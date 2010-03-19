Asus GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 ile birlikte World of Warcraft veriyor

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Nvidia cephesinde gözler DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına çevrilmiş olsa bile üreticilerin mevcut modellere yönelik çalışmaları sürüyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus, GeForce GT 240 ve GeForce GTS 250 modellerinin World of Warcraft tutkunlarına özel versiyonlarını satışa sunuyor. Blizzard'ın rekorlarıyla ünlü oyununun 14 günlük deneme sürümünü içeren kartlar, bellek kapasitelerine ve saat hızlarına göre farklılık gösteriyorlar. Sadece Kuzey Amerika ve Avrupa'da geçerli olan WoW kullanım hakkının 31 Temmuz'da sona ereceği açıklanırken, kartların yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

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