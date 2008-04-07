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Asus vs. IBM: Patent ihlal davaları bölüm 2

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek teknoloji firmalar arasında gün geçmiyorki yeni bir paten ihlal davası açılmasın. Geçtiğimiz Aralık ayında Tayvan merkezli Asus'u ve Asus'un Kuzey Amerika'da konumlanan iştiraki ASUS Computer International'ı patentleri kendisine ait olan üç önemli teknolojiyi izinsiz kullandığı iddiası ile ITC yani Uluslararası Ticaret Komsiyonu'na şikayet eden IBM'den sonra Asus'dan karşı atak geldi ve firma IBM'e karşı kendisine ait iki patentli teknolojiyi ihlal ettiği gerekçesi Amerikan mahkemelerinde dava açtı. IBM, Asus'un kendisine ait pc güç kaynakları, otomatik fan kontrolü ve sunucu kümeleme teknolojisini izinsiz olarak kullandığı gerekçesi ile suçlarken Asus ise dava dilekçesinde patenti kendisine ait olan online veri depolama ve sunucular üzerine iki teknolojinin IBM tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor. IBM ve Asus arasındaki karşılıklı iddiaların ve açılan davaların nasıl sonuçlanacağına mahkemeler karar verecek ama sıcak bir gelişme olarak geçtiğimiz günlerde yazılım devi Microsoft'un Alcatel-Lucent'e ait iki patenti ihlal ettiği gerekçesiyle 368 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kaldığını da hatırlatalım.
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max975 11 yıl
vay be IBM de asustan heeee
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scaniaperest 11 yıl
IBM de keşke masaüstü işlemci üretimine katılsa yahu...

Bu arada, o klasör de güzel olmuş başlık için.



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