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Asus GeForce GTX 285 Ultimate modelini satışa sunuyor

10 yıl
15,4b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus GeForce GTX 285 Ultimate modelini satışa sunuyor
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Donanım dünyasında söz sahibi isimlerden birisi olan Asus, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı iddiasıyla lanse edilen GeForce GTX 285'i temel alan ve fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen ENGTX285 UL/HTDI/1GD3 kod adlı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın Ultimate serisi dahilinde hazırladığı yeni model standart soğutucu geliyor olmasına karşın özellikle bellek saat hızıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Asus'un GeForce GTX 285 Ultimate modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Referan tasarım GeForce GTX 285 modelinden %10 daha hızlı olduğu belirtilen kartın grafik işlemcisi 712MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz ve bellekleri de 2760MHz'de görev yapıyor.

Yüksek hızda çalışan bellekleriyle öne çıkan GeForce GTX 285 Ultimate, DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olarak çalışabiliyor. PureVideo HD desteği sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumu da gerçekleştirebiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen Ultimate modelinin fiyatıysa şimdilik bilinmiyor.


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maviay1980 10 yıl
Referans Tasarım kullanılmış,Arctic Cooling soğutma sistemleriyle Galaxy veya Inno3D yir bunu.Asus çağ dışında kaldı gtx 285 çıkalı 2 ay olacak nerdeyse...
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gordon01 10 yıl
Evga,XFX,BFG,Asus :(
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HoLY.oNE 10 yıl
nvidianın bu bellekleri kim urettiyse(tahmnimce samsung) gercekten cok kaliteli yapmıs masallah
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StreamRolleR 10 yıl
en kazıkçısı asus tur pahalı ve kaliteli deil kazık tır o o kadar iyi değil bence xfx evga 2 lisi deişmez bunuda kimse almaz
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FİT GYM 10 yıl
En Azından Ati Gibi %10 Faster Deyipde Yalandan Kakalamıyorlar
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coupant 10 yıl
iki kazıkçı isim yanyana asus ve nividia..
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gskerem 10 yıl

Orjinalden alıntı: KeNaN-AsLaN

En Azından Ati Gibi %10 Faster Deyipde Yalandan Kakalamıyorlar

Bıkkınlık geldi böyle gereksiz tarafçı yorumlardan ...
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drkayzer 10 yıl
çoook pahalı olur asus bu !!
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max975 10 yıl
bu oc mi? beee
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KANUNI61 10 yıl
nvidia yı kim üretirse üretsin ayni tasarım eskidi artık
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tolgaciik 10 yıl
Bakalım ZOTAC la kapışmadan kim gakip ayrılacak..
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BARKU 10 yıl
en pahalı gtx285 olacağı kesin
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Zero Limit 10 yıl
grafikte çekirdek hızını 712 Mhz gösteriyor, yazıda ise 702 Mhz deniyor.
birinden biri yanlış ama fx57 çözer herhalde durumu.
bu arada asus bunu kallavi bir fiyata satmaya hazırlanıyordur ama alıcısı kaç kişi olur bilmem
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ugacomtr 10 yıl
2760.. oha ddr5 leri yakalayacaklar :)
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