesafe kat ettiğini bulmak için yürütülen çalışmada Singapur A*STAR Yüksek Performanslı Hesaplama Enstitüsü görev yapan araştırmacılar yer aldı. Araştırmacılar, havanın izlediği yolu tespit etmek için kullanılan bir simülasyon programı yardımıyla yürütülen çalışmada, damlacıkların farklı rüzgâr senaryoları ile iklim koşulları altında izlediği yolu belirledi.

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Bir öksürük sonrası binlercesinin etrafa yayınladığı damlacıklardan iri olanlarının rüzgarsız bir ortamda 1 metre mesafeye kadar saçıldığını tespit eden çalışma grubu, daha küçük damlacıkların buharlaşarak çok daha uzun mesafe kat ettiğini buldu.

İklim de önemli rol oynuyor

Araştırmada ekip lideri olarak görev yapan bilim insanı Hongying Li bu konuda yaptığı açıklamada, “Buharlaşan bir damlacık viral içeriğin kaybolmadan saklanmasını sağlıyor, bu sayede bulaş riski artıyor. Ayresol haline gelen damlacık, solunum yoluyla alındığında akciğerlerin çok daha derinlerine inebiliyor ve bu sayede solunum sisteminin çok daha aşağı bölgelerinde hastalığın başlamasına neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

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Araştırmalarına rüzgârlı ortamda devam eden araştırmacılar, damlacıkların 2m/sn. hızındaki bir rüzgârda 6m mesafeye kadar ulaştığını ve işin içine hava durumu da girdiğinde bu mesafenin artabileceğini buldu. Kuru havada daha kolay buharlaşan damlacıkların, söz konusu senaryoya göre çok daha uzak mesafelere ulaşma ihtimali bulunmakta.

Araştırmanın Singapur’un bulunduğu coğrafya nedeniyle tropikal bir iklimde yürütüldüğünü hatırlatan araştırmacılar, farklı bölgelerdeki çevresel faktörler nedeniyle sonuçların da değişebileceğini belirtmiş.

Benzerlerinin daha önceleri de yürütüldüğü araştırma, bizlere sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takmanın önemini bir kez daha gösteriyor.

https://interestingengineering.com/scientists-track-cough-droplets-flight-trajectory

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