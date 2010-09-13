ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme

Bu videomuzda Nvidia'nın giriş seviyesi yeni ekran kartı GTS 450'nin performansını inceliyor, fabrika çıkışında 925MHz çekirdek hızıyla gelen ASUS GTS 450 TOP ekran kartı ile kurulan SLI düzeni GTX 480 ve HD 5970 gibi üst düzey kartlarla karşılaştırıyoruz.
bu gddr5
senin dediğin gddr3
arada iyi fark var
intel core i5-661 (içinde kendi gpusunu taşıyor)
Nvidia GTS 450
Tam istediğim ikili olacak gibi güç tüketimi açısından.
Ayrıca düşündüğümden değil ama SLI yi hiç bu kadar verimli görememiştim bu teste kadar tabi bu verimlilik Fiyatda da var ise yoksa ne gereği var.