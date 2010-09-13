ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme

Bu videomuzda Nvidia'nın giriş seviyesi yeni ekran kartı GTS 450'nin performansını inceliyor, fabrika çıkışında 925MHz çekirdek hızıyla gelen ASUS GTS 450 TOP ekran kartı ile kurulan SLI düzeni GTX 480 ve HD 5970 gibi üst düzey kartlarla karşılaştırıyoruz.

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