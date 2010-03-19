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Asus GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 ile birlikte World of Warcraft veriyor

9 yıl
10b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 ile birlikte World of Warcraft veriyor
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Nvidia cephesinde gözler DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına çevrilmiş olsa bile üreticilerin mevcut modellere yönelik çalışmaları sürüyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus, GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 modellerinin World of Warcraft tutkunlarına özel versiyonlarını satışa sunuyor. Blizzard'ın rekorlarıyla ünlü oyununun 14 günlük deneme sürümünü içeren kartlar, bellek kapasitelerine ve saat hızlarına göre farklılık gösteriyorlar. Sadece Kuzey Amerika ve Avrupa'da geçerli olan WoW kullanım hakkının 31 Temmuz'da sona ereceği açıklanırken, kartların yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Asus GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 ile birlikte World of Warcraft veriyor
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Asus GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 ile birlikte World of Warcraft veriyor
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fukarakoala 9 yıl
Saçma bir kampanya olmuş.Yen i ek paket geliyor bundan kaynaklı oyuncu sayısını arttırma egiliminde blizzard mevcut ek paketten çok bıkıp oyunu bırakan var(benim gibi yapacak bişi kalmadı content çoktan clear yeni dungeon bekliyorum)
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Tolgá 9 yıl
bu g92den acaba kaç tane üretildi sanki mitozla bölünüyorlar hiç eksilmiyor
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Zero Limit 9 yıl
bunlarda elde kalan son gpuları eritme çabaları
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atyay 9 yıl
14günlük deneme sürümünü blizzard kendiside sitesinden veriyo zaten bu kartları almanın bi espirisi yokki ozaman
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yerroner 9 yıl
Hakan: I say G92 wrestling ruleeeess. (rules değil ruleeeeeees)
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Process64 9 yıl
Fermi öncesi nameler...
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