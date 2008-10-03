Asus Eee PC 900HA modelini kullanıma sundu

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Eee PC ailesini genişletme çalışmalarına devam eden Asus, 900 serisinin en yeni modellerinden biri olan Eee PC 900HA modelini yurt dışında kullanıma sundu. 8.9" ekrana sahip olan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli Atom işlemcisinden güç alıyor ve 1GB'lık sistem belleği ile geliyor. Depolama çözümü olarak 160GB'lık sabit disk kullanan yeni model, 4 hücreli pile, WiFi desteğine ve 1.3MP'lik entegre kameraya da sahip. Windows XP Home Edition ile gelen netbook'un yurt dışı satış fiyatı ise 350$ seviyesinde.