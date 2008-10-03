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Asus Eee PC 900HA modelini kullanıma sundu

10 yıl
18,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC 900HA modelini kullanıma sundu
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Eee PC ailesini genişletme çalışmalarına devam eden Asus, 900 serisinin en yeni modellerinden biri olan Eee PC 900HA modelini yurt dışında kullanıma sundu. 8.9" ekrana sahip olan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli Atom işlemcisinden güç alıyor ve 1GB'lık sistem belleği ile geliyor. Depolama çözümü olarak 160GB'lık sabit disk kullanan yeni model, 4 hücreli pile, WiFi desteğine ve 1.3MP'lik entegre kameraya da sahip. Windows XP Home Edition ile gelen netbook'un yurt dışı satış fiyatı ise 350$ seviyesinde.


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anti-security 10 yıl
evet degerler 901 le aynı ve 900ha bence 901 ın tahtını sallar....
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Chex 10 yıl
işlemci ve harddisc dışında eee pc 900 den pek bir farkı yok ancak eee pc 900 ün avantajı solid state disc e sahip olması bu sayede oldukça sessiz bir kullanım imkanı sunuyor. fanın çalıştığını bile duyamıyorum .bazen fan bozukmu diye aklma takılmıyo değil hani:) işlemci konusunda intel atoma diyecek sözüm yok. ancak eeepc 900 de 2 saat (vaad edilene göre 4 saat) gitmeyen pil; intel atom gibi bir işlemci ve 160 gb lık sabit disc i kaç saat çalıştırır bilemem.
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Flying Nimbus 10 yıl
haber için tesekkürler fx57 bu netbook boyut olarak 901 in kadar olursa iyi iş yapar
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visceroid 10 yıl
4 hücreli pil
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