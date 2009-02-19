Asus GeForce GTX 285 Ultimate modelini satışa sunuyor

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Donanım dünyasında söz sahibi isimlerden birisi olan Asus, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı iddiasıyla lanse edilen GeForce GTX 285'i temel alan ve fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen ENGTX285 UL/HTDI/1GD3 kod adlı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın Ultimate serisi dahilinde hazırladığı yeni model standart soğutucu geliyor olmasına karşın özellikle bellek saat hızıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Asus'un GeForce GTX 285 Ultimate modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Referan tasarım GeForce GTX 285 modelinden %10 daha hızlı olduğu belirtilen kartın grafik işlemcisi 712MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz ve bellekleri de 2760MHz'de görev yapıyor.

Yüksek hızda çalışan bellekleriyle öne çıkan GeForce GTX 285 Ultimate, DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olarak çalışabiliyor. PureVideo HD desteği sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumu da gerçekleştirebiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen Ultimate modelinin fiyatıysa şimdilik bilinmiyor.