Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme

8 yıl
81,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu videomuzda Nvidia'nın giriş seviyesi yeni ekran kartı GTS 450'nin performansını inceliyor, fabrika çıkışında 925MHz çekirdek hızıyla gelen ASUS GTS 450 TOP ekran kartı ile kurulan SLI düzeni GTX 480 ve HD 5970 gibi üst düzey kartlarla karşılaştırıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XthorX 7 yıl
Palit NV 1 GB GTS450 128Bit DDR3 HDMI DVI palit le aynı değilmi bu sadece marka farklı heralde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironblood19 7 yıl XthorX
XthorX

Palit NV 1 GB GTS450 128Bit DDR3 HDMI DVI palit le aynı değilmi bu sadece marka farklı heralde

bu gddr5

senin dediğin gddr3

arada iyi fark var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper52 8 yıl
palit gts 450 sonic bunlardan angisi oluyor ? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lMoRpHeUsl 8 yıl
gts 450 yerine güç tüketimi çok daha düşük olan 5750'yi seçmek çok daha mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 8 yıl
gtx 460 yeter F/P olarak listedekiler arasında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 8 yıl
Fiyat performans'a artık elektrik tüketim masrafları da girmeli bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
crossfire sadece kagıt uzerınde daha verımlı oldugunu ıdda edıyor...ıs testlere gelınce hıcde oyle degıl malesef...eger ıkılı bır duzen kurulacaksa sadece ve sadece SLI...en basıtınden crossfıre da 2. kartı bılgısayara tanıtmak bıle yeterınce can sıkıcı olabılıyor...ısteyen arastırabılır...kımsede benı yanlıs anlamasın nvidiacı yada atıcıyım dıye bos konusanlardan degılım...hıc bır markanın fanatıgıde olmam...cuzdanıma bakarım ben...hangısı verdıgım parayı hakedıyorsa onu alırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
dx 11 de tesellation konusunda sanki daha görüntü kalitesini yakalayamamışlar gibigeldi.. yoksa ben mi yanlış gördüm oyun oynarken tesellation kapalı daha mı görüntü net..acaba nvidia tesellation vss kendi yaptığı desteklediğği oyunlarla insanları yanlışmı yönlendiriyor..sizce tesellation zımbırtısı nekadar başarılı:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmjkfa7 8 yıl
Noktayı kartın fiyatı koyacak gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 8 yıl
İnceleme için teşekkürler mesut bey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OtoburPirana 8 yıl
Hala anlayabilmiş değilim GTS250 nin yerine geçecek olan kart daha fazla shader sayısına sahip daha fazla güç tüketip aynı performansı veriyor, bu bence çok saçma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jaimine_RAJA 8 yıl
nVidia artık dx10 da performans artışını göz önünde tutmuyor.amaçları dx11 de kullanıcıya kendini göstermek.Bu nedenlede bir yıl once çıkan 5770 in dx10 performansı bu karttan yüksek olabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 8 yıl
aslında NV gts 450 CUDA teknolojisini destekliyor ise
intel core i5-661 (içinde kendi gpusunu taşıyor)
Nvidia GTS 450
Tam istediğim ikili olacak gibi güç tüketimi açısından.
Ayrıca düşündüğümden değil ama SLI yi hiç bu kadar verimli görememiştim bu teste kadar tabi bu verimlilik Fiyatda da var ise yoksa ne gereği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addio 8 yıl
çok pahali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
04:57
Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol
16,7b izlenme · 9 ay
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
3,8b izlenme · 1 hf.
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
541 izlenme · 8 sa. yeni video
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 8 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
25:41
Canlı | Nvidia MX150 performans testi (Yayın özeti)
14,2b izlenme · 1 yıl
07:02
Nvidia Geforce RTX ile DLSS köşe yumuşatma
22b izlenme · 9 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1b izlenme · 8 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim